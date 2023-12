Mais de 40 mesquitas pontuam a paisagem de Marrakesh (Imagem: saiko3p | Shutterstock) Confira as belezas e os encantos de Marrakesh

Marrakesh, a capital do turismo no Marrocos, é uma parada obrigatória em qualquer roteiro pelo país. Criada no século 11, esta cidade imperial cativa visitantes do mundo inteiro, e não é difícil entender o motivo. O coração pulsante de Marrakesh é sua Medina amuralhada, que envolve todo o centro da cidade. Um labirinto encantador onde a vivacidade local se revela em sua plenitude.

Riqueza cultural nos souks e mesquitas

Ali, entre as muralhas antigas, os viajantes encontram um mundo de maravilhas – jardins exuberantes, palácios majestosos, praças movimentadas e souks encantadores. Estes mercados pitorescos, repletos de artigos de couro, tapetes coloridos, ouro reluzente e especiarias perfumadas, são um testemunho da rica herança cultural de Marrakesh. Além disso, mais de 40 mesquitas pontuam a paisagem, integrando as principais características da cidade: sua cultura, gastronomia e religião.

Jemaa el-Fna

E quando se fala em praça, a Jemaa el-Fna se destaca como o ponto turístico mais emblemático da região. Durante o dia, esta praça ganha vida com contadores de histórias, músicos talentosos, videntes misteriosos e encantadores de serpentes, que capturam a imaginação dos espectadores. À noite, as luzes coloridas e os aromas tentadores das barraquinhas de comida atraem tanto os moradores quanto os turistas , criando uma atmosfera mágica e vibrante.

Beleza natural e modernidade de Marrakesh

Mas a beleza de Marrakesh vai além das muralhas da Medina. Fora deste distrito histórico, os visitantes são presenteados com uma paisagem exuberante . Mais de mil palmeiras se erguem elegantemente contra o céu azul, criando uma visão surreal e encantadora. Além disso, ao longe, as majestosas montanhas nevadas servem como um pano de fundo deslumbrante para esta cidade encantada.

Já os bairros de Guéliz e Hivernage oferecem as mais modernas infraestruturas, boutiques de luxo e lojas internacionais, bem como avenidas largas e arejadas; tudo isto de acordo com o carácter único da cidade.

Uma viagem profunda na tradição marroquina

No destino, os viajantes são transportados para um universo de encantamento, onde a história se entrelaça com a cultura, criando uma experiência única e inesquecível. Portanto, ao visitar esta cidade mágica, o viajante faz um mergulho profundo na riqueza da tradição marroquina e uma imersão na essência da hospitalidade e da beleza deste país fascinante.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem