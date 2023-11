Filmes que são clássicos do cinema inspira a produção de novas obras (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures) 5 clássicos do cinema para assistir na Netflix

Ir ao cinema ainda é o passatempo favorito de muitas pessoas e, mesmo com a chegada dos sistemas de streaming , alguns clássicos exibidos nas telonas continuam entre as produções favoritas do público. Isso porque existem histórias que ultrapassam o próprio tempo e tornam-se mais populares com o decorrer dos anos.

Nesse sentido, não é incomum encontrar nos streamings filmes antigos que foram verdadeiros sucessos na época de seu lançamento e, atualmente, se destacam como referência para a produção de novos longas, afinal, eles possuem certa influência histórica e cultural.

Abaixo, confira 5 clássicos do cinema que você precisa assistir na Netflix!

1. A Lagoa Azul (1980)

Um dos filmes mais populares do gênero romance/aventura, ‘A Lagoa Azul’ é tão aclamada entre o público que virou até meme por suas inúmeras exibições nos canais de televisão. Na trama, as crianças Emmeline (Brooke Shields) e Richard (Christopher Atkins), junto com o velho marinheiro Paddy Button (Leo McKern), lutam para sobreviver em uma ilha tropical após um naufrágio.

O lugar não oferece perigo, pois não tem animais selvagens. No entanto, quando Paddy morre, as crianças, que se tornam adolescentes, tentam manter a vida que levavam morando em uma cabana. Nesse período, novas emoções surgem entre eles que, mesmo isolados do mundo, descobrem o que é o amor e as suas diferentes faces.

2. The Karate Kid (1984)

Inspiração para a produção de filmes com o mesmo nome, em 1994 e 2009, o longa foi tão elogiado entre o público quando foi lançado que ganhou mais duas obras contando a história. Baseado na vida do criador da franquia Robert Mark, o longa narra os acontecimentos da trajetória do adolescente Daniel Larusso (Ralph Macchio) e sua mãe (Randee Heller), que se mudam de Nova Jersey para o sul da Califórnia.

Ainda tentando se adaptar ao novo ambiente, Daniel conhece a jovem Ali Mills (Elisabeth Shue), uma garota atraente que gosta dele. Os dois se envolvem, mas a situação fica complicada quando o ex-namorado da menina, Johnny Lawrence (William Zabka), começa a atormentar a vida do adolescente. Porém, para a sorte de Daniel, ele conhece o mestre de karatê Miyagi (Pat Morita), que lhe passa os ensinamentos da arte marcial para que ele se defenda do menino e, posteriormente, participe de um campeonato importante.

3. Meu Primeiro Amor (1991)

Um dos filmes queridinhos dos jovens dos anos 90, ‘Meu Primeiro Amor’ conta a história de Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky), uma garota de 11 anos obcecada pela morte. Após a sua mãe morrer e o seu pai, Harry Sultenfuss (Dan Aykroyd), um agente funerário, não lhe dar a devida atenção, a menina se apaixona pelo seu professor de inglês, e faz de tudo para chamar a sua atenção.

Em paralelo a isso, ela também divide o seu tempo com o melhor amigo Thomas J. Sennett (Macaulay Culkin), um garoto que é alérgico a tudo. Mas, o seu foco muda, quando Harry contrata uma maquiadora de funerais e se apaixona por ela. Então, Vada decide dedicar todos os seus esforços para separar o casal.

4. Jurassic Park (1993)

Um dos maiores sucessos de bilheteria de sua época, com cerca de 1,057 bilhões USD arrecadados, a produção é considerada entre os especialistas um marco nos efeitos visuais, não é à toa que, entre 2001 e 2022, adquiriu novas versões com o mesmo nome. Na obra, os paleontólogos Alan Grant, Ellie Sattler e o matemático Ian Malcolm são escolhidos para visitar uma ilha habitada por dinossauros criados a partir de um DNA pré-histórico.

O projeto é idealizado pelo milionário John Hammond (Richard Attenborough), que garante aos especialistas que o local é seguro. No entanto, após uma queda de energia, os visitantes percebem aos poucos que a afirmação pode não ser tão verdadeira quanto eles imaginavam. Isso porque vários predadores ferozes são soltos e começam a caçar os humanos, ficando fora de controle de seus criadores. Agora, eles terão que lutar para salvar a si e os demais da ilha, tudo isso enquanto preservam a vida dos animais.

5. Meninas Malvadas (2004)

Parte da tradição dos filmes de colegial e um sucesso da cultura pop, o filme é tão amado entre o público que, em 2024, irá ganhar uma nova versão das aventuras das famosas patricinhas do colégio North Shore. Mas, enquanto a obra não está disponível, a melhor alternativa é conferir o clássico dos anos 2000.

Narrando a história de Cady Heron (Lindsay Lohan), uma garota que cresceu na África, estudou em casa e nunca foi para a escola, a obra conta as aventuras da jovem ao retornar com os pais para os Estados Unidos , e se preparar para iniciar a vida como estudante em uma escola pública.

Sem experiência com o novo ambiente e tentando fazer novas amizades, Cady conhece a popular Regina George (Rachel McAdams) e suas amigas Gretchen (Lacey Chabert) e Karen (Amanda Seyfried), mas logo percebe que a língua das meninas pode prejudicar a sua vida. Para piorar a situação, ela se apaixona pelo garoto errado.