A cidade sagrada de Jerusalém tem cada canto rodeado de conhecimento e história (Imagem: Sean Pavone | Shutterstock) Veja os encantos milenares e espirituais de Jerusalém

Jerusalém, a cidade sagrada, é um local de profunda importância histórica e religiosa, sendo um dos destinos mais emblemáticos do mundo. Localizada no coração de Israel, é uma metrópole que se desdobra em camadas de história que remontam a milênios. A cidade é reverenciada por três das principais religiões do mundo: o Judaísmo, o Cristianismo e o Islã.

Encontro de religiões

O Monte do Templo é um ponto considerado um dos locais mais sagrados do Judaísmo, assim como o Muro das Lamentações, um local de peregrinação e oração para judeus de todo o mundo. A cidade antiga de Jerusalém é um labirinto de ruelas estreitas e vielas de paralelepípedos, que abriga uma infinidade de locais religiosos e históricos, incluindo a Igreja do Santo Sepulcro, onde a tradição cristã acredita que Jesus foi crucificado e sepultado.

Já o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa são pontos sagrados para os muçulmanos. A cidade antiga de Jerusalém é uma maravilha arquitetônica, com suas muralhas antigas e edifícios de pedra calcária que emanam uma atmosfera mística.

Modernidade e ancestralidade

A cidade moderna de Jerusalém é um centro vibrante de cultura e diversidade. Os bairros judeus, muçulmanos e cristãos coexistem, criando uma tapeçaria única de tradições e estilos de vida. A gastronomia em Jerusalém é igualmente diversificada, com influências culinárias que variam de pratos tradicionais judaicos a especialidades árabes.

Além de seu valor religioso e histórico , Jerusalém também oferece uma riqueza de museus, galerias de arte e locais de interesse cultural. O Museu de Israel abriga uma coleção impressionante de artefatos antigos, incluindo os manuscritos do Mar Morto, enquanto o Museu da Torre de Davi narra a história fascinante da cidade.

Experiência espiritual

Em tempos de paz, a atmosfera de Jerusalém é única, com a espiritualidade pairando no ar, independentemente de onde você vá. É uma cidade onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira notável, tornando-a um destino verdadeiramente inesquecível para qualquer viajante em busca de uma experiência profunda e enriquecedora.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem