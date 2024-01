A Alexa proporciona praticidade e facilita a vida dos usuários (Imagem: Sharomka | Shutterstock) 5 automações divertidas para fazer na Alexa

A Alexa, assistente virtual desenvolvida pela Amazon, tornou-se uma ferramenta incrivelmente útil no cotidiano devido à sua versatilidade e capacidade de simplificar tarefas diárias. Ao utilizar comandos de voz, os usuários podem realizar uma variedade de ações, desde obter informações instantâneas, como condições climáticas e notícias, até configurar lembretes, definir alarmes e criar listas de afazeres.

Como a Alexa funciona?

O processo de execução de atividades da Alexa é baseado em machine learning (aprendizado de máquina), ou seja, ela “aprende” de acordo com os comandos que recebe. Além disso, cria adaptações e funcionalidades conforme as necessidades pessoais dos usuários, como contar piadas e até fazer a lista do supermercado. Para isso, a ferramenta conta com um banco de dados online em que realiza suas buscas.

Como toda máquina que pode ser treinada, com o tempo ela vai se tornando cada vez mais eficiente em suas respostas, conforme os comandos do usuário. “Além de uma excelente assistente pessoal , a Alexa traz uma série de benefícios específicos no processo de ensino-aprendizagem tanto de crianças como de adultos”, explica Victor Haony Ribeiro de Oliveira, assessor pedagógico da Mind Makers.

Benefícios da Alexa para o ensino-aprendizagem

O uso dessa ferramenta ajuda a tornar o processo de interação com a tecnologia mais orgânico no dia a dia, o que pode ser útil até mesmo para quem costuma temer ferramentas tecnológicas. Afinal, ao interagir com a Alexa, o processo se torna comum para quem o realiza, incorporando-o em suas atividades cotidianas.

Além disso, ela possui muitos recursos educativos e divertidos, como jogos, histórias interativas e desafios que podem auxiliar no aprendizado de conceitos diversos de maneira lúdica. “A Alexa pode ajudar, também, no desenvolvimento de habilidades cognitivas, como resolução de problemas, raciocínio lógico e ampliação do vocabulário, especialmente em ambientes nos quais o assistente é usado para auxiliar em tarefas educacionais”, explica Victor.

Automações para fazer na Alexa

Pensando nessas facilidades e benefícios, Victor lista 5 ativações da Alexa que unem praticidade e diversão para gerar momentos incríveis nas férias, nos feriados e finais de semana. Confira!

1. Informações meteorológicas e de trânsito

Para quem gosta de passear, a assistente virtual pode ser uma grande aliada. A Alexa é muito útil para se preparar para viagens de carro ou idas à praia.

2. Reprodução de músicas

Nada como reproduzir aquela playlist que anima qualquer churrasco de domingo utilizando somente um comando de voz . Isso vale para aquele podcast imperdível, que costuma ser ouvido em momentos de descanso no sofá de casa.

3. Leitura de livros

Realizar a leitura de um livro é, para muitas pessoas, um hábito comum. Mas que tal reunir os amigos na sala de casa e pedir para a Alexa ler um livro de suspense? Criar um cenário para essa atividade pode torná-la ainda mais imersiva, como optar por luzes mais baixas e preparar aquela pipoca.

4. Brincadeiras de perguntas e respostas

Ao habilitar a opção Quiz Diário, a Alexa realiza três perguntas de níveis diferentes (fácil, médio e difícil) e só é possível ter acesso à pergunta seguinte ao acertar a anterior. Outra opção semelhante é o ‘Show do Milhão’, um jogo de perguntas e respostas baseado no programa do Silvio Santos, que apresenta questões de conhecimentos gerais valendo pontos.

5. Jogo de adivinhação

Outra atividade divertida para fazer com a família e os amigos utilizando a Alexa é habilitar a skill Akinator. Aqui, a assistente virtual irá cumprir a função de um “gênio da lâmpada” que vai tentar descobrir qual personagem, fictício ou real, você imaginou, a partir de uma sequência de perguntas.

Por Victória Gorski