Começar 2024 com o cultivo de plantas e flores como novo hábito pode ser energizante (Imagem: Likoper | Shutterstock) 8 hortaliças e flores para plantar em janeiro

A chegada de um novo ano traz consigo a adoção de novos compromissos e aspirações. Por isso, é comum muitas pessoas incluírem em suas listas de metas a intenção de cultivar hábitos alimentares mais saudáveis, assim como o desejo de iniciar a prática de plantar em casa ou de desfrutar dos alimentos provenientes do cultivo de sua própria horta.

Se esse for o seu caso, a Amanda Inoue, agrônoma e coordenadora de Pesquisa e Produção da ISLA Sementes, indica algumas hortaliças e flores que podem ser plantadas no mês de janeiro em todo o Brasil. Confira!

Hortaliças para plantar

Hortaliças são plantas comestíveis, como folhas, raízes, frutos e flores, frequentemente cultivadas para consumo humano. A seguir, veja quatro opções de hortaliças recomendadas:

1. Abobrinha de tronco

Com melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas, a abobrinha de tronco produz frutos verde-claros e é uma planta com hábito de crescimento em moita, produtiva e vigorosa.

2. Cenouras

Resistente ao calor e apresenta baixos níveis de florescimento prematuro sob condições de dias longos. As cenouras produzem raízes cilíndricas, uniformes e de coloração alaranjada intensa. Além disso, elas também possuem alta resistência de campo à queima-das-folhas.

3. Feijão-vagem

Com baixo teor de fibras e sem fios, o feijão-vagem tem melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas. De tom verde-claro e formato cilíndrico, é uma planta vigorosa com hábito de crescimento determinado.

4. Melão

Com capacidade de produzir excelentes frutos, o melão é excelente pós-colheita e é indicado para plantio na primavera e no verão. De polpa branca e crocante, a fruta tem um ótimo sabor e alto teor de açúcar.

Flores para plantar

Se, além de hortaliças, você deseja também perfumar a sua casa e deixá-la ainda mais linda com flores, a agrônoma sugere abaixo quatro opções bem bacanas de flores para plantar neste mês:

1. Flor-de-cardeal

Ótima opção para jardins, vasos e jardineiras, a flor-de-cardeal é uma planta subarbustiva com galhos lenhosos. Com pétalas vermelhas, ela atrai beija-flores e borboletas e, por esse motivo, também é bem comum que seja plantada na época da primavera. Tolerante ao frio, ela floresce o ano todo.

2. Lupinos

Compacta, lupino é uma flor alta com pétalas largas e pontiagudas de cor vermelho-escarlate. É perfeita para decoração .

3. Girassol de jardim dobrado amarelo anão

Conhecido como “sol dourado”, o girassol de jardim dobrado amarelo anão é considerado uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) por possuir partes comestíveis. Ela produz flores amarelas e deve ser plantada preferencialmente em um local ensolarado.

4. Zinnia

De ciclo anual, a zinnia, quando plantada em regiões de clima quente e condições adequadas, floresce o ano todo, enquanto, em regiões de clima frio, floresce apenas no verão e no começo do outono. Com cores que variam entre tons de laranja, amarelo, roxo, vermelho e bege, ela é excelente para vasos e para compor maciços e bordaduras no jardim.

Hora de plantar

Após você escolher o que irá plantar, é hora de definir o local em que o cultivo ficará. É importante que seja com boa luminosidade a fim de que o vaso (ou floreira) utilizado receba a luz adequada para que a planta cresça de forma saudável . Além disso, é importante que a terra do vaso/floreira seja bem adubada e irrigada na medida certa.

Além disso, atenção aos manejos necessários ao plantar, como ao controle de umidade no solo por meio da rega adequada. Isso porque, neste período do ano, em muitas regiões, a tendência é que o solo mantenha mais a umidade, necessitando de menos regas. Aproveite o período e curta a experiência de plantar!

Por Carolina Ribeiro