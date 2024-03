Obras literárias ajudam a aprimorar as habilidades de educar as crianças (Imagem: Ground Pictures | Shutterstock) 11 livros para ajudar os pais na hora de educar os filhos

Educar filhos é um aprendizado constante. Essa jornada é ainda mais desafiadora diante de um mundo em rápida transformação. Os pais precisam se adaptar às novas tecnologias, valores e realidades para melhor orientarem crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo, a ressignificação de dinâmicas parentais convida a refletir sobre uma abordagem mais amorosa, respeitosa e acolhedora em família.

Nesse processo, a literatura é uma aliada para aprimorar as habilidades: livros de especialistas em pediatria, educação e religião apresentam experiências que ajudam a formar crianças mais seguras e felizes. Além dos livros de não-ficção, a literatura infantil também é uma aliada para pais e mães. De forma leve e dentro do entendimento infantil, as obras que tratam de temas sensíveis são ideais para lerem em conjunto e emocionar adultos e crianças.

A seguir, confira 11 livros que irão te ajudar a ter uma criação amorosa e cheia de lindos momentos!

1 . Por uma Infância Feliz

A pediatra francesa Catherine Gueguen compartilha as mais recentes descobertas da neurociência e levanta uma bandeira em prol do desenvolvimento infantil saudável por meio de relações afetivas saudáveis. Defensora da parentalidade positiva, a médica rechaça castigos e ameaças verbais como mecanismos educativos e advoga por uma criação que valorize o bem-estar das crianças.

2. Homeschooling ao alcance de todos

Neste livro, o teólogo e pastor Rodrigo Mocellin apresenta um método educacional em que os pais são os responsáveis pela educação dos filhos. De acordo com o autor, a Bíblia deve ser a base deste ensino e com um método responsável, as crianças serão capazes de aprender qualquer coisa. A prática, além de trazer autonomia para os responsáveis, ajuda a preservar e resgatar os estudantes dos problemas presentes em escolas públicas e privadas.

3. Criação Bíblia Compatível

Nunca houve um tempo em que tantas mães cristãs deixando a Bíblia de lado para educar seus filhos confiadas em técnicas humanas e com uma mentalidade completamente independente da Palavra de Deus. Neste livro, Tatiane Joslin desafia as mães a crerem que a Bíblia é poderosa para instruir, até mesmo na maternidade. A autora reúne fundamentos, princípios essenciais, conselhos práticos e aborda o que é realmente compatível com o que a Bíblia diz.

4 . Não é fácil ser pai

Trazer uma nova vida ao mundo é uma experiência emocionante, mas também pode ser avassaladora e desafiadora, especialmente para novos pais. Com humor, compaixão e empatia, René Breuel conta sua história, seus medos e fiascos, a fim de ajudar pais que estão navegando pelas alegrias e dificuldades da paternidade. ‘Não é fácil ser pai’ oferece apoio emocional e exemplos que ajudarão os novos pais a rirem de si e se sentirem mais confiantes.

5. Cadê o toucinho que estava aqui?

Em ‘Cadê o toucinho que estava aqui?’, Cléo Busatto faz uma releitura da famosa parlenda ao apresentar Dona Antônia e Chica, uma gatinha que ama devorar a comida deixada na mesa. Numa divertida confusão entre a idosa e seu animal de estimação, a autora mostra o impacto das emoções no cotidiano, como irritação, medo, alegria e compaixão. Além de ampliar o vocabulário emocional das crianças, a obra proporciona compreensão de mundo e remete às brincadeiras do passado, que desenvolvem a criatividade.

6. Larga Esse Celular

Ana é uma menina esperta e curiosa que adora brincar com o celular. Os membros de sua família cobram que diminua seu tempo de tela, sem perceberem que eles mesmos não conseguem se desconectar do aparelho. Quando um problema de saúde causado pelo uso excessivo do celular obriga todos a largarem as telas, Ana descobre que a vida offline pode ser colorida e divertida.

7. Diálogos feministas antirracistas (e nada fáceis) com as crianças

Sabe aquelas conversas difíceis de abordar na infância ? Nesta obra, a autora Bianca Santana trata de temas comumente evitados pelos pais na infância e abre espaço para falar sobre os desafios da sociedade. Com abordagem lúdica e ilustrações coloridas, preserva-se a inocência das crianças. Ao incentivar diálogos significativos, fortalece os laços de amizade e confiança entre pais e filhos.

8. Jogo da Imitação – Emoções

Cada uma das 50 cartas deste livro-caixinha® traz uma emoção, uma situação ou um sentimento para ser mostrado por meio de gestos e movimentos do corpo e/ou da face. Com os desafios aqui propostos, a criança vai conseguir lidar melhor com os sentimentos.

9. Todas as vidas de Tati

Nesta obra, a pedagoga Vanessa Nascimento reúne vivências da sala de aula para compor um romance juvenil sobre uso excessivo de redes sociais, valorização da aparência e equilíbrio entre saúde física e mental. O livro é indicado não apenas para adolescentes, mas também para pais e mães que buscam suporte para se relacionar com os filhos de forma harmoniosa.

10. Histórias para Despertar

Essa coletânea de fábulas e contos de fadas ilustra, de forma criativa e alegre, a eterna busca do ser humano por sabedoria e realização. O livro conduz as crianças a uma incursão pelos conceitos mais importantes e necessários do mundo da Filosofia. Uma oportunidade para se divertir e, ao mesmo tempo, aprender um pouco da “arte de viver”.

11. Solução do peixe-boi

Neste lançamento, o leitor vai acompanhar um peixe-boi que enfrenta um soluço que parece não ter fim. Sem perder a esperança, o animal conta com a ajuda dos amigos da floresta: garça, cobra-d’água, paca, jacaré, tainha, sapo e até um ratinho, que tentam encontrar um jeito de salvá-lo. Além disso, a obra ajuda a enriquecer o vocabulário com glossário de 21 novas palavras, que aparecem destacadas no texto.

Por Louise Soares