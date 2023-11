O Disney é a plataforma de streaming ideal para quem gosta de animações (Imagem: Hamara | Shutterstock) 5 animações imperdíveis do Disney

O Disney+ é como um tesouro virtual para os amantes de animação, pois oferece uma coleção diversificada de filmes que transcendem gerações. Com uma vasta biblioteca que abrange décadas de magia cinematográfica, o serviço de streaming tornou-se o lar de algumas das animações mais cativantes e memoráveis da história.

Pensando nisso, reunimos opções que valem a pena serem vistas, com narrativas cativantes e tramas imperdíveis. Confira!

1. Zootopia (2016)

‘Zootopia’ é uma animação vibrante e inteligente da Disney que transcende as expectativas do gênero ao abordar temas sociais relevantes com uma abordagem leve e divertida. Com a direção de Byron Howard e Rich Moore, o filme se passa na cidade de Zootopia, em que Judy Hopps (Ginnifer Goodwin), uma coelha otimista, se torna a primeira de sua espécie a ingressar na força policial. Ao lado do ágil ex-vigarista Nick Wilde (Jason Bateman), uma raposa, ela embarca em uma investigação para desvendar um mistério que ameaça a harmonia da cidade inteira.

2. Soul – Uma Aventura com Alma (2020)

Essa animação emocionante da Pixar explora temas profundos sobre vida, paixão e propósito. Sob a direção de Pete Docter e Kemp Powers, o filme explora esses assuntos de uma maneira acessível para todas as idades.

A história segue Joe Gardner (Jamie Foxx), um talentoso músico de jazz cuja vida muda drasticamente quando ele tem a oportunidade de tocar no clube dos seus sonhos. No entanto, um acidente inesperado leva sua alma a um lugar celestial chamado “O Grande Antes”, em que ele se torna mentor de 22, uma alma relutante em encontrar sua paixão pela vida na Terra.

A narrativa habilmente entrelaça humor, reflexão e uma trilha sonora excepcional, criando um filme que não apenas encanta visualmente, mas também ressoa profundamente ao abordar a apreciação pela beleza da vida cotidiana.

3. Luca (2021)

Essa encantadora criação da Pixar mergulha os espectadores em um mundo maravilhoso e repleto de magia à beira-mar. Dirigido por Enrico Casarosa, o filme narra a história de Luca (Jacob Tremblay), um jovem monstro marinho que, durante um verão na pitoresca Riviera Italiana, tem a chance de explorar o mundo dos humanos. O filme capta a essência da infância e da amizade, à medida que Luca se aventura em terras desconhecidas com seu amigo Alberto (Jack Dylan Grazer).

A animação deslumbrante retrata os detalhes da costa italiana e a vida marinha de maneira vívida, enquanto a história evolui com momentos de humor, aventura e emoção. Além de oferecer uma mensagem poderosa sobre aceitação e coragem para ser quem somos, ‘Luca’ é uma celebração da amizade e das experiências que moldam nossa jornada de crescimento.

4. Raya e o Último Dragão (2021)

‘Raya e o Último Dragão’ é uma emocionante aventura épica da Disney que leva os espectadores a um mundo deslumbrante inspirado na rica cultura do sudeste asiático. O filme segue a corajosa Raya (Kelly Marie Tran) em sua missão de reunir os fragmentos de um artefato mágico para salvar seu reino de uma terrível ameaça. No centro da história está a conexão especial entre a jovem e Sisu (Awkwafina), o último dragão, que traz uma combinação única de humor e sabedoria à narrativa.

A animação apresenta paisagens exuberantes e coreografias de luta impressionantes. ‘Raya e o Último Dragão’ destaca-se pela representação positiva de personagens femininos fortes e pela abordagem sensível às tradições culturais. A direção é de Don Hall e Carlos Lopez Estrada.

5. Frozen 2: O Reino do Gelo (2019)

Nessa sequência cativante de ‘Frozen’, a história das irmãs Elsa (Idina Menzel) e Anna (Kristen Bell) leva os espectadores a uma jornada épica além das fronteiras de Arendelle. Com direção de Chris Buck e Jennifer Lee, a animação expande o universo mágico estabelecido no primeiro filme ao explorar as origens dos poderes de Elsa e a história de seu reino encantado.

A animação é fascinante, com cenas que retratam a natureza em toda a sua grandiosidade e beleza. A trilha sonora, mais uma vez composta por Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, apresenta músicas envolventes que não apenas impulsionam a narrativa, mas também se tornam instantaneamente memoráveis.