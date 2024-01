Amazônia atrai os turistas por suas paisagens deslumbrantes e riqueza cultural (Imagem: Valentin Ayupov | Shutterstock) Veja o que torna a Amazônia um destino inesquecível de ecoturismo

A maior floresta tropical do mundo se estende por nove estados do Brasil e faz parte de outros oito países da América do Sul. Com um território de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia possui uma biodiversidade impressionante com 40 mil espécies vegetais, 427 mamíferos, 1.294 aves, 378 répteis, 427 anfíbios e cerca de 3 mil peixes, contribuindo de maneira decisiva para o Brasil ter a maior biodiversidade do mundo.

Com tudo isso, sobram paisagens deslumbrantes e culturas indígenas vibrantes. Por isso, a região oferece uma experiência única para os viajantes que buscam aventura, conhecimento e contato próximo com a natureza.

Beleza do coração da Amazônia brasileira

O coração da Amazônia brasileira é composto por densas florestas tropicais , lar de uma variedade surpreendente de vida selvagem. Passeios de barco pelos rios sinuosos, como o Negro e o Solimões, levam os visitantes a encontros inesquecíveis com jaguares, preguiças, araras coloridas e uma infinidade de outras criaturas fascinantes. As trilhas pela selva também oferecem a oportunidade de explorar a rica biodiversidade da região, proporcionando vislumbres de plantas exóticas e animais endêmicos.

Conexão com as comunidades indígenas

A interação com as comunidades indígenas é uma parte essencial da experiência na Amazônia brasileira. Os viajantes podem aprender sobre as tradições ancestrais, artesanato e modos de vida das tribos locais, ganhando uma compreensão profunda de sua conexão com a natureza. Participar de rituais tradicionais, ouvir lendas antigas e compartilhar refeições preparadas com ingredientes da floresta proporciona uma visão autêntica da cultura amazônica.

Explorando o destino sobre cruzeiros fluviais

Outra forma de descobrir esse destino são os cruzeiros fluviais pelos rios amazônicos, que proporcionam uma experiência única de imersão na região. A bordo de barcos confortáveis, os viajantes podem explorar áreas remotas e inacessíveis por outros meios.

Durante a jornada, os passageiros observam animais selvagens nas margens dos rios, exploram trilhas na floresta, e visitam pequenas aldeias ribeirinhas, enriquecendo sua compreensão da Amazônia e de seus habitantes.

Ou seja, além de proporcionar experiências inesquecíveis aos turistas, a Amazônia também é um local de importância global para a conservação ambiental. Os visitantes são incentivados a apoiar iniciativas de conservação e turismo sustentável, contribuindo para a proteção desse tesouro natural para as gerações futuras.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem.