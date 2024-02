Nova York tem um ritmo próprio e uma energia vibrante (Imagem: Mihai_Andritoiu | Shutterstock) Confira pontos imperdíveis para visitar em Nova York

A tal cidade que nunca dorme, Nova York inspirou grandes músicas e já foi cenário de inúmeros filmes e séries de TV. É justo que ela seja retratada tantas vezes nas mais diversas obras. NY é uma cidade que te envolve com um ritmo próprio e uma energia vibrante. Em constante renovação, suas opções de entretenimento são praticamente infinitas e novas atrações surgem a cada esquina.

Tudo é muito emblemático

A lista de pontos imperdíveis em Nova York é extensa e, com certeza, você vai sair de lá com a sensação de que ainda faltou visitar muita coisa. São museus , lojas, monumentos, restaurantes, cafés, bairros, arranha-céus, parques e muito mais. A cada nova rua, a cada prédio observado, a impressão é que tudo é muito emblemático e que você já viu aquele lugar na TV ou nas telas de cinema.

Lugares para visitar em Nova York

São lugares como a Estátua da Liberdade, a Times Square com seus vários telões, a Ponte do Brooklyn, a 5ª Avenida, a Estação Grand Central e o Central Park – este último com 341 hectares de área verde em pleno coração de Manhattan.

Para curtir a cidade ao ar livre, vale ainda conhecer o Bryant Park, onde está a Biblioteca Pública de Nova York, o High Line, parque linear construído em uma antiga linha férrea a oito metros do chão, o Washington Square Park, conhecido pelo monumento semelhante ao Arco do Triunfo, e o Battery Park, na ponta sul da ilha de Manhattan.

Museus para visitar

Nova York também é um dos principais centros culturais do planeta, sendo o endereço do Metropolitan Museum of Art (Met), cujo acervo conta com mais de 400 mil itens do mundo todo, do Museum of Modern Art (MoMA), referência mundial na área, do Museu Americano de História Natural, do Museu do Brooklyn e do Guggenheim, entre outras instituições. Em torno da Times Square, fica o Theater District, que concentra grande parte dos teatros da Broadway, famosos por seus musicais renomados.

Outras opções de passeios

Para ver a imensidão de Nova York do alto, as dicas são os observatórios do Empire State Building (86º e 102º andares), do Top of the Rock no Rockefeller Center (70º andar) e do One World Observatory (do 100º ao 102º andar).

Para compras, o destaque vai para as grandes lojas de departamento e as boutiques descoladas em bairros como o Greenwich Village e o SoHo. A gastronomia também é um capítulo à parte em Nova York, dos carrinhos de cachorro-quente aos restaurantes de chefs premiados, passando pelas típicas delis e mercados como o Chelsea Market e o Gansevoort Market.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem