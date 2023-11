Dezembro tem filmes incríveis no cinema (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures) 5 lançamentos do cinema em dezembro

Dezembro, o último mês do ano, chega e, com ele, obras cinematográficas incríveis para fechar 2023 com chave de ouro. A lista inclui o tão aguardado documentário sobre a Renaissance World Tour de Beyoncé. Também há “Wonka”, que conta mais sobre a excêntrica história do personagem de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, e “Aquaman 2: O Reino Perdido”, que retorna após seis anos do lançamento do primeiro filme.

Para além dos clássicos, também há a animação “A Viagem Encantada”, um filme russo de fantasia, e a história do icônico grupo Mamonas Assassinas em “O Impossível Não Existe”, uma cinebiografia da banda brasileira.

A seguir, confira tudo sobre essas estreias que chegam aos cinemas brasileiros!

1. RENAISSANCE: A Film by Beyoncé (01/12)

O documentário, dirigido por Beyoncé, James B. Merryman e Mark Ritchie, acompanha a jornada de shows da cantora durante a “Renaissance World Tour”, com shows realizados na Europa e na América do Norte. O filme mostra o envolvimento da artista em cada aspecto da produção e nos bastidores da montagem das apresentações vistas por 2,7 milhões de fãs.

2. Wonka (07/12)

Dirigida por Paul King e estrelada por Timothée Chalamet, a comédia musical mostra a origem da história do jovem Willy Wonka antes de ele se tornar a mente brilhante por trás da maior fábrica de chocolate do mundo.

Na trama, o protagonista enfrenta diversas dificuldades, inclusive a falta de apoio de seu pai, para tornar o seu sonho realidade. Por isso, decide sair de casa ainda muito jovem para embarcar em uma das maiores aventuras de sua vida. Durante a jornada, conhece os icônicos assistentes Oompa Loompas (Hugh Grant), que o ajudam a ser o famoso “Willy Wonka” de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”.

3. A Viagem Encantada (14/12)

Uma das animações típicas para assistir com a família, “A Viagem Encantada” segue a história de Marie (Lyubov Aksyonova), uma garota que deseja ficar do mesmo tamanho de seu boneco quebra-nozes. No entanto, o que ela não espera é que, na verdade, o brinquedo é um príncipe enfeitiçado. Além disso, os dois precisam viajar até a Terra das Flores para salvar o mundo de um grupo de ratos.

4. Aquaman: O Reino Perdido (20/12)

Uma sequência do filme “Aquaman”, de 2018, a obra acompanha a história de Arthur Curry (Jason Momoa), filho do humano Tom Curry (Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman), que cresce com os humanos enquanto desenvolve capacidades meta-humanas de atlantes. Na continuação, um poder ancestral é liberado e Aquaman deve forjar uma aliança improvável para proteger Atlântida e o resto do mundo, ameaçados por uma terrível devastação.

5. Mamonas Assassinas: O Impossível Não Existe (28/12)

Com direção de Edson Spinello, a trama conta a história da famosa banda de rock Mamonas Assassinas, que, misturando punk rock e gêneros populares brasileiros, influenciou gerações. Com o lançamento de um único álbum, o grupo conquistou o público e atingiu a venda de mais de 3 milhões de cópias no Brasil, sendo certificado com o Disco Diamante, em 1995. No entanto, o estrelato durou pouco e uma tragédia interrompeu a brilhante carreira dos artistas, que foram vítimas de um acidente aéreo fatal, em 1996.