A Netflix possui musicais para todos os públicos (Imagem: Vantage_DS | Shutterstock) 5 musicais para assistir na Netflix

A Netflix oferece uma ampla variedade de entretenimento, e os amantes de musicais têm motivos para comemorar. Com uma seleção diversificada, o serviço de streaming apresenta produções que cativam pelos números musicais e pela narrativa envolvente.

Por isso, prepare-se para uma jornada emocionante e musical enquanto desfruta de produções excepcionais no conforto da sua casa. A seguir, veja cinco musicais que você não pode perder na Netflix!

1. Rocketman (2019)

Essa cinebiografia musical oferece uma visão intimista e extravagante da vida do lendário músico Elton John. Dirigido por Dexter Fletcher, o filme mergulha nas complexidades da jornada do cantor, desde sua infância até o estrelato internacional.

O ator Taron Egerton entrega uma performance cativante, incorporando não apenas a voz única de Elton John, mas também capturando suas emoções e excentricidades. A narrativa é produzida com números musicais impressionantes, transformando o filme em uma experiência visual e auditiva envolvente para os espectadores.

2. Tick, Tick… Boom! (2021)

Com direção de Lin-Manuel Miranda, o filme mergulha nas aspirações e angústias do jovem compositor Jonathan Larson, em Nova York. Adaptado de um musical da Broadway, o longa-metragem é uma homenagem ao legado do compositor e criador de “Rent”, peça musical premiada com o Tony Awards.

O papel principal é protagonizado por Andrew Garfield, conhecido por interpretar o Homem-Aranha nas telas de cinema. A narrativa acompanha a contagem regressiva dos 30 anos do protagonista, enquanto ele enfrenta a pressão do tempo para alcançar seus sonhos artísticos. A trilha sonora vibrante e as performances cativantes capturam a essência do talento de Jonathan Larson.

3. Chicago (2002)

Esse longa-metragem é um clássico do cinema musical dirigido por Rob Marshall e baseado na famosa peça da Broadway de nome homônimo. Ambientado na década de 1920, o filme apresenta uma trama repleta de glamour, crime e música envolvente . O elenco entrega performances magníficas que dão vida aos personagens vibrantes.

A história gira em torno de Roxie Hart (Renée Zellweger) e Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones), duas mulheres que buscam a fama enquanto enfrentam acusações de assassinato. O filme se destaca até hoje por sua abordagem inovadora na fusão de música, dança e drama, tornando-se um clássico atemporal no gênero musical.

4. A Voz Suprema do Blues (2020)

Sob a direção de George C. Wolfe, o filme mergulha nas tensões e desafios da cena musical dos anos 1920 em Chicago, nos Estados Unidos. O filme cativa com performances intensas e uma narrativa impactante. Viola Davis interpreta Ma Rainey, uma lendária cantora de blues, enquanto Chadwick Boseman entrega uma atuação marcante como Levee, um ambicioso trompetista.

A trama se desenrola durante uma única sessão de gravação, destacando o jazz cativante e as complexidades raciais e sociais da época. A direção habilidosa de Wolfe e o roteiro adaptado de August Wilson capturam a essência da luta pela expressão artística e pela dignidade pessoal na década de 20.

5. Sing: Quem Canta Seus Males Espanta (2016)

Essa animação divertida e envolvente para todas as idades é dirigida por Garth Jennings. O filme segue a história de Buster Moon, um entusiasta produtor de teatro com voz original de Matthew McConaughey. Com a ideia de salvar seu teatro em crise, o protagonista organiza um concurso de canto que atrai uma série de aspirantes a cantores, cada um com seus próprios sonhos musicais.

A narrativa é repleta de reviravoltas emocionantes e mensagens inspiradoras sobre perseverança, amizade e autenticidade. A trilha sonora, por sua vez, é bastante diversificada e inclui de clássicos até hits contemporâneos, o que adiciona um elemento vibrante ao filme. O enredo também possui as vozes de Reese Witherspoon (Rosita), Taron Egerton (Johnny), Scarlett Johansson (Ash) e Nick Kroll (Gunter).