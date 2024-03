Há séries e filmes que retratam histórias de irmãos gêmeos (Imagem: Reprodução Digital | Netflix) 5 filmes e séries sobre irmãos gêmeos

Em 18 de março é celebrado o ‘Dia dos Múltiplos’, uma data dedicada aos irmãos gêmeos. Neste contexto, há diversos filmes e séries que colocam gêmeos como protagonistas. Os enredos dessas obras incentivam os espectadores a ponderarem sobre a essência da individualidade, os laços familiares e o relacionamento dos personagens com o mundo ao seu redor, bem como entre si.

Para comemorar este dia, confira 5 opções de filmes e séries sobre irmãos gêmeos!

1. Você é o que você come: As dietas dos gêmeos

A série original da Netflix, ‘Você é o Que Você Come: As dietas dos gêmeos’, explora um intrigante estudo realizado com pares de irmãos gêmeos idênticos feito por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que investiga como certos alimentos afetam o corpo humano.

Durante um período de 8 semanas, 4 duplas em diferentes fases da vida foram submetidas a dietas distintas, uma vegana e outra onívora sem restrição. Essa abordagem única ofereceu ideias valiosas sobre os efeitos da alimentação na saúde, destacando as nuances individuais de como os corpos respondem aos diferentes padrões alimentares.

Onde assistir: Netflix.

2. Romina Poderosa

A série colombiana narra a trajetória de Romina e Laura, duas gêmeas separadas ao nascer. Enquanto a primeira se destaca por sua natureza aventureira e sustenta-se participando de competições de Mountain Bike , a segunda é reconhecida por sua cautela e timidez.

Ao vencer uma competição contra uma dupla de criminosos, Romina se torna um alvo para eles. No entanto, Laura e a mãe biológica das gêmeas se tornam vítimas dos bandidos, perdendo suas vidas tragicamente. Diante dessa terrível situação, Romina se vê obrigada a assumir a identidade da irmã para investigar o crime e buscar vingança.

Onde assistir: Netflix.

3. Tin e Tina

Nesse longa espanhol, acompanhamos a jornada do casal Lola (Milena Smit) e Adolfo (Jaime Loreto), que anseiam profundamente por serem pais. No entanto, a alegria é interrompida quando a mulher sofre um aborto, mergulhando o casal em uma profunda depressão. Diante disso, eles decidem seguir o caminho da adoção e acolhem um casal de gêmeos, Tin (Carlos G. Morollón) e Tina (Anastasia Russo), de um orfanato religioso.

Porém, o comportamento das crianças não é comum. Devido à educação rigorosa que receberam, acabaram desenvolvendo uma obsessão por seguir os ensinamentos da Bíblia ao pé da letra, o que resulta em eventos macabros na vida do casal.

Onde assistir: Netflix.

4. Diga quem eu sou

Baseado no livro homônimo, o documentário ‘Diga Quem Sou’ apresenta a história dos irmãos Alex e Marcus Lewis. Após um acidente, o primeiro perde completamente a memória de tudo o que viveu até aquele momento. A única lembrança que resta é a de seu irmão gêmeo, Marcus, a quem confia a tarefa de contar sua história de vida e revelar quem ele é.

Marcus encara isso como uma chance de alterar o destino de seu irmão, compartilhando histórias de uma vida feliz, com viagens em família, mas ocultando um segredo crucial sobre os abusos que eles sofreram nas mãos da própria mãe.

Onde assistir: Netflix.

5. I Know This Much Is True

A série original do Max é uma adaptação do livro homônimo de Wally Lamb, de 1998, e narra a história dos gêmeos Dominick e Thomas Birdsey. O primeiro, um pintor divorciado, é confrontado com a responsabilidade de cuidar de Thomas após este sofrer um surto causado pela esquizofrenia, durante o qual ele corta a própria mão em uma biblioteca. A trama segue a jornada de traumas, redenção e conexão entre os irmãos, enquanto enfrentam os desafios impostos pela doença mental e lidam com seus próprios conflitos internos.

Onde assistir: Max.