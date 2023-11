Livros são uma ótima maneira de agradar o amigo secreto no Natal (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) 12 livros para dar de presente no amigo secreto

Presentear o amigo secreto com um livro durante as festas de final de ano pode ser uma ideia excepcional. Isso porque eles oferecem uma ampla gama de opções, desde romances emocionantes até obras de não ficção que abordam temas variados, permitindo uma escolha personalizada de acordo com os interesses do presenteado.

Além disso, um livro pode ser considerado um presente atemporal, capaz de proporcionar entretenimento, conhecimento e reflexão, possibilitando uma experiência única e enriquecedora para quem o recebe. É uma forma de presentear com algo que pode durar por toda a vida!

Por isso, nesta lista há opções para todos os gostos, seja seu amigo oculto um mestre na cozinha, um empreendedor nato ou, até mesmo, aquele que nem gosta muito de ler. Inspire-se nessas ideias para fazer sucesso nas confraternizações com amigos, família e colegas de trabalho. Confira!

1 . Eu Me Lembro

Da criança que se mudou em busca de um sonho ao homem que encantou o país com sua arte. Em seu aniversário de quarenta anos de carreira – e cinquenta de vida –, Selton Mello, criador de personagens icônicos do nosso imaginário, convida o leitor para uma conversa engraçada, tocante e muito humana sobre sua trajetória.

Com revelações íntimas, o livro apresenta uma viagem por grandes momentos da dramaturgia no Brasil e o percurso de um menino sonhador e obstinado, que oferece agora, em perspectiva, um balanço comovente de sua vida.

Com mais de 70 fotos inéditas e um time de 40 entrevistadores muito especiais como Fernanda Montenegro, Matheus Nachtergaele, Larissa Manoela, Paulo José, Lázaro Ramos, Fábio Assunção e Patrícia Pillar.

2. Gastronomia brasileira: da tradição à cozinha de fusão

Um presente que celebra a cultura gastronômica do Brasil e inspira a arte culinária. Essa coletânea de receitas mergulha na riqueza da cozinha brasileira, entrelaça a história e cultura de cada região com a inovação da gastronomia contemporânea e as técnicas francesas.

Com 80 receitas e detalhes históricos, torna-se acessível a todos os cozinheiros, profissionais ou amadores. Uma verdadeira imersão na tradição culinária nacional com as técnicas refinadas dos chefs do Le Cordon Bleu. Ideal para encontros memoráveis com amigos e família nas festas de fim de ano.

3. Do Sertão a Hollywood

Foram múltiplas as encarnações da alagoana Martha Medeiros até se tornar estilista reconhecida por inserir a renda na alta moda do Brasil. Antes de ganhar o mundo pelas criações desfiladas no tapete vermelho por estrelas como Sofía Vergara, Beyoncé, Ivete Sangalo e Xuxa, ela foi vendedora de artesanato, sacoleira, bancária e muambeira.

Sempre com a certeza de que seria famosa, ao apostar em uma matéria-prima relegada a feiras e a pano de mesa. O tal sucesso deu as caras pelo talento e pela labuta dessa nordestina sem parentes importantes nem dinheiro no banco. Uma história de empreendedorismo, inclusão social e glamour tecida pelas mãos calejadas de rendeiras e de uma estilista que criou uma marca genuinamente brasileira e internacional.

4 . Playfulness: Trilhas para uma vida resiliente e criativa

Inspirado nos diversos significados e traduções da palavra “play”, o psicólogo Lucas Franco Freire apresenta respostas às incertezas, contradições e ambiguidades da hipermodernidade, que desencadearam uma onda de adoecimento psicológico dentro e fora do mundo corporativo.

Para minimizar o sofrimento, o estresse e toda conotação negativa que o trabalho ganhou ao longo das últimas Revoluções Industriais, o autor convida o leitor a refletir, construir e transformar sua rotina, sua carreira, sua vida, sua comunidade e até o mundo com leveza e criatividade.

5. Transformação Digital

Em um mundo em constante mudança, a capacidade de se adaptar e de inovar é mais essencial do que nunca. Este livro mergulha fundo na evolução da transformação digital, traçando desde as primeiras revoluções industriais até as expectativas das tecnologias emergentes. Ao se debruçar sobre as nuances da mentalidade digital, este guia oferece ideias práticas sobre a desmaterialização, deslugarização e a essência de pensar digitalmente.

