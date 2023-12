O Parque Lage é um refúgio verde com cerca de 52 hectares situado aos pés do Morro do Corcovado (Imagem: Andre Luiz Moreira | Shutterstock) 8 lugares para visitar durante o verão no Rio de Janeiro

Foi-se o tempo em que a Cidade Maravilhosa tinha o título de “Rio 40 graus”. Com as intensas ondas de calor passando por boa parte do país, o destino bateu recordes de temperatura, com direito à sensação térmica de quase 60 graus. Ou seja, o verão carioca promete!

E o calorão parece não assustar os viajantes do Brasil e do mundo. Segundo levantamento realizado pela Booking.com, o “errejota” é o segundo destino mais buscado entre os brasileiros para os próximos meses, ficando atrás apenas de São Paulo. Queridinho entre os turistas de fora, o estado também ocupa o TOP 10 destinos globais, ficando em 9º lugar.

Portanto, quem não dispensa curtir as férias de verão em solo carioca , ou mesmo participar de uma das festas de Réveillon mais badaladas do mundo, precisa buscar alternativas para aproveitar o melhor do destino e driblar as altas temperaturas.

Pensando nisso, separamos um roteiro mais verde, com muitos parques e espaços ao ar livre na capital fluminense para curtir a estação mais quente do ano entre amigos, com a família ou mesmo em uma viagem solo . Confira!

1. Parque Nacional da Tijuca

O Parque Nacional da Tijuca é uma joia natural que abriga alguns dos símbolos mais icônicos do Rio de Janeiro. Com uma extensa área verde urbana, é o quarto maior parque do gênero no Brasil. Além dos mundialmente famosos Cristo Redentor e Corcovado, oferece uma variedade de atividades para os visitantes, incluindo dezenas de trilhas com diferentes níveis de dificuldade e duração.

Mirantes como Vista Chinesa proporcionam vistas deslumbrantes da zona sul carioca, enquanto o Lago das Fadas oferece um refúgio sereno cercado por bromélias e árvores majestosas. O Parna é também um destino popular para a prática de escalada, com a imponente agulhinha da gávea impressionando os entusiastas.

No calor do verão carioca, as cachoeiras do parque, como a das Almas, dos Primatas e as do Horto, tornam-se pontos procurados para se refrescar. Com cerca de dois milhões de visitantes anuais, o parque se destaca como um dos mais visitados do país.

Com seus quase quatro mil hectares, o espaço abrange diversos setores, incluindo a Floresta da Tijuca, a Serra da Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea e Pretos Forros/Covanca, sendo que cada um deles oferece diferentes experiências, desde trilhas até mirantes impressionantes, proporcionando aos visitantes uma oportunidade única de desfrutar da natureza em harmonia com a cidade.

2. Parque Lage

O Parque Lage, verdadeiro Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro , é um refúgio verde situado aos pés do Morro do Corcovado. Com cerca de 52 hectares, este espaço, que faz parte do Parque Nacional da Tijuca, é enriquecido por belos jardins e abriga um palácio que oferece uma vista deslumbrante do Cristo Redentor, tornando-se um dos cartões postais arquitetônicos mais bonitos da cidade.

Além das trilhas para caminhadas ecológicas, o lugar proporciona aos visitantes a experiência única de explorar grutas artificiais, pequenas quedas d’água, um aquário e o sereno Lago dos Patos. O palacete interior conta com a famosa piscina que é cenário icônico para fotografias.

Com uma rica história que remonta ao século 19, o Parque Lage foi projetado em 1840 pelo renomado paisagista inglês John Tyndale. Tombado em 1957 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), preserva não apenas sua beleza natural, mas também sua importância como parte da memória histórica da cidade. Além dos atrativos naturais, o local oferece uma série de comodidades, como áreas para piqueniques, brinquedos para crianças e estrutura para eventos.

Já o Bistrô Plage, localizado no pátio central à beira da piscina, oferece deliciosas opções de café da manhã, almoço e jantar com produtos orgânicos, tornando o ambiente não apenas um oásis natural, mas também um polo cultural dinâmico na cidade.

