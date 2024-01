Os nativos de Capricórnio renderam memes e polêmicas no Big Brother Brasil (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo) 3 capricornianos que fizeram história no Big Brother Brasil

Nesta segunda-feira (08), começa uma nova edição do Big Brother Brasil. Mas, nas edições passadas, um dos signos que mais se destacou foi Capricórnio, garantindo entretenimento para o público e tornando os participantes memoráveis. Os nativos desse signo são caracterizados por sua abordagem realista. Determinados, disciplinados e organizados, estão sempre em busca do seu lugar no mundo.

A seguir, veja os nativos de Capricórnio que se destacaram no BBB!

1. Manu Gavassi – BBB20

Nascida no dia 04 de janeiro de 1993, a cantora , atriz e apresentadora Manu Gavassi é conhecida por ser a pioneira dos vídeos de apresentação nas redes sociais, o que mostra toda a sua personalidade capricorniana. “O foco dessas nativas normalmente está voltado para a sua realização profissional”, diz a astróloga Thaís Mariano.

Durante a sua trajetória no programa, a artista não polemizou discussões acaloradas, mas soube manifestar a sua opinião nos momentos certos. Afinal, ela faz parte de um dos signos mais práticos e maduros do zodíaco. E, apesar da sua característica mais reservada, rendeu muitos memes para a história do reality , especialmente pelo seu corte de cabelo na época.

2. Karol Conká – BBB21

Difícil lembrar das polêmicas do BBB sem recordar as icônicas frases de Karol Conká, como “respeita a mamacita” e “qualquer coisa me coloca no paredão”. Nascida no dia 01 de janeiro de 1987, a cantora entrou no programa como uma das mais famosas e queridas.

No entanto, saiu como uma das mais rejeitadas. Uma das características de Capricórnio que a artista mais manifestou dentro da casa foi a capacidade de ser controladora e crítica. “[Os capricornianos] são extremamente críticos com os outros e com eles próprios, sempre estão prontos para apontar o erro e o defeito alheio”, afirma a astróloga.

3. Key Alves – BBB23

Jogadora de vôlei desde a infância, a atleta nasceu no dia 08 de janeiro de 2000 e polemizou muitas discussões dentro do programa, mas também, como uma boa capricorniana, se destacou por seu foco durante as provas, o que a ajudou a escapar da berlinda. “[Esses nativos] são focados, não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes”, diz Thaís Mariano.

No entanto, a característica ciumenta do signo também foi aflorada na sister durante a sua participação, revelando um dos desafios que os nativos de Capricórnio tendem a enfrentar. “Mesmo quando se entregam, a sensação é que algum pedaço deles não está totalmente entregue. Isso porque as desconfianças os fazem ficar sempre com alguma reserva”, finaliza a astróloga.