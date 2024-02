Após uma prova de sorte e equilíbrio, Raquele conquistou a liderança da semana (Imagem: Fábio Rocha | Globo) 10 curiosidades sobre a líder da semana do BBB 24

Na última quinta-feira (15), Raquele e Michel venceram a prova de equilíbrio, em que precisavam manter a maior quantidade de líquido nos copos após a descida em uma pequena montanha-russa. Na fase final, que contava com a sorte, a participante escolheu a carta correta e conquistou a sua primeira liderança no BBB 24.

Para conhecer um pouco mais sobre a líder da semana, confira 10 curiosidades sobre a Raquele!

1. Sonho da irmã

A Raquele ficou muito feliz ao realizar o sonho da irmã de ter uma festa de 15 anos. Para arrecadar o dinheiro para a comemoração, elas venderam bombons e balas. Além disso, tiveram a ajuda da mãe para concretizar esse desejo. Foi uma grande festa com direito a DJ e buffet.

2. Vendedora de doces

Ela começou a trabalhar aos 13 anos como manicure. Depois, passou a vender doces. Inclusive, com o noivo, ela tem um delivery de doces e açaí, trabalho que Raquele concilia com a faculdade de Engenharia Mecânica.

3. Projetos com o prêmio do BBB 24

Com o prêmio do BBB 24, Raquele pretende se casar na igreja – com uma festa com tudo aquilo a que tem direito –, comprar uma casa e viajar para conhecer o mundo. “Viajar para muitos lugares, conhecer pessoas e culturas diferentes”, disse ela ao Gshow.

4. Cidade de origem

A capixaba vem de Conceição da Barra, Espírito Santo, uma cidade com menos de 30 mil habitantes.

5. Relacionamento longo

Raquele está com Carlos Eduardo há sete anos. Inclusive, estão noivos! Mas ainda sem uma data marcada para o casamento. Segundo a participante, ela não teve muitas oportunidades para paquerar e namorar na adolescência. “Se beijei na boca de quatro garotos, foi muito. Sempre fui muito presa dentro de casa, então não tive muitas oportunidades de pegação. E o quarto que beijei, estou até hoje”, contou a sister ao Gshow.

6. Fã de novela

Raquele se considera viciada em novela! Além disso, é muito fã do ator Cauã Reymond. “Eu sou viciada na novela! Quando eu paro de trabalhar, coloco no site e assisto. Aqui em casa todas nós assistimos e comentamos. Cauã é lindo demais”, disse ao Gshow.

7. Hobbies

A participante do BBB 24 ama tocar violão. Além disso, é muito fã da cantora Marília Mendonça, em quem se inspira.

8. Chat com famosos

Nas redes sociais, Raquele disse que usa seu chat com famosos como diário e para desabafo . Segundo ela, já enviou mensagens para Gil do Vigor e Juliette, ex-participantes do BBB.

9. Redução das mamas

Raquele deseja fazer uma cirurgia para reduzir o tamanho dos seus seios, que lhe causam incômodo.

10. Batalha para entrar no programa

Essa foi a quarta vez que Raquele se inscreveu para o BBB. Antes disso, não havia chegado tão longe nas seletivas. “Enquanto for de graça, vou estar aqui gravando esse vídeo para vocês e tentando entrar no programa”, brincou em vídeo para o programa.