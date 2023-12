Os filmes natalinos abordam temas importantes para as crianças (Imagem: Reprodução digital | DreamWorks Animation) 5 filmes especiais de Natal para as crianças

O Natal, mais do que uma simples celebração, é um período mágico e significativo que toca os corações de pessoas de todas as idades. É uma época em que a alegria, a compaixão e a generosidade se destacam, criando uma atmosfera especial de união e amor.

Além das tradições familiares e festividades, o cinema desempenha um papel importante ao capturar a essência única do Natal. As produções vão além do superficial e mergulham nos valores fundamentais da temporada, como solidariedade, perdão e renovação.

Os filmes infantis , em particular, têm o poder especial de transmitir esses valores de uma maneira acessível e cativante para as crianças. Ao apresentarem personagens envolventes, aventuras emocionantes e lições de vida, ensinam aos pequenos espectadores sobre o verdadeiro significado do Natal.

Por meio de histórias mágicas e coloridas, as crianças aprendem sobre compaixão, empatia e a importância de compartilhar a alegria com os outros. Pensando nisso, separamos 5 filmes de Natal para os pequenos. Confira!

1. Um menino chamado natal

“Um Menino Chamado Natal” é uma encantadora animação que segue a jornada de Nikolas, também conhecido como Natal. Quando seu pai parte em busca da mítica Vila dos Duendes, o menino, acompanhado de uma rena e um ratinho, decide seguir sua própria jornada em busca de reencontrá-lo.

Enfrentando perigos e descobrindo a magia do Natal, a história cativa com uma aventura emocionante e repleta de esperança, tudo isso enquanto Nikolas busca reunir sua família e espalhar alegria pelo mundo. O filme aborda temas de amizade, fé e a importância de manter viva a magia da época, proporcionando uma experiência incrível para toda a família .

Onde assistir: Netflix.

2. Operação presente

Nos bastidores da mágica fábrica de presentes do Papai Noel, “Operação Presente” nos leva a uma jornada emocionante. Quando um atrapalhado elfo comete um erro crucial na lista de presentes , desencadeia uma série de eventos inesperados.

Com o Natal se aproximando rapidamente, o elfo e seus amigos embarcam em uma corrida contra o tempo para corrigir o equívoco. À medida que a equipe se esforça para garantir que cada criança receba seu presente desejado, a história ressalta a importância da solidariedade, do trabalho em equipe e da perseverança.

Onde assistir: Netflix e HBO Max.

3. O Expresso Polar

Em “O Expresso Polar”, um garoto embarca em uma jornada extraordinária a bordo de um mágico trem expresso que o leva para o Polo Norte na véspera de Natal. Ao longo da viagem, ele faz novos amigos, enfrenta desafios emocionantes e descobre o poder da crença.

O filme é uma emocionante celebração da magia e do espírito natalino. A obra, baseada no livro homônimo de Chris Van Allsburg, destaca valores fundamentais, como a importância da crença, da amizade e do espírito natalino.

Onde assistir: Prime Video.

4. A Origem dos Guardiões

“A Origem dos Guardiões” é um filme em que personagens mágicos como o Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente e o Papai Noel unem forças para proteger as crianças de uma ameaça sombria. Esses guardiões extraordinários, liderados por Jack Frost, enfrentam desafios épicos para preservar a esperança e a inocência infantil.

Por meio de uma narrativa cativante e visualmente impressionante, o filme explora a importância dos mitos e da imaginação na infância, transmitindo mensagens inspiradoras sobre coragem, esperança e a eterna magia que reside nos corações das crianças.

Onde assistir: Telecine e Prime Video.

5. A Todos Um Shrek Natal

“A Todos Um Shrek Natal” é uma divertida comédia natalina que traz o universo encantado de Shrek para as festividades . No Pântano, Shrek e Fiona planejam uma celebração natalina especial, mas Burro, Gato de Botas e seus amigos trazem caos inesperado.

Com humor irreverente, a história destaca a importância da amizade e do espírito natalino, enquanto os personagens mais atrapalhados embarcam em uma jornada para encontrar o verdadeiro significado do Natal. É uma opção animada e engraçada para toda a família, repleta de surpresas e mensagens positivas.

Onde assistir: Netflix.