Confira os destinos deslumbrantes do norte de Alagoas

O norte do estado é o destino mais procurado por quem visita Alagoas, principalmente pelas piscinas de Maragogi, conhecidas internacionalmente por sua beleza. Durante o percurso, há muito que se conhecer, explorar e experimentar.

Paripuera e Barra de Santo Antônio

A Praia do Sonho verde, a 40 km de Maceió, é um presente para quem passa pela cidade, com um mar transparente de coloração que dá nome ao lugar. Tem uma grande faixa de areia clara e fofa. As águas do mar são calmas, limpas e bem claras, dando a impressão de que é uma grande piscina que não tem fim. Ao longo da praia, os vários coqueiros inclinados dão sombreamento natural. A região está inserida na chamada Costa dos Corais, área de proteção ambiental e de preservação do peixe-boi no Brasil.

Passeio de Jeep é um dos destaques

O passeio de jeep não pode ser dispensado, fazendo um tour até a ilha da Croa e a praia do Carro quebrado, no município de Barra de Santo Antônio, onde hoje só os pneus do “carro” estão na areia em forma de uma estranha escultura. O lugar tem um pórtico na entrada, com desenho de sol e uma pequena estrutura de bar, bastante rústico, que oferece, além de bebidas e petiscos, a pintura corporal feita com argilas coloridas retiradas das falésias que beiram a praia e que já eram utilizadas pelos indígenas.

O jeep faz parada no mirante, onde o oceano se perde de vista e o cenário é esplêndido para fotos, inclusive em cima do 4×4. Os Beach Clubs viraram moda e estão em diversas praias do estado, e aqui não seria diferente. O Beach Club Anauê é um dos indicados para relaxar no retorno do passeio, com infraestrutura de bangalôs, piscina, bar de praia, restaurante com pratos e petiscos regionais e música ao vivo.

São Miguel dos Milagres

A cidade é bem pequena, mas vale uma parada para um passeio de buggy . O percurso dura em média uma hora e meia, passando pelo Sítio do Coconha, localizado à beira-mar. Este mantém uma casa original da vila de pescadores que existia no local antigamente, onde Sr. José (antigo pescador) e Dona Hilda recepcionam os turistas e contam, com brilho nos olhos, a história de amor deles, a qual já dura 36 anos.

Conheça locais mágicos

O passeio passa ainda pela Igreja Nossa Senhora do Povo, a terceira mais antiga do estado, fundada entre os séculos XVII e XVIII; pelo mirante e pela gruta de São Miguel, de onde brotam águas que dizem ser milagrosas. Após o passeio, aproveite para almoçar e desfrutar da praia no Santo Milagres Beach Club, que oferece bangalôs confortáveis, cadeiras com guarda-sol e serviço, redário, loja, SPA e uma piscina de águas transparentes onde se pode nadar em meio a peixinhos coloridos.

Maragogi é o destino mais procurado pelos turistas

O destino é o mais conhecido do estado pelos turistas. As várias piscinas de águas quentes e transparentes formadas na baixa da maré são procuradas por viajantes de todos os locais. Para acessar a área, o transporte é feito em pequenas lanchas e os horários se modificam a cada dia devido à tábua da maré. O período de permanência é de no máximo uma hora, pela preocupação com a preservação dos bancos de corais; tanto que, de tempo em tempo, as piscinas visitadas são modificadas.

A experiência é única, com água totalmente transparente em torno da cintura. O espaço é dividido com pequenos cardumes de peixes coloridos. Guias fotógrafos produzem fotos dignas de capa para qualquer álbum, com câmeras especiais subaquáticas. Para quem quiser vivenciar ainda mais o lugar, é possível fazer mergulho com cilindro ou apenas ver mais de perto os corais utilizando snorkel . A cidade tem uma boa infraestrutura: além das piscinas naturais e das praias, há pequenas fábricas de biscoito e um zoológico como atrativo.

Experimente os biscoitos tradicionais

As fábricas de biscoito são artesanais e funcionam nas cozinhas adaptadas em casas de moradia. Uma das mais famosas na cidade é a pequena fábrica da Irmã Marlene, que produz biscoitos feitos da goma da mandioca (na região sul do Brasil, são conhecidos como sequilhos) em diversos formatos, com adição ou não da polpa do coco fresco. Emprega mais de seis pessoas e vende a produção para toda a região.

Outro biscoito tradicional são os folhados doces e salgados e o “moedinha”, fabricados de forma industrial pela empresa que leva o nome da cidade e tem “lojinha de fábrica” por preços bem convidativos.

Zoológico Eco Park

O zoológico Eco Park é outra atração local, onde é possível a interação dos visitantes com alguns animais como araras e cobras, podendo tocá-los e tirar fotos segurando-os. São mais de 40 espécies dispostas nos espaços, como flamingos, harpias, anfíbios, jacarés, macacos, onças, tigres, entre outras.

Cerca de 80% dos animais vieram de apreensão e resgate e o restante é oriundo de criadouros e zoológicos. As visitas são guiadas e o empreendimento fica na Praia de Peroba. O Maré Beach Club é um bom ponto de parada para o almoço e de onde saem também os buggys para passeios.

Praia de Antunes é conhecida como o Caribe Brasileiro

Praia de Antunes, conhecida como o Caribe Brasileiro, é uma das orlas mais bonitas do Nordeste. Com grande cadeia de corais, fica a 7 Km do centro de Maragogi. Aproveite para fazer um passeio de jeep na região e ficar ao menos algumas horas em Antunes.

Além das belezas, a praia guarda algumas curiosidades como o Caminho de Moisés, um istmo de areia que avança pelo mar, onde, em maré baixa, é possível caminhar até a barreira dos corais. Mas é preciso estar atento, pois, caso a maré encha, não há como retornar, a não ser de barco.

Pela areia, há vários pontos instagrammáveis, como balanços enfeitados, estruturas feitas com o caule dos coqueiros que servem de base para fotos interessantes, jangada, entre outros. Porém, tudo é pago. Baratinho, mas pago.

Por Patrícia de Campos – revista Qual Viagem