3. Jardim Botânico

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vizinho do Parque Lage, é um tesouro verde que convida os visitantes a respirarem ar puro enquanto exploram uma diversidade de espécies botânicas nacionais e internacionais.

Fundado em 1808 por D. João, então príncipe regente de Portugal , o lugar é reconhecido pela exuberância de suas coleções de plantas e pela beleza de suas paisagens, representando uma história bicentenária por meio de seus monumentos, construções e obras de arte.

Entre as atrações do jardim, destacam-se um encantador orquidário e um sereno lago de vitórias-régias, proporcionando aos visitantes um ambiente tranquilo e educativo. Além disso, quem visita o Jardim Botânico pode passear a pé ou de carro elétrico pelas aleias, admirar plantas provenientes de diversos países e explorar estufas temáticas, como as de orquídeas, bromélias, samambaias e plantas insetívoras.

O jardim também abriga coleções temáticas, como o Jardim Japonês, estabelecido em 1935 com a doação de 65 exemplares de plantas típicas japonesas. Os monumentos históricos, como o Centro de Visitantes, uma construção do século XVI, as estátuas de Eco e Narciso, feitas por Mestre Valentim, e o Portal da Academia de Belas-Artes, projetado por Grandjean de Montigny, completam a experiência cultural no local .

4. Parque Marapendi

O Parque Marapendi, com seus generosos 155 hectares de paisagens naturais, oferece um refúgio dentro da cidade, preservando os ecossistemas nativos de restinga e manguezal. Criado em 1978 com a missão de proporcionar um espaço de recreação ao ar livre e lazer, o parque também se destaca como um ambiente dedicado à preservação ambiental.

Em meio à exuberante vegetação, destacam-se árvores centenárias, como jacarandás e pinheiros do Paraná, enquanto a fauna local é marcada pela presença de animais como o tucano-de-bico-preto e o bicho-preguiça, tornando o Parque Natural Municipal Marapendi um santuário natural no bairro da Barra da Tijuca.

Além de suas riquezas naturais, o lugar abriga o Centro de Referência em Educação Ambiental de Marapendi, que desempenha um papel fundamental na promoção da conscientização e troca de conhecimento por meio de atividades socioambientais.

O parque se estende ao longo da faixa litorânea da Barra da Tijuca, proporcionando não apenas um ambiente de preservação ecológica, mas também um espaço dinâmico para educação ambiental e desfrute da natureza.

5. Sítio Burle Marx

O Sítio Burle Marx, localizado na Zona Oeste da cidade, é muito mais do que uma simples residência, é um verdadeiro paraíso botânico que reflete a genialidade do paisagista e arquiteto Roberto Burle Marx. Espalhados pelos 365 mil metros quadrados do sítio, os jardins deslumbrantes proporcionam uma experiência ímpar, imergindo os visitantes em uma viagem pela exuberância da natureza tropical .

Além disso, este local notável abriga uma das mais importantes coleções de plantas vivas do mundo, com aproximadamente 3.500 espécies, todas cultivadas com ênfase nas riquezas botânicas tropicais do Brasil, adaptando-se harmoniosamente às características do manguezal, da restinga e Mata Atlântica presentes no sítio.

As visitas guiadas oferecem uma oportunidade única de explorar não apenas a riqueza botânica, mas também a história do renomado arquiteto e paisagista brasileiro. Profissionais do sítio conduzem os visitantes pelos caminhos dos jardins, apresentando as diversas espécies que habitam o espaço. Os visitantes ainda têm a chance de descobrir o atelier de pinturas, a arquitetura única do local e as coleções pessoais de plantas de Burle Marx.

O Museu Casa de Burle Marx, com suas 3.125 peças que preservam raros objetos de arte e artesanato, acrescenta um toque cultural à visita, proporcionando uma imersão completa na vida e obra desse ícone da arquitetura paisagística brasileira.

6. Quinta da Boa Vista em São Cristóvão

Localizada em São Cristóvão, a Quinta da Boa Vista é uma joia verde no coração do Rio de Janeiro, oferecendo um espaço expansivo de aproximadamente 155 mil metros quadrados para atividades ao ar livre. Antiga residência da Família Real, esse é um dos maiores parques urbanos da cidade, mantendo a atmosfera histórica com seus jardins preservados, criados pelo paisagista francês Auguste Glaziou.

Além de proporcionar uma área perfeita para piqueniques em família, o local abriga o Museu Nacional, que está passando por reconstrução. Já o antigo Jardim Zoológico do Rio, fundado em 1888, deu lugar ao Bioparque, um novo conceito de zoológico, enriquecendo ainda mais as opções de lazer no local.

Batizada por oferecer uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara, a Quinta da Boa Vista é repleta de estátuas de bronze, incluindo o Templo de Apolo e o monumental portão da Quinta, um presente do Duque de Northumberland ao casal imperial D. Pedro I e D. Leopoldina.

Cercado por verde exuberante, o parque convida os visitantes a desfrutarem de piqueniques e atividades esportivas em suas várias quadras poliesportivas. Os jardins bem preservados oferecem um cenário encantador para passeios e, para os mais aventureiros, a exploração das grutas artificiais é uma experiência imperdível.

7. Parque Estadual da Pedra Branca

O Parque Estadual da Pedra Branca está situado na Zona Oeste do RJ e é uma impressionante reserva natural que ocupa cerca de 10% da área total do município, sendo considerado um dos maiores parques urbanos do mundo e a maior floresta urbana do Brasil.

Com aproximadamente 12.500 hectares de vegetação típica da Mata Atlântica, o maciço abrange diversos bairros, incluindo Guaratiba, Bangu, Realengo, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Grumari e Campo Grande. Esse vasto território oferece aos visitantes uma experiência imersiva na natureza, proporcionando trilhas e paisagens exuberantes em um ambiente de preservação ambiental .

O parque está dividido em três núcleos distintos. O Núcleo Pau-da-Fome, que abriga a sede e o centro de visitantes, oferece uma exposição permanente, anfiteatro, áreas de lazer com tratamento paisagístico e sinalização direcional. O acesso a este núcleo se dá pela Estrada do Pau-da-Fome.

O Núcleo Piraquara apresenta opções de lazer para crianças, poços refrescantes e acesso às vias de escaladas, incluindo a Cachoeira do Barata, única disponível para banho, sendo acessado pela Rua do Governo em Realengo.

Já o Núcleo Camorim oferece uma trilha de aproximadamente 4 km com paisagens deslumbrantes até o açude no alto do parque, com entrada pela estrada do Camorim. Esses núcleos proporcionam aos visitantes uma variedade de atividades ao ar livre, combinando preservação ambiental, educação ambiental e lazer em um cenário natural extraordinário.

8. Praias selvagens

Apesar da fama das movimentadas praias urbanas, o Rio de Janeiro reserva um tesouro escondido em seu extenso litoral: as praias selvagens de Perigoso, Meio, Funda e Inferno, situadas entre Grumari e Barra de Guaratiba. Esses paraísos costeiros permanecem preservados e praticamente intocados pelo homem, graças ao difícil acesso, que se dá apenas por trilhas e embarcações.

Em contraste com as faixas de areia mais concorridas durante o verão, essas praias oferecem uma alternativa tranquila e paradisíaca para aqueles que buscam um refúgio natural. No entanto, é recomendável que os visitantes estejam preparados, levando água e alimentos, já que não há estabelecimentos ao longo do caminho.

O acesso a esse recanto pouco explorado começa na principal rua de Barra de Guaratiba, na Zona Oeste, seguindo por uma trilha de caminhada moderada de aproximadamente 1h30. Ao chegar à Praia do Perigoso, é possível apreciar não apenas a beleza da faixa de areia, mas também a imponência da Pedra da Tartaruga, que divide as diminutas praias.

