Majestosas montanhas e rios sinuosos compõem o cenário de Ushuaia (Imagem: wirestock | Freepik) Ushuaia: conheça as belezas dessa cidade argentina

Ushuaia, a cidade mais austral do mundo, também conhecida como o Fim do Mundo, é uma pérola encantadora na Ilha da Terra do Fogo, na Patagônia Argentina. Apesar de sua juventude, com pouco mais de cem anos de existência, o lugar já se destaca como um destino turístico com uma história rica e um cenário natural espetacular.

Rodeado por uma paisagem de tirar o fôlego, o destino é um convite irresistível para os amantes da natureza e aventureiros. Bosques densos, majestosas montanhas, rios sinuosos e lagos serenos compõem o cenário deslumbrante que envolve a região patagônica. Este é o ponto de partida para explorar não apenas as maravilhas locais, mas também destinos únicos na Argentina.

Destinos turísticos para explorar a natureza

No Canal de Beagle, os visitantes podem embarcar em emocionantes jornadas marítimas, admirando a beleza das águas cristalinas e das ilhas pitorescas. Já o Farol do Fim do Mundo, uma estrutura icônica, oferece vistas panorâmicas que deixam qualquer um maravilhado.

O Parque Nacional da Terra do Fogo é um verdadeiro tesouro natural, onde trilhas revelam a diversidade da flora e fauna locais. E a partir da baía de Ushuaia, os mais aventureiros podem iniciar uma viagem épica até a misteriosa Antártica, um continente de beleza imensurável e mistério inexplorado.

Opções para os aventureiros

Ushuaia não é apenas um paraíso para os olhos, mas também para os aventureiros de todos os níveis. Seja de carro, a pé, a cavalo, de trem ou navegando, as possibilidades de exploração são infinitas. Os entusiastas de atividades ao ar livre encontrarão seu paraíso no destino, com opções como trekking, pesca, canoagem e ciclismo, além da oportunidade de visitação a estâncias encantadoras.

Hospedagem e gastronomia

Além das maravilhas naturais, a “Cidade do Fim do Mundo” também oferece uma experiência de hospedagem única. Com hotéis de até 5 estrelas, os visitantes podem desfrutar de conforto e luxo após um dia de exploração. E não se pode deixar de mencionar a deliciosa gastronomia local, onde pratos como centolla, merluza negra e cordeiro patagônico proporcionam uma verdadeira experiência culinária.

Atrações para curtir a neve

Vale lembrar que, entre o final de junho e setembro, ocorre a temporada de neve nesta região da Patagônia Argentina, com temperaturas variando de 6 a -1ºC, o que torna o lugar ideal para os brasileiros apaixonados pelo frio e pelos esportes de inverno. Nesse período, não faltam atrações para curtir a neve dentro e fora de estações de esqui. São caminhadas, escaladas, patinação, passeios de trenó, roteiros de 4×4, sobrevoos, trekking e muito mais.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – Revista Qual Viagem