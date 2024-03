Kuala Lumpur é a capital da Malásia e a maior cidade do país (Imagem: Guitar photographer | Shutterstock) 4 dicas para tornar a viagem para a Malásia inesquecível

A Malásia, localizada no sudeste asiático, é um país fascinante que oferece uma combinação única de culturas, paisagens deslumbrantes e experiências cativantes. Compartilhando fronteiras com a Tailândia, Indonésia e Brunei, ela está dividida em duas regiões distintas: a Península Malaia, ao sul, e a parte norte da ilha de Bornéu.

A seguir, confira 4 dicas para tornar a viagem para a Malásia inesquecível!

1. Kuala Lumpur

KL para os íntimos é a capital da Malásia e a maior cidade do país. Seu principal símbolo são as Petronas Twin Towers, com 451 metros de altura – as torres gêmeas mais altas do mundo atualmente. Para quem gosta de compras – e para quem quer tirar umas fotos legais –, embaixo delas fica a Suria KLCC, um dos principais shoppings.

2. Pulau Beras Basah

99 ilhas formam o arquipélago de Langkawi. As praias são lindas e dá para fazer passeios de um dia visitando algumas delas, basta procurar por “island hopping tour”. Essa é a ilha Pulau Beras Basa. Dá para se hospedar em algumas ilhas, vi até uma placa escrita Airbnb nesse pedaço de paraíso. E o melhor? O sossego de escapar das praias lotadas de turistas. Ponto positivo para Malásia!

3. Penang

Você precisa conhecer o Kek Lok Si, Templo da Suprema Benção, considerado um dos maiores templos budistas do sudeste asiático. Existe um funicular que leva até o topo, onde fica a estátua de Kuan Yin, Deusa da Misericórdia com seus 36,5m de altura. Vale a pena combinar o passeio com Bukit Bendera, conhecida como Penang Hill. Com certeza uma das melhores vistas da cidade, especialmente à noite.

4. Batu Caves

É um complexo de cavernas localizado na parte norte de Kuala Lumpur. Foi descoberto em 1878, e o mais espantoso é a estátua do Lord Murgan, coberto por 300 litros de tinta de ouro vindos da Tailândia. A entrada é gratuita , só tome cuidado com os macacos sem vergonha que pegam tudo que veem. Câmeras e comidas são os favoritos.

Por Gabriela Valverde – revista Qual Viagem

Baiana que resolveu rodar o mundo com muito charme e sotaque. Em 7 anos, passou por 75 países e atualmente está em um mochilão de um ano pela Europa e Ásia Central.