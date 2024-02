Os Alpes suíços deixam qualquer turista encantado com sua beleza (Imagem: Boris-B | Shutterstock) Conheça os encantos dos Alpes suíços

Cenários idílicos com vilarejos encantadores cercados por montanhas nevadas compõem o visual típico dos Alpes na Suíça. São lugares com tanta beleza que nem parecem reais, isso sem contar o privilégio de estarem em um dos países mais organizados, desenvolvidos e seguros do mundo.

Cidade de Interlaken

A começar pela cidade de Interlaken, com paisagens de encher os olhos do inverno ao verão em meio aos Alpes e aos lagos Thun e Brienz. Ela também é base para roteiros incríveis na região. Interlaken fica entre as montanhas Eiger, Jungfrau e Mönsch, onde há cerca de 200 km de pistas de esqui, além de uma densa rede de trilhas, acessíveis por meio de dezenas de ferrovias de cremalheira, teleféricos e outros meios de elevação.

Pistas de esqui e outras atrações

As principais regiões de esqui são Jungfrau (Mürren/Schilthorn, Kleine Scheidegg/Männlichen e First), Beatenberg e Axalp-Brienz. Jungfraujoch, chamada também de Top of Europe, é a estação mais alta da Europa, a 3.454 metros acima do nível do mar. O local oferece plataformas de observação, lojas, restaurantes e atrações de vários tipos.

Já a linha Grindelwald-First é um percurso de teleférico que leva até a montanha First, com tirolesas, trilhas e outras atividades, como o First Cliff Walk by Tissot, um caminho em plataformas suspensas. Quem prefere algo mais tranquilo pode optar pela rota de Schynige Platte – Top of Swiss Tradition, ou o funicular que leva ao Harder Kulm.

Vilarejos alpinos

Mas se o seu sonho é conhecer um típico vilarejo alpino, com aqueles simpáticos chalés de madeira entre bosques e montanhas, não faltam opções na região de Interlaken. Nesse sentido, merecem destaque Grindelwald, Lauterbrunnen e Wengen. Os três vilarejos fazem parte das rotas de trem e teleférico que ligam Interlaken às montanhas ao redor e são todos destinos encantadores.

A montanha mais alta

Já no sudoeste do país está uma das montanhas mais altas da Suíça – e talvez a mais famosa: a Matterhorn, com seu formato que lembra uma pirâmide. Para admirá-la, vá à pequena Zermatt, uma típica e charmosa vila nos Alpes. Com o tráfego de automóveis proibido, ela conseguiu manter sua personalidade original e oferece uma boa variedade de lojas, cafés, restaurantes, bares e hotéis.

Popular destino de esqui, a região compreende dezenas de ferrovias de montanha e teleféricos, além de 360 km de pistas. Mesmo para quem não pretende esquiar, vale subir de trem até o Gornergrat, com as melhores vistas para a Matterhorn.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem