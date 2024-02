Morro de São Paulo está localizado próximo a Salvador (Imagem: Ericsmandes | Shutterstock) 3 passeios para fazer em Morro de São Paulo

O Morro de São Paulo é um vilarejo localizado no arquipélago de Tinharé, a 3 horas de Salvador, na Bahia. Para chegar, você pode pegar um catamarã do Terminal Náutico ou um transfer semiterrestre. Para se hospedar, eu indico a Segunda Praia para quem gosta de agito, ou a Terceira Praia para quem quer mais tranquilidade. Na vila, há vários restaurantes e lojinhas.

A seguir, confira 3 passeios para fazer em Morro de São Paulo!

1. ‘Volta a Ilha’

O passeio principal é o de “Volta a ilha ”, que sai da Terceira Praia e passa o dia todo visitando diversos pontos, como a cidade histórica de Cairu, as piscinas naturais de Moreré e a de Garapuá, Canavieiras, Ilha de Boipeba… Fiz o tour com a agência ‘Descubra Morro de São Paulo’. Recomendo!

2. Explore as piscinas naturais de Garapuá

Outro passeio que recomendo (meu preferido) é este. Nele, você visita a quinta praia, também conhecida como Praia do Encanto e a Praia de Garapuá. Uma praia linda e quase vazia, com barquinhos que levam os turistas para as piscinas naturais. Um show de beleza, uma paz. Passeio lindo e supertranquilo, excelente para quem quer curtir o paraíso sem pressa.

3. Aproveite os mirantes do vilarejo

Por último, recomendo conhecer os mirantes, como o da Tirolesa. Aproveite para descer com emoção e adrenalina os 71 metros de altura e 345 metros de extensão. Para fechar com chave de ouro a trip, o pôr do sol na Toca do Morcego é de uma beleza incrível, que deixa todo mundo com vontade de ficar. Ah, muita gente chama o Morro de São Paulo de Morro de Saudade. Pelas fotos vocês vão entender por quê.

Por Gabriela Valverde – revista Qual Viagem

Baiana que resolveu rodar o mundo com muito charme e sotaque. Em 7 anos, passou por 75 países e atualmente está em um mochilão de um ano pela Europa e Ásia Central.