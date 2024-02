Os livros proporcionam momentos de reflexão e inspiração que podem enriquecer nossa jornada pessoal (Imagem: 2shrimpS | Shutterstock) 11 livros incríveis para aprender sobre o amor

Em um mundo cada vez mais acelerado e repleto de desafios, é essencial reservar um tempo para cuidar da saúde mental e fortalecer os laços consigo. Em meio à correria do dia a dia, é fácil perder de vista a importância de cultivar o autocuidado e o autoconhecimento.

No entanto, são essas práticas que nos permitem enfrentar os obstáculos com mais equilíbrio e resiliência. Neste contexto, a leitura se mostra como uma grande aliada, proporcionando não apenas entretenimento, mas também momentos de reflexão e inspiração que podem enriquecer nossa jornada pessoal.

Pensando em como fortalecer o vínculo de cada um consigo, selecionamos 11 livros que auxiliam na saúde mental, impulsionam o autoconhecimento, derrubam preconceitos e nos ajudam a dar grandes passos nos relacionamentos amorosos. Além de colaborar para a evolução pessoal, essas indicações proporcionam momentos de relaxamento e conexão, ou seja, são muitos motivos para colocar a leitura em dia. Confira!

1. As 5 linguagens do amor

Um dos maiores dilemas é como fazer dar certo uma relação entre duas pessoas que, às vezes, parecem vir de planetas distintos. Compreender essas diferenças é parte da solução. Neste livro, Gary Chapman explica as cinco linguagens do amor e apresenta um questionário para os casais descobrirem a própria forma de comunicar o sentimento.

2. Amar e ser livre é possível

Fomos ensinados que amar é estar “preso” a alguém ou que aquela pessoa é “exclusivamente minha”. Esta é uma visão que, na verdade, nos faz associar o amor à posse. E “posse” não combina com amor. Neste livro, o psicólogo Marcos Lacerda explica que o amor e a liberdade precisam caminhar juntos, para que cada pessoa saiba o seu lugar dentro da relação e na própria vida. O amor até pode, em um primeiro momento, causar uma grande desordem em nossas emoções. Mas é necessário educá-las e aprender a ser livre.

3. Antes de Casar

Esta obra, de Denise Miranda de Figueiredo e Marina Simas de Lima, ajuda na compreensão do outro, porque permite que os casais entendam valores, crenças e objetivos de cada um, promovendo um conhecimento mais abrangente sobre a relação a dois. Esse recurso contribui na construção de espaços em que cada um poderá falar de suas expectativas e preocupações na busca de um compromisso mais sólido, favorecendo uma relação saudável durante o casamento.

4. Cuide-se pra cuidar

Ser mãe é um dos acontecimentos mais enriquecedores da vida, mas também pode ser bastante desafiador. Por isso, Laura Schwengber compartilha sua experiência e conhecimentos para ajudar as mães a superarem os desafios da maternidade com equilíbrio, saúde, motivações verdadeiras e soluções possíveis. O livro inspira a maternidade saudável, plena e consciente, através do autoconhecimento e autocuidado materno.

5. A Gratidão Transforma

Essa incrível jornada de gratidão vai transformar o destino de quem não consegue se conformar com o sofrimento e com a doença. Coisas ruins também acontecem para pessoas boas, mas isso precisa ser uma oportunidade de aprendizagem. Então, se existe uma forma para construção de uma nova realidade, Marcia Luz fez questão de conhecê-la mais profundamente e assim colocar esse conhecimento à disposição daqueles que cruzarem o seu caminho.

6. Etarismo – Um novo nome para um velho preconceito

Se você nunca foi alvo do preconceito etário , possivelmente o será. Por que temos medo de envelhecer? Juventude é sinônimo de beleza? As respostas para essas e outras questões podem ajudar você a refletir sobre seus medos e preconceitos. Neste livro, a autora Fran Winandy explica a fundo esse assunto e convida você a percorrer com ela o caminho para combater esse terrível preconceito infiltrado em nosso tecido social.

7. Um mergulho na existência

Graziela Gasparovic compartilha sua jornada de desenvolvimento pessoal, proporcionando ao leitor uma compreensão do ser humano enquanto ser plural, fruto das experiências passadas, mas também das escolhas presentes, sendo capaz de se reorganizar, a partir das próprias decisões e da compreensão de seus valores, de caminhar em direção ao próprio ser, e experienciar a existência de forma mais inteira, alcançando a plenitude da alma.

8. Sua maior riqueza é você

Este livro é um convite para todos os que estão no processo de entender, respeitar e amar a si. A autora Beatriz Ribeiro compartilha dicas importantes para que as pessoas tomem as rédeas das próprias vidas, deixem o piloto automático de lado e consigam superar os obstáculos a partir da autocompaixão e do autoaperfeiçoamento. Afinal, os altos e baixos fazem parte da complexidade da vida e, por isso mesmo, podem ser vistos com um olhar transformador.

9. SOS do amor

Este é um guia inspirador e prático para enfrentar os desafios dos relacionamentos, principalmente para quem busca por uma conexão amorosa duradoura. O livro conduz os leitores por uma jornada desde a descoberta da identidade pessoal em Cristo até a construção de relacionamentos sólidos baseados nos valores bíblicos. Os autores Jefferson e Suellen compartilham as próprias experiências e abordam questões cruciais, como o propósito divino na união, expectativas realistas e conselhos práticos para o sucesso amoroso.

10. Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos

Uma pessoa, um relacionamento, um trabalho. Perdas são sempre doloridas. Mas, cabe a nós aprendermos com ela. Na obra de Aurê Aguiar, o leitor será capaz de entender que pode escolher o tamanho do dano que uma perda pode causar. Fazer de um erro uma lição ou de uma dor uma restauração não significa retirar tudo da memória, mas sim renunciar ao excesso da lembrança. Seja você o artista da sua própria vida ao aprender a ressignificar suas perdas e a usar o problema como sua principal força.

11. O pequeno grande Caio

O que você faria se descobrisse que seu filho de apenas 2 anos tem pouco tempo de vida devido a uma doença degenerativa rara? Neste livro, Clésia da Silva Mendes Zapelini narra as histórias ao lado do menino que superou as expectativas e viveu até o 13º aniversário. Esta é uma obra sobre as experiências do luto e as dores de uma mãe, mas é também uma forma de celebrar a existência humana.

Por Louise Soares