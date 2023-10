Portal EdiCase Confira opções turísticas imperdíveis em Itu e Salto

Dois municípios históricos, que ficam a menos de duas horas e meia da cidade de São Paulo, a 40 minutos de Campinas e bem pertinho da região do Grande ABC, Itu e Salto reservam boas surpresas aos visitantes.

Cada uma tem atrações históricas, culturais, gastronômicas e artísticas que se complementam. Ambas já eram atrações para os turistas da grande São Paulo, mas agora com a introdução do Trem Republicano, a região ganha mais um atrativo que merece ser conhecido.

Cidade dos Exageros

Itu foi entreposto na rota dos Bandeirantes rumo à cidade de Cuiabá (MT) e, até hoje, as cavalgadas, herança dessa época, fazem sucesso entre os turistas, inclusive com passeios sob a Lua cheia. Conhecida nacionalmente como a Cidade dos Exageros, expressão cunhada pelo famoso e saudoso humorista Simplício, do programa de TV “A Praça da Alegria”, bem na região central da cidade encontramos até hoje os enormes semáforo e orelhão gigantes, que dão vida ao imaginário dos excessos.

Opções turísticas em Itu

Na cidade de Itu pode ser visto no centro histórico um rico patrimônio , como igrejas barrocas, casarões e museus. Na área rural podem ser visitadas várias fazendas históricas que atualmente são abertas ao turismo.

Vale também conferir uma visita sem pressa ao Museu Republicano Convenção de Itu, que narra a história dessa importante fase política vivida pelo país. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária é outra atração imperdível para quem gosta e admira edificações preservadas.

Outro atrativo é o Parque do Varvito, que apresenta formações rochosas únicas. Já na Praça dos exageros, brinquedos gigantes emolduram o local, que tem uma figura enorme de Simplício que dá as boas-vindas aos visitantes. Vale visitar ainda a Fazenda do Chocolate, que tem iguarias para servir aos visitantes, além de vários animais para divertir a criançada, bem como passeios a cavalo e de charrete.

Rio Tietê é grande destaque em Salto

Outra cidade interessante e vizinha a Itu é Salto. Nascida no berço da maior cachoeira do Rio Tietê, Salto deve praticamente todo o seu potencial turístico às riquezas do grande rio paulista. É em suas margens que se encontra o Memorial do Rio Tietê, dentro do amplo complexo turístico da Cachoeira .

O Parque de Lavras abriga um dos maiores monumentos à Maria do mundo, uma homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora do Monte Serrat. O município abriga a segunda usina hidrelétrica do Rio Tietê, construída e inaugurada no ano de 1904 e que até hoje funciona.

Seguindo o curso do rio, é possível conhecer a Rocha Moutonnée, que é toda de granito róseo que guarda marcas da Era Glacial e tem entre 250 e 300 milhões de anos. Ainda há a ponte pênsil, erguida em 1910, e o mirante de 15 andares de onde descortina-se uma vista incrível da cidade e do leito do Rio Tietê que rasga a paisagem.

Vale ainda visitar o Museu da Cidade, que conta a história dos primeiros moradores e destaca ainda a presença viva e importante dos negros na formação de Salto. Você pode fotografar os enormes bonecões que desfilam no carnaval de Salto. A Matriz de Nossa Senhora do Monte Serrat agrega fiéis e continua sendo um importante atrativo do turismo religioso na região.

Um recorte da história do Brasil, muito além dos exageros

Quando se fala em Itu, a primeira coisa que vem à cabeça é a grandeza. A cidade é conhecida nacionalmente por ser o local onde tudo é gigante. E realmente, é na Praça dos Exageros onde essa fama se consolida e o visitante encontra inúmeros monumentos em escala aumentada.

Um deles é o maior bilhete de trem do Brasil que simboliza o Trem Republicano, um passeio ferroviário que é um dos atrativos locais. Nele, é possível fazer o trajeto ferroviário até a cidade de Salto, conhecer a história da Proclamação da República e descobrir uma Itu diferente.

