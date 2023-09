Redação EdiCase 4 dicas e tendências para você se inspirar e casar na primavera

A primavera é considerada uma das estações do ano mais agradáveis e tem conquistado os casais que desejam se casar em climas mais amenos e com paisagens deslumbrantes. Segundo dados do casar.com (empresa especializada em casamentos), somente neste ano de 2023, o mês de setembro contou com um aumento de cerca de 25% das celebrações de casamento, em comparação com 2022, o que evidencia a preferência dos brasileiros pela época para celebrar as suas cerimônias.

Considerando isso, Dannilo Camargos, arquiteto e decorador, e Ana Paula Coutrim, consultora de treinamento técnico da Fast Escova (rede de escovarias), compartilham 4 dicas de flores, maquiagem e cabelo para você se inspirar e aproveitar a estação para casar. Veja!

1. Opte por um mix com flores

Segundo Dannilo Camargos, uma dica interessante é misturar espécies de vasos com espécies de corte na decoração. “ Flores de vasos têm preços muitas vezes mais baratos que as opções de corte, que têm valores menos atrativos”, comenta o especialista.

No mesmo sentido, ele indica que os casais não se apeguem tanto ao tipo de flor, mas à cor escolhida para a decoração da festa. “Por exemplo, a áster, combinada à gipsofila, dá um efeito superbonito para aéreos ou decorações na cor branca para o cliente que deseja grandes volumes florais”, aconselha.

2. Utilize penteados leves e românticos

Ana Paula Coutrim indica penteados leves e românticos para combinar com a estação mais florida do ano. “Coques, tranças e penteados semipresos são ótimas opções para essa época do ano; e, para trazer um ar mais romântico, a dica é usar adornos com flores da estação ou tiaras e presilhas delicadas”, comenta a profissional.

Além disso, ela ressalta que o tempo quente e seco deixa os cabelos mais ressecados. “Cuidar dos cabelos nessa época é imprescindível; é válido investir em hidratações para manter a saúde dos fios. Por isso, usar produtos com proteção solar é ideal na estação para proteger os cabelos dos raios UVA/UVB”, explica.

3. Aposte em uma make c om as cores da estação

De acordo com a consultora da Fast Escova, a tendência para as makes são as cores da estação. “Com a chegada da primavera, a aposta é abusar das cores com referência na natureza, mas sempre de forma sutil para não deixar a make pesada. As noivas que desejam uma maquiagem mais ousada devem apostar em lábios mais marcados e sombras que lembram a estação. Para as que preferem algo mais natural, é interessante trazer tons suaves e neutros com efeito iluminado”, comenta Ana Paula Coutrim.

4. Cuide da pele e dos lábios

A especialista destaca que os cuidados com a pele e os lábios antes do casório são primordiais. “Ter uma rotina de cuidados com a hidratação e proteção ideal para o seu tipo de pele e boca no período que antecede o evento é o segredo para deixar a maquiagem perfeita. Além disso, é válido fazer teste de maquiagem e, no grande dia, é importante que o maquiador use produtos de longa duração para ter uma boa durabilidade durante toda a comemoração”, finaliza a especialista.

Por Maria Elisa Peppe