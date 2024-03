Tunísia é um destino repleto de atrações turísticas (Imagem: Romas_Photo | Shutterstock) 4 destinos imperdíveis para conhecer na Tunísia

A Tunísia é receptiva e com paisagens que se complementam. Tem praias surpreendentes, beach clubs animados e culinária deliciosa. Descubra os restaurantes, os bazares que nos enlouquecem e as massagens que acalmam. E, para complementar, a vida noturna é bem animada. Se conseguir ficar mais tempo, viaje pelo país, pelas praias e desertos.

A seguir, confira 4 destinos imperdíveis para conhecer na Tunísia!

1. Sidi Bou Said

Visite Sidi Bou Said e, se optar por dormir lá, tem um hotel irresistível , o La Villa Bleue. Esse vilarejo é charmoso, cheio de portinhas azuis e com vista para o mar que encanta. Assista ao pôr do sol no Cafe de las Delices, que é quase um símbolo do destino.

2. Hammamet

Há vários hotéis surreais no local, como o La Badira, e um mar muito convidativo. Visite a Old Town, o Fort e o Harbour, o restaurante La Barberousse e o beach club Le Trident. Fica próximo de Tunes. Se preferir, pegue um voo para conhecer a ilha de Djerba, onde tem praias lindas e esportes aquáticos.

3. Tunes

Na capital, visite a medina onde está a Mesquita de Al-Zaytuna e aprecie todos os detalhes e a vista do rooftop. Depois, se jogue no souk local, que é uma perdição para comprar os produtos locais: leques, sandálias, batas, acessórios, lamparinas, espelhos e muitos outros produtos feitos à mão. Prepare-se para se perder nesse labirinto.

4. Beachs clubs

Aproveite os beach clubs da região. O Billionaire é gostoso para aproveitar o dia na piscina, na área de praia ou na balada à noite. Inclusive, dá para jantar lá. Os tunisianos são simpáticos e receptivos com os turistas.

Por Gabi Procopio – revista Qual Viagem

Viajante compulsiva em busca de novas aventuras e lugares! Esteve em 117 países até o momento e morou em cinco países diferentes .