A Ópera House é um lugar imperdível da capital do país (Imagem: trabantos | Shutterstock) 4 destinos dos sonhos para conhecer na Noruega

A Noruega é um país de extremos e sutilezas, em que a natureza domina com paisagens espetaculares que parecem desafiar a realidade. Mais que apenas um destino turístico, é uma experiência que se vive, respira e sente. Neste país nórdico, a grandiosidade dos fiordes, o silêncio das montanhas nevadas e a luz mágica das auroras boreais e do sol da meia-noite criam um cenário que parece pertencer a outro mundo.

Aqui, cada estação traz sua própria aventura, suas cores e seus encantos. Cada um deles com algo especial para mostrar, conheça 4 destinos incríveis que você não vai querer perder!

1. Oslo

A porta de entrada mais comum da Noruega é a capital Oslo . Com menos de 650 mil habitantes, a cidade é uma graça. E apesar de ser considerada cara até para os padrões europeus, oferece muitas atividades gratuitas, como ver o pôr do sol na Ópera House. A moeda é o NOK e US$ 1 equivale a quase 8 NOK. O metrô custa em média 33 NOK ou US$ 4,30 (comprado com antecedência), ou 55 NOK / US$ 7,10 (comprado dentro do vagão). Um kebab na rua custa 59 NOK ou US$ 7,60.

2. Estrada dos Trolls

A segunda parada foi um sonho realizado! Trollstigen – A Estrada dos Trolls – é uma estrada íngreme de 106 km, com 11 curvas superfechadas, cachoeiras, ponte de pedra, montanhas e muita vegetação. Às vezes, dá para ver uma casinha ou outra no meio do nada, nos arredores da estrada. Do centro de visitação, dá para ter uma ideia do quão sinuosa é a estrada. A Noruega é única e incrível!

3. Ringebu Stave Church

Fiz uma road trip pela região oeste da Noruega e curti tanto que vim aqui recomendar para vocês. No caminho para as montanhas , fiz a primeira parada. Fiquei sabendo da Ringebu Stave Church por amigos locais e me apaixonei quando cheguei lá. Construída em 1220 toda em madeira, a igreja é uma das 28 restantes no país. Fica aberta à visitação durante o verão, mas pode ser apreciada por fora durante o restante do ano.

4. Ranpestreken

Åndalsnes é a cidade logo após a estrada zigue-zague, Trollstigen, e foi a minha última parada nessa road trip . É a base para explorar a trilha de Rampestreken. O acesso é fácil e a trilha é moderada, subida na ida e descida na volta. Tempo médio de 3h para subir e descer. O View Point fica a metros acima do nível do mar. Recomendo ir bem cedo ou no fim da tarde, para evitar a multidão de turistas. Em 3 dias, visitei lugares surreais no oeste norueguês e gastei menos do que esperava. Em mais dias, é possível visitar outras regiões e se encantar ainda mais!

Por Gabriela Valverde – revista Qual Viagem

Baiana que resolveu rodar o mundo com muito charme e sotaque. Em 7 anos, passou por 75 países e atualmente está em um mochilão de um ano pela Europa e Ásia Central.