Para otimizar a experiência, é aconselhável contar com guias de turismo especializados, que proporcionam não apenas segurança durante a trilha, mas também enriquecem a jornada com informações sobre a rica fauna e flora que cercam esses refúgios naturais na cidade.

Novos roteiros de experiência para redescobrir a Cidade Maravilhosa

Desde janeiro de 2023, é possível descobrir o Rio de Janeiro e seus destinos por meio de novos olhares e experiências autênticas. Isso porque o Sebrae Rio lançou o projeto “Agentes de Roteiros Turísticos”, em parceria estratégica com as secretarias de turismo e prefeituras municipais, com o objetivo não apenas enriquecer a oferta turística no estado, mas também aprimorar a competitividade e sustentabilidade dos negócios voltados para o setor.

Ao todo, são 11 novos roteiros que abrangem não só a capital, como também destinos como Campos dos Goytacazes, Teresópolis, Búzios e Vassouras. A seguir, indicamos duas dessas experiências para quem visita a Cidade Maravilhosa :

Rota Raízes Cariocas

Nesse roteiro, os viajantes podem embarcar em uma jornada imperdível pelas raízes culturais e históricas da cidade, conhecendo as origens vibrantes do Rio de Janeiro e de seu povo. O coração do Centro do Rio é um tesouro repleto de construções históricas, ruas pulsantes e uma atmosfera vibrante que atrai visitantes de todo o mundo em busca de música, gastronomia, história e cultura.

Desde a região da Pequena África, Lar do Cais do Valongo, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, até a animada Lapa, berço da boêmia carioca, cada passo nas ruas históricas revela a rica herança cultural da cidade, onde a história e a vida boêmia coexistem harmoniosamente.

A trilha sonora e o sabor fazem parte do cotidiano nessa região, que foi frequentada por ícones da música popular brasileira como Pixinguinha, Cartola e Noel Rosa. Não à toa, a rota Raízes Cariocas mergulha nas tradições do samba, do blues e na diversidade gastronômica que varia de pratos típicos brasileiros a culinárias internacionais.

Com destaque para atrativos como os Caminhos de Ciata, que exploram a história da matriarca do samba na Casa da Tia Ciata; o Tour Guiado a História do Samba e a Pequena África, que apresenta a região da Pequena África, território fundamental para compreender a história do samba; visita guiada no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira; e o Tour de bar em bar, que desvenda a história dos bares cariocas, essa jornada proporciona uma imersão autêntica nas raízes da cidade, em que ancestralidade, história, música e gastronomia se entrelaçam de maneira encantadora.

Rota Encantos do Oeste Carioca

A Zona Oeste abriga muitos dos parques e espaços para atividades ao ar livre que apresentamos anteriormente. Mas, além disso, essa região verde a poucos minutos da Zona Sul proporciona paisagens deslumbrantes e diversas opções de acesso, seja de metrô, carro, ônibus ou até mesmo de bike , percorrendo ciclovias com vistas deslumbrantes.

Logo, o Roteiro “Encantos do Oeste Carioca” é uma verdadeira celebração para os sentidos, apresentando uma variedade de atrações divididas entre Natureza, Cultura, Hospitalidade e Sabores. Entre os destaques, vale experimentar um passeio de barco planasurf às Ilhas Tijucas, proporcionando um voo submarino para observar a vida marinha de um ângulo incrível, ou então explorar o manguezal em Barra de Guaratiba, passeando pela ponte da Marambaia e desfrutando das prainhas do manguezal.

As experiências incluem ainda o circuito de danças tradicionais do folclore brasileiro no Quilombo Aquilah, participando de oficinas de jongo, dança do coco e maxixe, além de uma experiência gastronômica das regiões Norte e Nordeste; e da Casa de Cultura de Jacarepaguá, que oferece uma experiência gastronômica e cultural inesquecível, com a verdadeira história da feijoada e um envolvente show de chorinho, entre outros.

Por Elíria Buso – revista Qual Viagem