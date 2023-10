Junto ao preto, cores como verde, laranja, roxo, pink e amarelo são as queridinhas para a temporada das bruxas (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) 5 dicas para montar uma fantasia de Halloween criativa e divertida

O Halloween, abreviação de “All Hallows’ Eve” (Véspera de Todos os Santos), é uma festividade comemorada principalmente em países de língua inglesa, mas que também ganhou popularidade em muitas outras partes do mundo. Tradicionalmente celebrado em 31 de outubro, tem raízes históricas e culturais diversas.

Ao longo dos séculos, a data festiva passou por uma série de mudanças. Atualmente, é uma celebração que combina elementos antigos e novos. As tradições incluem o uso de fantasias criativas que variam de bruxas e zumbis a personagens de filmes e super-heróis. O “trick-or-treat” envolve crianças batendo de porta em porta em busca de doces. Decorações assustadoras, abóboras iluminadas e histórias de terror também são bastante comuns.

Pensando nisso, o estilista baiano Edymüller, conhecido pelo design upcycling e comunicação especializada de moda, traz cinco dicas para quem quer montar uma fantasia criativa, fashion e original. Confira!

1. Aposte nas principais tendências do momento

Edymüller traz a bruxa como a melhor escolha para quem quer se fantasiar e estar em alta. Segundo ele, essa opção serve ainda como uma forma de protesto ao modo como elas foram historicamente retratadas.

Outra boa opção é se caracterizar de celebridades, sejam do cinema, da música ou das mídias. Por conta das redes sociais, está cada vez mais fácil acompanhar a vida luxuosa dos artistas, causando a sensação de proximidade. Vestir-se do seu ídolo favorito pode trazer a sensação de uma realidade paralela, divertida e cativante.

2. Utilize as cores da data no seu look

Para quem deseja estar em harmonia com a proposta da data, as cores são um ponto indispensável na hora de escolher a sua fantasia. O estilista baiano traz o preto como a cor que não tem erro, transmitindo o mistério e o sobrenatural do dia mais assustador do ano. Além disso, cores como verde, laranja, roxo, pink e amarelo são as queridinhas para a temporada das bruxas , podendo estar presentes em looks monocromáticos ou caracterizações.

3. Transforme peças que você já tem

Edymüller cita mais maneiras para inovar e se destacar em qualquer festa: “A transformação de peças e o uso descontrolado da criatividade são uma boa opção. Não há limite quando se trata de Halloween : quanto mais assustador, melhor”.

O estilista também conta que peças destroyed , com muitos babados e misturas de cores, se tornam aliadas na hora de montar uma fantasia, ainda mais se trouxerem as referências da data. “Principalmente pela combinação de cores referências do Halloween como preto, roxo e laranja, [o look ] fica digno da festa mais assustadora e divertida”, explica o estilista.

4. Tenha um planejamento financeiro

O orçamento é uma das partes mais importantes na hora de pensar em confeccionar uma fantasia. O quanto você quer gastar vai definir o quão exagerada e cinematográfica a sua roupa irá se tornar. Pensar em cada material nos mínimos detalhes lhe dará a chance de calcular os custos de uma forma mais realista e certeira, fazendo com que nada fique de fora e não haja frustrações no resultado.

5. Busque inspiração

Para Edymüller, ferramentas como o Pinterest e o Behance são boas plataformas para o conceito e a pesquisa da fantasia. Além de referências externas , o estilista aconselha seguir os próprios instintos e criatividade para dar um toque de autenticidade. “Eu acredito que a inspiração está dentro de nós mesmos: é transformar a nossa essência assustadora em fantasias divertidas”, completa o profissional.

Por Alice Kalik