Viagem histórica pelos trilhos do trem

Os passeios a bordo do Trem Republicano oferecem uma experiência inédita. Durante o trajeto entre as cidades de Itu e Salto, guias treinados contam a história e curiosidades da ferrovia, das cidades, da Convenção de Itu e, por fim, da Proclamação da República. Fatos históricos que marcaram a região.

No trajeto de 7km, que dura em média 1 hora, os passageiros são transportados para uma época passada, quando o “Trem Republicano” era um meio de transporte crucial para a população. Os vagões são ambientados, confortáveis, pet friendly e oferecem uma experiência autêntica e nostálgica

City Tour

Após o passeio de trem, a primeira pausa é no restaurante Stazione, que serve a tradicional parmegiana da região, para então seguir ao Centro Histórico de Itu. Lá, é possível explorar casarões centenários, verdadeiros tesouros arquitetônicos que remontam os séculos passados. Cada um desses edifícios conta uma história única, e os guias especializados fornecem informações detalhadas sobre sua origem e importância histórica.

No Museu da República, os visitantes vivenciam a história política do Brasil do período republicano. Além disso, igrejas centenárias destacam a influência da religião na cultura local ao longo dos anos.

Sempre acompanhados de um guia especializado, os turistas que participam desse passeio têm o privilégio de descobrir curiosidades fascinantes que permanecem escondidas nas ruas de Itu e Salto. Seja o relato de eventos pouco conhecidos ou histórias de personagens locais, há sempre algo surpreendente a ser revelado durante o tour.

Uma visita ao passado

O city tour culmina em um lugar fascinante: a Chácara do Rosário. Essa propriedade histórica abriga, desde sua construção, a mesma família, e é um testemunho vivo da evolução da sociedade no interior paulista. Os visitantes podem explorar os jardins bem cuidados, conhecer a história da família que ali viveu e saborear um lanche campeiro em um ambiente acolhedor.

Quem recebe o visitante é o dono da propriedade, João Pacheco, 7ª geração da família que fundou a chácara, em 1756. O local já foi engenho de açúcar, passou por vários ciclos econômicos e mantém viva a memória dos colonizadores regionais. Atualmente, a propriedade é aberta ao Turismo Rural e Pedagógico, recepcionando grupos de visitantes, escolas e sediando eventos e cavalgadas.

Uma viagem ao passado que resgata a história

O pacote Trem Republicano + City Tour é a oportunidade perfeita para descobrir os tesouros ocultos e as ricas histórias que fazem de Itu um destino turístico imperdível para aqueles que buscam uma experiência enriquecedora, autêntica e que demonstra toda a hospitalidade dessa cidade do interior de São Paulo.

Nas cidades de Itu e Salto, o Trem Republicano veio agregar a essa região muito valor. Uma oportunidade única para quem quer conhecer este passeio que une história e diversão. No trajeto de cerca de uma hora entre as cidades, os passageiros revivem os fatos históricos de Itu, considerada o berço da República, por meio de interações artísticas e da ambientação dos vagões.

Dentro do trem, o visitante faz uma viagem no tempo e revive este período histórico. Músicos cantam canções que retratam a história e ao mesmo tempo valorizam a cultura local. Outro diferencial do passeio é o resgate do Trem Turístico, muito importante para preservar e promulgar a história .

Detalhes da natureza

Com diversas curvas, subidas e descidas, o passeio do Trem Republicano revela os detalhes da natureza que contorna a ferrovia, proporcionando cenas bucólicas e únicas. Entre os atrativos da viagem estão a travessia sobre o rio Tietê, que nasce na Serra do Mar e corre para o interior de São Paulo, e um poço com 30 metros de profundidade, da estação de tratamento de água da Companhia Ituana de Saneamento.

Os turistas também podem observar faunas e floras abundantemente e, durante a viagem, saem da Mata Atlântica, chegando ao Cerrado Paulista em menos de 8 quilômetros num percurso repleto de emoções. Os guias explicam tudo de forma pedagógica e há tempo suficiente para boas fotos e selfies.

Por Cláudio Lacerda Oliva – revista Qual Viagem