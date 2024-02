O Brasil lidera o ranking de consumo de podcasts (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) 6 podcasts para aprender sobre tecnologia

O podcast tornou-se um elemento integrante da rotina diária de muitas pessoas, pois seu conteúdo está facilmente acessível em várias plataformas de streaming de áudio. Isso permite que os ouvintes acompanhem os episódios enquanto estão no carro, na academia ou realizando tarefas em casa, tornando-os uma escolha conveniente e versátil para consumir conteúdo.

Distribuídos na internet por plataformas chamadas “agregadoras”, como Spotify e Deezer, os podcasts são um formato de mídia em áudio que funciona como um programa de rádio, porém com a vantagem de serem ouvidos sob demanda, ou seja, quando o ouvinte desejar. Além disso, como possuem baixa transferência de largura de banda, esses canais permitem uma maior economia no uso dos dados da operadora, diferentemente do que ocorre durante o consumo de vídeos.

Devido a essa facilidade, o interesse por esse tipo de mídia vem aumentando, inclusive no Brasil. Hoje, o país lidera o ranking mundial de consumo de podcasts . Segundo dados do DataReportal 2023, 43% dos usuários de internet brasileiros com idade entre 16 e 64 anos escutam podcasts semanalmente.

Aprendendo com podcasts

Além de entreter, os podcasts podem ser uma ferramenta de apoio no aprendizado de novos assuntos, tanto para pessoas em fase escolar como para o público em geral. De acordo com o assessor pedagógico da Mind Makers, Daniel de Freitas, adquirir conhecimentos por meio desse tipo de mídia estimula o protagonismo de quem estuda, porque o público pode pausar, retomar ou avançar o episódio seguindo o seu próprio ritmo e disponibilidade de tempo.

“É preciso tomar cuidado com a veracidade do conteúdo trazido, sempre verificando a qualidade das fontes apresentadas e quem são os convidados dos episódios”, alerta Daniel. “Tendo isso garantido, o podcast será uma ferramenta muito interessante de aprendizado, que pode ajudar quem escuta a aproximar o assunto de seu dia a dia”, afirma.

Podcasts sobre tecnologia

Pensando em ajudar na seleção de podcasts de tecnologia, Daniel de Freitas lista 6 episódios de programas que abordam essa temática. Confira!

1. Rastreadores Galaxy Smart – Podcast Canaltech

É um episódio sobre como funcionam os rastreadores portáteis AirTags e Galaxy SmartTags, desenvolvidos para serem pendurados em objetos como chaveiro, carteira e até mesmo a mala de viagem.

Onde ouvir: Spotify, Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music.

2. Agentes autônomos de IA: como eles resolvem problemas? – Podcast StartSe Tech

É sobre o uso de agentes autônomos , sistemas desenvolvidos para atuar de forma independente na sugestão de soluções para problemas complexos.

Onde ouvir: Spotify e site da StartSe

3. Q* e a grande revolução da IA – Podcast Ciência Sem Fim

É sobre o Q*, um algoritmo superavançado, considerado a ‘super IA’ da OpenAI, criadora do ChatGPT.

Onde ouvir: Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube e Amazon Music.

4. O que são e como utilizar os Prompts do GPT – Podcast Café Debug

Aborda como funcionam os comandos e instruções oferecidos ao ChatGPT para geração de respostas (os prompts GPT) e suas implicações para o futuro da IA e linguagem neural.

Onde ouvir: Spotify e YouTube

5. A história da segurança da informação – Podcast Podcafé da TI

Traz o surgimento da segurança da informação e seu amadurecimento ao longo dos anos.

Onde ouvir: YouTube e Spotify.

6. Mentalidade de segurança e controle parental – Podcast Tecsec

Trata de como os brasileiros estão no cenário de segurança e comportamento digital. Também são abordados temas como controle parental e tempo de tela.

Onde ouvir: YouTube, Amazon Music, Spotify

Por Maria Victória Gosrki