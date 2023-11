"Candy Cane Lane" faz parte das apostas natalinas da plataforma (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios) 5 lançamentos incríveis do Prime Video em dezembro

À medida que dezembro traz consigo o espírito natalino e as luzes festivas, muitos aproveitam para relaxar, maratonando séries e filmes nas horas livres. Se você adora as produções das plataformas de streaming , prepare-se para uma variedade de novas histórias emocionantes e divertidas disponíveis no catálogo do Prime Video.

Este mês promete ser especial, com lançamentos que incluem desde temas natalinos até aventuras de fantasia. Com produções estreladas por elencos talentosos e dirigidas por renomados cineastas, estas novidades prometem entreter e cativar espectadores de todas as idades. Confira!

1. Candy Cane Lane (01/12)

Este longa, dirigido por Reginald Hudlin, mostra Chris (Eddie Murphy) em meio à busca pelo título de melhor decoração natalina do bairro. Ele faz um acordo com Pepper (Jillian Bell), uma elfo travessa, para aumentar suas chances de vitória.

No entanto, o pacto transforma a vida da família em um caos quando os 12 dias de Natal ganham vida e trazem um turbilhão de personagens mágicos. Então, Chris, sua esposa Carol (Tracee Ellis Ross) e seus três filhos precisam correr contra o tempo para desfazer o feitiço e salvar as festas de fim de ano.

2. Meu Homem É Um Cupido (01/12)

A série de romance e fantasia, dirigida por Nam Tae Jin, segue a história de Cheon Sang-Hyeok (Jang Dong-Yoon), uma fada carismática que, por ironia, é atingido por uma flecha disparada por ele mesmo. Após 500 anos de vida, ele tem suas asas queimadas e, para recuperá-las, passa por 27 metamorfoses. É no seu 28º ciclo que sua vida se entrelaça com a de Oh Baek-Ryun (Nana).

Ela, uma veterinária que trabalha em uma clínica animal, é uma mulher encantadora e atraente. No entanto, sua beleza traz um destino peculiar: todos os homens que se apaixonam por ela têm experiências quase mortais. Essa “má sorte” a impede de se envolver romanticamente, mas a jovem anseia por encontrar um homem destinado a ela.

Cheon Sang-Hyeok e Oh Baek-Ryun se encontram em um contexto de encantamento e destino entrelaçados, formando uma história que explora os desafios do amor e os mistérios do destino.

3. Merry Little Batman (08/12)

Neste filme, dirigido por Mike Roth e ambientado durante a véspera de Natal, Damian Wayne, também conhecido como “Pequeno Batman “, assume a responsabilidade de proteger Gotham City enquanto os adultos estão ocupados. Sozinho na Mansão Wayne, ele deve usar toda sua sagacidade e habilidade para impedir que vilões e bandidos arruínem a paz das festividades.

4. Your Christmas or Mine 2 (08/12)

A sequência, dirigida por Jim O’Hanlon, traz de volta o jovem casal, interpretado por Asa Butterfield e Cora Kirk, que enfrenta desafios ainda maiores ao passar o Natal com as famílias um do outro. Convidados para uma estação de esqui nos Alpes austríacos, a confusão se instaura quando um mal-entendido os coloca em quartos separados e em lados opostos de uma avaliação do Tripadvisor. Com o talentoso elenco liderado por Martin Freeman e Judi Dench, a comédia promete momentos de riso e reflexão sobre os laços familiares.

5. Dating Santa (08/12)

O longa, dirigido por José Sierra, apresenta Lucia (Ana Serradilla), mãe solteira de Leo (Olivia Duflos), cujo único desejo é um Natal mágico. Quando ela concorda em um encontro às cegas com Sergio (David Chocarro), um chef reconhecido, um clima instantâneo surge, mas hesita em contar à filha sobre seu relacionamento. A situação complica quando Sergio, disfarçado de Papai Noel para surpreender Leo, é testado pela jovem, levando a situações divertidas e emocionantes.