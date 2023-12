Janeiro tem grandes novidades no cinema (Imagem: bbernard | Shutterstock) 5 lançamentos do cinema em janeiro de 2024

A transição de ano é um momento repleto de expectativas, renovação e a promessa de novas experiências. Assim como em nossas vidas cotidianas, o mundo do cinema também passa por uma renovação constante, trazendo consigo uma série de lançamentos empolgantes.

Janeiro, em particular, surge como um mês repleto de promessas cinematográficas tanto para quem gosta de filmes internacionais quanto para os apreciadores do cinema brasileiro. Sendo assim, confira algumas obras que estreiam nos cinemas em janeiro!

1. Patos (04/01)

A família Mallard está um pouco refém da rotina. No entanto, tudo muda quando Pam anseia por aventura e convence o pai, Mack, a embarcar em uma viagem com seus filhos da Nova Inglaterra à Jamaica. O plano elaborado, no entanto, se desfaz, levando-os a uma jornada inesperada.

Ao enfrentarem desafios, os Mallard descobrem novas amizades e habilidades, expandindo seus horizontes e revelando aspectos desconhecidos uns dos outros. Em uma emocionante busca por autoconhecimento e superação, a família vive uma experiência transformadora.

2. Instinto Maternal (04/01)

Inspirada no romance “Derrière la Haine” de Barbara Abel, a história se desenrola no início dos anos 1960, em que as inseparáveis amigas e vizinhas Alice e Celine desfrutam de uma vida simples e tradicional. Seus dias são preenchidos com sessões de manicure, maridos bem-sucedidos e filhos da mesma idade.

Contudo, essa perfeita harmonia é abalada por um trágico acidente. A culpa, as suspeitas e a paranoia entram em cena, ameaçando desfazer os laços fraternais que as unem. Inicia-se então uma batalha psicológica, à medida que os instintos maternais revelam seu lado mais sombrio.

3. Meninas Malvadas (12/01)

“Meninas Malvadas: O Musical” é um filme inspirado na produção norte-americana “ Meninas Malvadas “, de 2004, dirigido por Mark Waters. Esta nova versão promete trazer uma abordagem atualizada da história que conquistou os fãs na década passada e cativar tanto os fãs originais quanto uma nova geração de espectadores.

A obra segue a trama original, apresentando Cady Heron, uma jovem que se muda da África para os Estados Unidos, enfrentando desafios ao iniciar uma nova vida em um novo colégio. Ao entrar em contato com o grupo popular liderado por Regina George, a jovem inicialmente acredita que pode se integrar, mas a situação se complica, especialmente quando ela se apaixona pelo rapaz errado.

4. Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo (18/12)

Adaptado dos icônicos quadrinhos de Maurício de Sousa, “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” apresenta os amigos em uma nova e eletrizante aventura, agora na fase da adolescência. No cenário de uma nova escola e os desafios do ensino médio, no início do ano letivo, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena notam imediatamente que algo está fora do comum.

A surpresa surge quando descobrem que o Museu do Limoeiro está prestes a ser leiloado. Determinados a preservá-lo, a turma embarca em uma missão conjunta. À medida que investigam, percebem que estão diante de uma ameaça muito mais significativa do que podiam imaginar.

5. Sobreviventes – Depois do Terremoto (25/12)

Ninguém sabe ao certo até onde se estendem as ruínas ou a causa do terremoto, mas no coração de Seul permanece um único edifício de pé: os Apartamentos Hwang Gung. Com o tempo, pessoas de fora começam a chegar aos apartamentos Hwang Gung em busca de refúgio contra o frio extremo. A crescente quantidade de novos habitantes rapidamente sobrecarrega os moradores originais. Percebendo uma ameaça iminente à sua sobrevivência, os residentes decidem implementar medidas especiais.