Bahamas é perfeitas para mergulhar em recifes de corais e nadar com animais marinhos (Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock) Descubra encantos e segredos de Bahamas

Ilhas cercadas por um mar azul-turquesa e cristalino, praias de areia branca e clima de verão o ano inteiro definem a imagem de um paraíso tropical. É exatamente esse cenário que você vai encontrar nas Bahamas, arquipélago caribenho formado por 700 ilhas e 2 mil ilhotas, cada uma com seu encanto particular.

Destaques do arquipélago

Mergulhar em recifes de corais e nadar com animais marinhos, praticar esportes aquáticos e descobrir ilhas desabitadas em passeios de barco são apenas algumas das atividades que podem ser feitas por quem visita o país.

Pousadas intimistas, hotéis boutique exclusivos e grandes resorts com cassinos compõem a oferta hoteleira local, com opções para todos os tipos de viajantes. A gastronomia é outro destaque, com diversos mariscos, frutos do mar e peixes.

Cruzeiros em Bahamas

A porta de entrada é sua capital, Nassau, na ilha de New Providence. A cidade guarda uma boa oferta de hotéis e grandes resorts, muitos deles all-inclusive e à beira-mar. Por estar a menos de 300 km de Miami, Nassau virou um ponto de parada frequente de cruzeiros das principais companhias que operam roteiros pelo Caribe. Além disso, muitas dessas empresas têm ilhas particulares nas Bahamas, acessíveis apenas aos passageiros de seus respectivos navios.

Perfeito para mergulho

Com águas quentes e de boa visibilidade, as Bahamas têm destaque como destino de mergulho e snorkeling . A Barreira de Corais de Andros, com 300 km, é a terceira maior do mundo. Há ainda corais em Bimini, Exumas, San Salvador e Eleuthera, e, para os mais corajosos, a possibilidade de mergulhar entre tubarões e arraias.

Ilhas para conhecer

Entre ilhas particulares, bancos de areia que aparecem de acordo com a maré e recifes de corais protegidos, nas Exumas está um dos lugares mais conhecidos do país: a Praia dos Porcos de Big Major Cay, cujos únicos habitantes são os famosos porquinhos nadadores.

Já a ilha de Eleuthera é extensa, com largos trechos de natureza selvagem e cortada de norte a sul pela Queen’s Highway. Essa estrada atravessa um estreito rochoso natural, chamado Glass Window Bridge: de um lado, está o Oceano Atlântico com seu tom azul profundo e, do outro, o mar calmo e azul-turquesa de Eleuthera. Já a vizinha Harbour Island é um destino pitoresco, com a encantadora Dunmore Town e a Pink Sands Beach, onde a areia exibe um tom de rosa-claro.

Com quase 200 km de extensão, a cadeia de ilhas Ábacos é um paraíso para passeios de barco. E a ilha Grand Bahama, onde está Freeport, a segunda maior cidade do país, é considerada um dos melhores lugares para compras nas Bahamas, com destaque para o mercado de Port Lucaya.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem