A visão paradisíaca dos Lençóis Maranhenses é deslumbrante em qualquer época do ano (Imagem: guilhermespengler | Shutterstock) Veja por que visitar os Lençóis Maranhenses

Os Lençóis Maranhenses são uma das paisagens naturais mais espetaculares do país. Esse vasto território de cerca de 155 mil hectares é marcado por um cenário único de dunas intermináveis e lagoas de água doce, criando uma paisagem deslumbrante e surreal.

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi estabelecido em 1981 para preservar essa maravilha da natureza, por isso os visitantes devem seguir regras estritas para preservar o ambiente, como não deixar resíduos, não nadar nas lagoas com protetor solar e não perturbar a vida selvagem.

Paisagens diferentes ao longo das estações

Suas dunas , que podem atingir até 40 metros de altura, são moldadas pelo vento e pelas chuvas sazonais. Durante a estação chuvosa, que ocorre entre fevereiro e maio, as lagoas se enchem de água, criando um espetáculo de reflexos e cores deslumbrantes. A água cristalina das lagoas contrasta dramaticamente com a areia branca das dunas.

Conforme a estação seca avança, as lagoas começam a evaporar, revelando as majestosas dunas. A flora e a fauna da região adaptaram-se a esse ambiente único, com plantas resistentes e animais, como o caranguejo Uçá, encontrado nas lagoas temporárias.

Algumas das lagoas mais famosas incluem a Lagoa Bonita, Lagoa Azul, Lagoa das Andorinhas e Lagoa da Gaivota. Cada uma tem suas características únicas e proporciona experiências incríveis.

Imersão na natureza

Os Lençóis Maranhenses são um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e constituem um dos destinos mais desejados do Brasil. A cidade de Barreirinhas serve como ponto de partida para explorar a região, com passeios de jipe pelas dunas e de barco pelo rio Preguiças, que proporcionam uma maneira emocionante de conhecer esse tesouro natural.

Cultura tradicional maranhense

O município também oferece uma variedade de opções de hospedagem, desde pousadas simples até resorts de luxo, com opções de acomodações que atendem a preferências e orçamentos variados.

A região também oferece oportunidades para explorar a cultura local, incluindo a culinária maranhense , que é rica em pratos à base de peixe e frutos do mar.

Vale a pena visitar

Seja pela sua beleza exuberante, pelo contraste entre as dunas e as lagoas ou pela sensação de estar em um local quase surreal, os Lençóis Maranhenses são uma das maravilhas naturais mais fascinantes do Brasil, atraindo visitantes de todo o mundo para testemunhar essa incrível obra-prima da natureza. Vale a visita!

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem