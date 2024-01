Porto seguro é um destino que faz parte da Costa do Descobrimento (Imagem: Joa Souza | Shutterstock) Veja por que visitar a Costa do Descobrimento na Bahia

Costa do Descobrimento, localizada no sul da Bahia, é uma região rica em história e beleza natural, que continua encantando visitantes de todo o mundo, assim como encantou os portugueses há mais de 500 anos. São quatro os principais municípios que compõem essa rota turística que oferece uma experiência única aos seus visitantes: Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte e Guaratinga.

Principais atrativos

O diferencial da costa está em sua diversidade natural, que inclui praias paradisíacas , baías deslumbrantes, recifes de coral, manguezais exuberantes e rios navegáveis. Essa variedade de ecossistemas proporciona condições ideais para a prática do turismo de aventura e ecoturismo, atraindo viajantes em busca de experiências emocionantes em meio à natureza.

Não à toa, guarda alguns dos destinos mais famosos do Brasil, como Trancoso, Arraial d’Ajuda, Santo André e Caraíva, todos distritos de Porto Seguro . Ali, inclusive, estão algumas das mais belas faixas de areia do país, como a Praia do Espelho, a Praia do Satu e a Praia do Mucugê.

Parque Marinho de Recife de Fora

A região também abriga o Parque Marinho de Recife de Fora, considerado o terceiro maior centro de biodiversidade marinha do Brasil, que abrange uma área de 19,68 km². Ali os visitantes têm a oportunidade de conhecer e se maravilhar com a biodiversidade dos recifes de corais existentes na Piscina de Visitação e em pontos de Mergulho Autônomo dentro da área do parque.

Cultivo de cacau em Belmonte

E, em Belmonte, oferece diversas fazendas de cultivo de cacau do século 19 para visitação. Uma das propostas da cidade é permitir uma volta simbólica ao passado, por meio dos costumes e do acesso à arquitetura, à literatura, além das belezas naturais e da gastronomia típica.

Passeios culturais

Além das maravilhas naturais , a região oferece um animado lazer noturno, permitindo que os turistas desfrutem ao máximo tanto do dia quanto da noite. E, além disso, é um verdadeiro tesouro de descobertas, onde os viajantes podem fazer uma verdadeira imersão na rica história local, visitando aldeias indígenas, como a Reserva Pataxó, e o Monte Pascoal, com seus 536 metros de altura.

Nesse cenário de sol, mar e tranquilidade, é possível explorar sítios históricos, participar de atividades aquáticas emocionantes, saborear a deliciosa gastronomia local – com direito a uma boa moqueca baiana – e vivenciar a hospitalidade calorosa dos habitantes locais.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem