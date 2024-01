Ainda que a popularidade do Big Brother Brasil seja indiscutível, existem programas que valem a pena dar uma chance (Imagem: Reprodução Digital | Rede Globo) 6 realities shows além do Big Brother Brasil que valem a pena assistir

Com a diversidade de realities shows, conhecer programas e temáticas além do famoso Big Brother Brasil pode revelar experiências igualmente emocionantes e cativantes. Assim, existem opções que ultrapassam o formato tradicional desse gênero e oferecem uma visão única sobre o drama humano, as habilidades artísticas e a busca pelo amor.

Os realities shows têm investido cada vez mais em entretenimentos que sejam genuínos e possam demonstrar competições e estratégias de jogos criativas. Nesse sentido, reunimos 6 produções com narrativas envolventes para você assistir. Confira!

1. Solteiros, Ilhados e Desesperados

O reality sul-coreano produzido pela Netflix finalizou sua terceira temporada recentemente, e continua chamando atenção dos espectadores. O programa mergulha os participantes em uma ilha paradisíaca, chamada de “Inferno”, em que a busca pelo amor é intensificada pelas condições desafiadoras do ambiente e a ausência de contato com o mundo externo.

Ao longo de 10 episódios emocionantes, os solteiros enfrentam desafios físicos e mentais, testando seus limites enquanto tentam encontrar conexões genuínas . Os participantes que mutuamente se escolhem têm a chance de passar um dia no “Paraíso” e aproveitar uma noite em hotéis de luxo do país.

Entre os solteiros, as intrigas e as alianças se formam à medida que a competição avança, tornando a convivência cada vez mais imprevisível. Com o cenário deslumbrante como pano de fundo, os participantes buscam não apenas o romance, mas também a superação pessoal.

Onde assistir : Netflix.

2. MasterChef Brasil

O reality gastronômico conquistou os corações dos espectadores brasileiros ao unir paixão pela culinária e competição intensa. Com chefs renomados como jurados, o programa desafia cozinheiros e aspirantes a chefs a demonstrarem suas habilidades em diversas provas criativas e desafiadoras.

A cada episódio, os participantes enfrentam testes que vão desde a preparação de pratos clássicos até a inovação em receitas complexas. Dessa forma, a pressão aumenta à medida que os competidores são avaliados não apenas pelo sabor, mas também pela apresentação e originalidade de suas criações.

Ao longo de 10 temporadas, a dinâmica intrigante do programa envolve eliminações dramáticas, desafios em equipe e momentos de superação pessoal. Além da competição, “MasterChef Brasil” proporciona aos espectadores uma jornada educativa sobre técnicas culinárias e ingredientes, inspirando muitos a se aventurarem na cozinha.

Onde assistir : Band TV, HBO Max, Prime Video e Discovery Plus.

3. Drag Race Brasil

O “Drag Race Brasil” é um deslumbrante reality show que celebra a arte da transformação e a expressão criativa no universo das drag queens. A versão brasileira do programa Rupaul’s Drag Race é comandada por apresentadoras carismáticas e experientes, como Grag Queen. O programa desafia participantes talentosos a exibirem suas habilidades em performances marcantes, desfiles de moda e desafios que testam não apenas sua estética, mas também sua versatilidade e carisma.

A competição intensa é temperada com momentos emocionantes e engraçados, enquanto as drag enfrentam desafios que vão desde a criação de figurinos extraordinários até performances arrebatadoras. A jornada é repleta de autodescoberta e celebração da diversidade, destacando a importância da autoexpressão.

Onde assistir : Paramout+

4. The Circle: EUA

Essa produção da Netflix mistura comédia , drama e estratégia. Ambientado em um apartamento isolado, os concorrentes desse programa interagem exclusivamente por meio de uma plataforma de mídia social, podendo optar por serem eles mesmos ou criar personas fictícias. Por isso, as estratégias e habilidades dos participantes tornam-se fundamentais enquanto competem em desafios e votações para conquistar o título de “Influenciador” e receber o prêmio de 100 mil dólares.

“The Circle: EUA” destaca a influência das redes sociais na formação de relacionamentos e na construção de reputações online. O público é atraído pelo jogo psicológico envolvente, tornando o programa uma experiência única que explora as nuances da comunicação digital e da construção de identidade virtual.

Onde assistir : Netflix e Apple TV.

5. Casamento às Cegas: Brasil

O reality show desafia as convenções tradicionais ao explorar a possibilidade de formar conexões emocionais profundas sem a interferência da aparência física. Os participantes, sem se verem, engajam-se em conversas e interações para construir laços significativos e, eventualmente, decidir se desejam ou não se casar.

O suspense aumenta à medida que os casais se conhecem gradualmente, revelando se a conexão emocional se traduzirá em uma união duradoura. O programa, já na sua terceira temporada, é apresentado por Klebber Toledo e Camila Queiroz, e destaca a importância da comunicação e da compatibilidade de valores em relacionamentos.

A dinâmica do programa explora o lado emocional e psicológico do amor, enquanto os participantes enfrentam dilemas reais e tomam decisões que impactam suas vidas. Com reviravoltas inesperadas e momentos emocionantes, o reality se torna uma jornada fascinante pelos altos e baixos do processo de encontrar o amor verdadeiro.

Onde assistir : Netflix.

6. Ilhados com a Sogra

Neste reality show inovador, seis casais são colocados em uma ilha paradisíaca, mas com um desafio adicional: conviver com as sogras. O programa apresentado por Fernanda Souza tem como prêmio R$ 500 mil para o casal e a sogra vencedores.

Ao longo da competição, os participantes enfrentam não apenas os desafios naturais da ilha, mas também as dinâmicas e interações muitas vezes desafiadoras com suas sogras. O programa promove situações engraçadas, emocionantes e, às vezes, até mesmo dramáticas, revelando as complexidades das relações familiares .

Os espectadores podem esperar reviravoltas inesperadas, momentos hilariantes e, é claro, a chance de ver se o amor entre genro/nora e sogra resiste às adversidades da convivência na ilha.

Onde assistir : Netflix.