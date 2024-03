Alguns livros que abordam sobre o protagonismo feminino podem ser interessantes para as crianças (Imagem: Max kegfire | Shutterstock) 5 livros sobre o protagonismo feminino para crianças e adolescentes

Neste 8 de março, comemorar o Dia da Mulher com livros é uma excelente maneira de conhecer histórias inspiradoras e personagens femininas. Por isso, a Elo Editora apresenta uma seleção escrita por grandes autores e ilustradores, destacando vozes que inspiram, emocionam e promovem a diversidade literária.

As obras não apenas celebram a força das mulheres, mas com delicadeza também abordam temas sensíveis, adversidades e superações, proporcionando uma experiência enriquecedora para todas as idades – inclusive, para crianças e adolescentes. Confira a seguir!

1. Bichão sem coração

O que pode acontecer quando um pássaro grande, falante, educado e com um coroa na cabeça bate à sua porta? Pois é assim que começa essa história , mas as aventuras e surpresas não param por aí. Bichão sem coração é inspirado em um conto de tradição oral que, ao ser contado e recontado muitas vezes, ganhou versões variadas.

Com a deliciosa narrativa da artista e educadora Cristiane Velasco, em que personagens mágicos se misturam a membros de uma família comum cujas filhas, uma a uma, são convidadas a partir na companhia de um ser fantástico. Mas, em comum, todas elas trazem um gigante que guarda o coração fora do corpo. O livro é enriquecido com ilustrações encantadoras da artista Bruna Lubambo, repletas de inventividade.

2. Ana Bola e outras histórias curiosas

Neste livro, Eliana Martins, autora de mais de 80 obras infanto-juvenis e ganhadora de diversos prêmios literários, reúne seis contos que falam sobre coragem. Narra histórias bem diferentes umas das outras. A escritora mostra que, muitas vezes, é preciso ser corajosa, não para enfrentar um grande perigo, mas para superar as dificuldades que surgem no cotidiano e as situações que desafiam nossa felicidade. As belas imagens significativas e emocionais que compõem Ana Bola são da ilustradora Tainan Rocha.

“A ideia do livro Ana Bola surgiu da minha vontade de homenagear minha amiga, dona da dedicatória. Ela teve uma história de superação e empoderamento , em todos os sentidos! Lutou bravamente contra seus medos e sentimentos de inferioridade, conseguindo virar o jogo. Da história dela, surgiram as da Ana Bola, da Nala e outras histórias corajosas que compuseram o livro; como as de tantas outras mulheres que ainda lutam para conquistar seus lugares, dentro de si mesmas e da sociedade”, explica Eliana Martins.

3. Maria João

Quantas alegrias, tristezas, descobertas, decepções e aventuras cabem na vida de uma menina? Quanta felicidade, e também violência, Maria vai encontrar em sua jornada? Ela própria conta a sua história nesse livro sensível e cheio de coragem. Sétima filha de uma família muito pobre, Maria perdeu a mãe quando ia fazer 7 anos. A partir daí, tudo mudou: família, endereço, escola, brincadeiras.

Ainda criança, ela percebeu que só poderia contar com ela mesma e bem cedo começou a trabalhar. Entre tantas novidades, umas ruins, outras nem tanto, a menina encontrou a amizade e o amor. O menino João tornou-se seu grande amigo e os dois seguiram juntos, deixando o cotidiano um pouco mais leve. O que eles não esperavam é que grandes mudanças ainda estavam por vir e que talvez a separação seria inevitável.

Em Maria João, os personagens encontram desafios e passam por diferentes experiências, como viver perto da praia, morar na cidade, conhecer a magia do circo e se deparar com a violência capaz de interromper a vida de quem gostamos. O livro escrito pela escritora e professora Cristina Villaça, tem visual singular e expressivo da artista Anita Prades, que mostram com delicadeza o quão forte e sensível pode ser uma menina. Menina essa que representa tantas Marias que existem pelo Brasil.

4. O Pulo do Gato: um encontro com Nise da Silveira

Antes de ser um escritor premiado, Claudio Fragata trabalhou como jornalista. Foi nesta altura da sua vida profissional que ele teve a oportunidade de entrevistar a psiquiatra Nise da Silveira. Essa cientista maravilhosa, que revolucionou o tratamento dos doentes psiquiátricos, com abordagens diferentes das utilizadas naquela altura, adorava gatos. Foi a paixão pelos felinos que levou a desconfiada Nise da Silveira, que não gostava de conceder entrevistas, a aceitar a proposta do jovem repórter.

As ilustrações de Fê, realizadas a partir de fotografias de Nise da Silveira, Claudio Fragata e do gato Carlinhos, enriquecem a narrativa e dão mais veracidade aos fatos narrados. No prefácio, escrito pela psicanalista, professora e artista visual Katia Canton, os leitores conhecerão um pouco sobre a vida de Nise da Silveira e o trabalho pioneiro realizado por ela no campo da saúde mental.

5 . A girafa que comeu a lua

As crianças pequenas costumam gostar muito de histórias protagonizadas por animais e por certo gostarão desta em que Gi, uma adorável girafa, amiga de todos os bichos da floresta, não consegue controlar seu voraz apetite e acaba por devorar a lua. No meio da escuridão das noites sem luar, os animais enfrentam muitos problemas, mas acabam por entender os motivos da girafa.

Assim como tudo o que é digerido também é expelido, a lua sai finalmente do corpo de Gi e é colocada novamente no céu. Nessa história, escrita por Francine Bittencourt e ilustrada por Vanusa Prezoto, pode-se também compreender a importância da amizade e do espírito colaborativo, quando todos precisam unir forças para resolver um problema comum.

Por Fernanda Pereira