7 cuidados importantes após fazer tatuagens

As tatuagens têm se tornado cada vez mais populares, mas os cuidados após o procedimento são essenciais para garantir uma cicatrização adequada e preservar a qualidade e a vivacidade da arte. Por isso, é crucial manter a área limpa e bem protegida para prevenir infecções.

O uso de pomadas ou cremes recomendados pelo tatuador ajuda a hidratar a pele e aliviar possíveis desconfortos. Evitar exposição ao sol e atividades que possam irritar a região tatuada também são atitudes fundamentais durante o período de cicatrização.

Pensando nisso, os profissionais do Venice Ink Tattoo dão dicas valiosas para garantir que as suas tatuagens se mantenham saudáveis ao longo dos anos. Confira!

Cuidados para se ter com a pele tatuada

1. Siga as orientações do tatuador

Preste atenção às orientações do seu tatuador . Com anos de experiência nesse ofício, eles sabem como ninguém quais são os cuidados ideais, desde os produtos apropriados para o banho até a sequência correta de cuidados após a realização da tatuagem.

2. Tenha cuidado com a higienização

Ao lavar a tatuagem, comece formando uma espuma suave em suas mãos. Em seguida, acaricie a tatuagem delicadamente; não é necessário esfregar. Devido à sensibilidade da pele recém-tatuada, evite água morna durante a limpeza. Para secar, opte por uma toalha de rosto limpa e pressione levemente sobre a tatuagem, novamente, não há a necessidade de esfregar.

3. Mantenha a pele hidratada

Mantenha sua tatuagem hidratada utilizando produtos recomendados pelo seu tatuador ou profissional da saúde. A pele saudável é fundamental para a conservação das cores e detalhes da tatuagem. Também evite exposição excessiva à luz solar direta.

4. Proteja a pele durante o banho

Abandone o incômodo do plástico filme! Atualmente, existem filmes protetores de alta tecnologia que resistem a água, mantendo a sua tatuagem protegida durante o banho.

5. Evite Imersão em água

Por cerca de três semanas, evite mergulhar em piscinas, banheiras, cachoeiras ou qualquer forma de acúmulo de água. A umidade excessiva pode prejudicar a cicatrização , afetando o resultado da tatuagem.

6. Evite atividades físicas intensas

A atividade física intensa e o suor prolongado não são amigos da sua tatuagem em processo de cicatrização. Além disso, quem se exercita ao ar livre deve evitar a exposição solar direta para proteger a área tatuada.

7. Mantenha os cuidados após a cicatrização

Mantenha sua tatuagem bonita bebendo bastante água, aplicando protetor solar diariamente e utilizando hidratantes adequados. Esses cuidados ajudam a manter as tatuagens mais vibrantes e bem preservadas. Além disso, ao fazer sua tattoo, priorize espaços que tenham uma equipe altamente qualificada, com uma variedade de estilos e técnicas e comprometimento com altos padrões de segurança, higiene e qualidade artística.

Por Liane Mota