Por meio de abordagens como design thinking e jobs to be done , o leitor é guiado na jornada de entender e priorizar o cliente. O livro ilustra, com exemplos práticos, como o caso do McDonald’s, a importância de definir e atender às necessidades do cliente de maneira eficaz.

6. Tarô do Divino

Uma sugestão especial de presente para aquele amigo good vibes é o kit ‘Tarô do Divino’ da Editora Mantra. Desenvolvido pela renomada ilustradora Yoshi Yoshitani, este conjunto une o tarô clássico aos folclores de 40 países, como Aladim e o Boitatá.

Acompanhado por um guia detalhado, revela as inspirações culturais por trás das 78 cartas e proporciona uma jornada de interpretação e conexão entre arte, espiritualidade e diversidade cultural. Ideal para quem valoriza o conhecimento e a beleza artística.

7. Tia Beth

Para aquele amigo que sempre tem uma história para contar, ‘Tia Beth’ é o presente ideal. A obra de Leonardo de Moraes narra a ditadura militar brasileira sob o olhar de uma mãe que perdeu um filho para o regime.

Décadas depois dos acontecimentos trágicos, ela decide conversar pela primeira vez sobre as memórias com um sobrinho que nunca viveu este período histórico. Apesar das gerações serem diferentes, ambos percebem como passado e presente se unem em diversos aspectos na sociedade.

8. Do lado de dentro: Na festa popular brasileira

Todos conhecemos alguém que não recusa uma festa e sempre aproveita todos os momentos possíveis para celebrar a vida. Para este amigo, ‘Do lado de dentro: Na festa popular brasileira’ propõe uma imersão literária e fotográfica em 44 festividades de diferentes estados brasileiros.

De Norte a Sul, o livro conduz o leitor por eventos como Çairé, no Pará; Maracatu de Baque Solto, em Pernambuco; Oktoberfest, em Santa Catarina; Festa da Abolição, em Minas Gerais; e muitos outros lugares. Entre pequenos textos poéticos, a autora explicita vivências e emoções de cada tradição.

9. O livro secreto do escritor

Para aquele amigo que parece ter um talento nato para a escrita, que tal um incentivo para começar uma carreira na literatura? Em ‘O livro secreto do escritor’, a especialista Lilian Cardoso mostra ao leitor-escritor o passo a passo para escrever, publicar e divulgar uma obra de qualidade, capaz de fisgar o leitor até a última página.

10. Priorize Deus

Sabe aquele amigo que anda meio sem esperança, sobrecarregado com o estresse diário e que precisa se reconectar com o divino? Para ele, a dica é o lançamento do pastor Michel Simplicio, ‘Priorize Deus’, um devocional diário e inspirador. Cada reflexão é acompanhada de perguntas-chave, um plano anual de leitura e ministrações em áudio com acesso por QR Code.

11. Charges, cartuns e ilustrações – VOL. I e II

Orlando Pedroso, um dos maiores cartunistas do país, tem seu trabalho compilado em dois volumes repletos de bom-humor. A obra, formatada no estilo 2 em 1 ou “vira-vira”, reúne ilustrações publicadas em grandes jornais como a Folha de S. Paulo. Cada tirinha se destaca pela capacidade de fazer rir e pensar. Isso porque as charges de Orlando não deixam de capturar o cotidiano com doses iguais de sarcasmo e reflexão, seja qual for o contexto sociocultural.

12. A Jornada do Artista

Neste livro, o renomado roteirista de cinema Steven Pressfield discute como superar a resistência e a autossabotagem para impulsionar a criatividade. Ao longo das páginas, ele revela os passos para descobrir o verdadeiro eu e o autêntico chamado para produzir as obras que nascemos para criar.

Uma das revelações mais impactantes é o fato de que a jornada do herói descrita por Joseph Campbell não é um ponto culminante, mas o ponto de partida para a jornada do artista. As lutas do primeiro esclarecem nosso propósito e nos fornecem a força e a coragem necessárias para buscar nossos objetivos.

Por Luiza Marques Pereira