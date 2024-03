Filmes de ficção científica disponíveis na Netflix transportam os espectadores para realidades alternativas (Imagem: Hamara | Shutterstock) 5 filmes de ficção científica para assistir na Netflix

Em um mundo em que a imaginação não conhece limites e a tecnologia transcende as fronteiras do possível, os filmes de ficção-científica têm o poder de transportar os espectadores para realidades alternativas e explorar os mais profundos mistérios do universo. No catálogo da Netflix, por exemplo, encontramos uma seleção diversificada de obras-primas do gênero, cada uma oferecendo uma jornada única por meio de cenários futuristas e tecnologias avançadas.

Por isso, selecionamos 5 filmes de ficção científica disponíveis na plataforma para você descobrir os cosmos e romper a fronteira entre o tempo e o espaço. Confira!

1. O Astronauta (2024)

Baseado no livro Spaceman of Bohemia, de Jaroslav Kalfar, e dirigido por Johan Renck, “O Astronauta” é uma viagem intergaláctica entre o autoconhecimento e o amor. Na obra, o astronauta Jakub Procházka (Adam Sandler) embarca em uma missão solitária de 6 meses no espaço. No entanto, sob o solo de Júpiter, ele sente o peso da solidão e sofre com saudades da esposa grávida.

Enquanto isso, Lenka (Carey Mulligan), na Terra, frustrada com a distância do marido, decide se separar. Tentando se manter sóbrio e alimentando a esperança de voltar para casa, o astronauta é visitado por um alienígena, que promete solucionar os seus traumas. Assim, eles embarcam em uma viagem no inconsciente angustiante de Jakub, buscando resolver o que há de errado em sua vida.

2. The Kitchen (2023)

Do gênero drama, ficção científica e aventura, “The Kitchen” é um filme distópico ambientado em Londres, 2044. Dirigido por Daniel Kaluuya e Kibwe Tavares, o longa conta a história de Izi (Kane Robinson), um homem que está prestes a trocar o conjunto habitacional “The Kitchen”, um dos únicos existentes em meio à alarmante luta de classes, por um apartamento de luxo. Tudo muda quando o jovem Benji (Jedaiah Bannerman) entra em sua vida. Então, eles formam uma improvável aliança para sobreviverem em uma sociedade cruel que reprime a existência deles.

3. Não Olhe para Cima (2021)

Dirigido por Adam McKay e estrelado por um elenco de peso, incluindo Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, este filme leva o espectador a refletir sobre questões contemporâneas da sociedade, como meio ambiente e política. A obra narra a história de Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), dois astrônomos que descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra.

Para alertar a população sobre a iminente catástrofe, eles partem em um tour midiático, mas se deparam com uma série de obstáculos, incluindo o desinteresse do público, a descrença dos líderes políticos e os interesses corporativos. Com isso, precisam fazer mais do que apenas falar para salvar o mundo.

4. O Céu da Meia-Noite (2020)

O “Céu da Meia-Noite” mergulha nas profundezas do espaço e da alma humana. Dirigido e estrelado por George Clooney, o filme transporta o público para um futuro distante, em que uma catástrofe global tornou a Terra praticamente inabitável. O protagonista Augustine, um cientista solitário que permanece em uma estação de pesquisa no Ártico, busca desesperadamente encontrar uma forma de comunicação com uma nave espacial que retorna de uma missão a Júpiter. Sua única companhia é uma jovem misteriosa chamada Iris (Caoilinn Springall), deixada para trás após a evacuação da base.

Enquanto a narrativa se desenrola, o espectador é levado a uma jornada emocional e existencial, na qual a solidão e a esperança se entrelaçam no vazio do espaço sideral. À medida que Augustine e Iris embarcam em uma perigosa missão em direção a outra estação de comunicação, enfrentam não apenas os perigos físicos do ambiente hostil, mas suas próprias angústias e arrependimentos.

5. A gente se vê ontem (2019)

“A Gente Se Vê Ontem” é um longa que combina ficção científica e drama para explorar questões de identidade, amizade e complexidades do tempo. Dirigida por Stefon Bristol e produzida por Spike Lee, a obra acompanha a história de dois brilhantes estudantes de ensino médio, Claudette “C.J.” Walker e Sebastian Thomas, interpretados por Eden Duncan-Smith e Dante Crichlow, respectivamente.

Os jovens cientistas desenvolvem uma máquina do tempo improvisada como parte de um projeto de ciências, mas acabam se envolvendo em uma série de eventos turbulentos. Quando o irmão de C.J., Calvin, é tragicamente assassinado pela polícia, ela fica determinada a usar a máquina do tempo para salvar sua vida. No entanto, as tentativas de alterar o passado têm consequências imprevisíveis e perturbadoras, desencadeando uma série de eventos que desafiam suas próprias percepções de tempo e realidade.