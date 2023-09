Manoella Bittencourt 10 artistas brasileiros que já foram premiados no Grammy Latino

A Academia Latina da Gravação irá revelar os indicados para o 24º Grammy Latino na terça-feira (19), às 10h (horário de Brasília), em uma transmissão ao vivo, com artistas de vários lugares pelo mundo, como Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos e Porto Rico.

Os indicados para o Grammy Latino são escolhidos por um grupo internacional de criadores de música, representando diferentes gêneros e áreas criativas, incluindo artistas, compositores, produtores, mixadores e engenheiros.

Nesse sentido, a música brasileira é rica e diversificada, e isso é refletido na lista de artistas brasileiros que já foram premiados no Grammy Latino. Criada em 1999 pela Academia Latina da Gravação, a premiação reconhece a importância da música latina, e nomes nacionais têm sido destaque em diversas categorias. Confira!

1. Xuxa

Xuxa é uma das artistas brasileiras mais populares do mundo. Ela começou sua carreira como modelo e apresentadora de TV, e logo se tornou uma estrela infantil. Apesar de nunca ter se considerado uma grande cantor a, a ‘Rainha dos Baixinhos’ ganhou dois prêmios Grammy Latino, ambos na categoria Melhor Álbum Infantil Latino, em 2002 e 2003.

2. Liniker

Cantora e compositora, ela se tornou uma das vozes mais importantes do funk e do soul brasileiro. Liniker é a primeira artista trans a ganhar um Grammy Latino. Seu reconhecimento foi dado na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira em 2022, pelo álbum “Indigo Borboleta Anil”.

3. Gilberto Gil

Gilberto Gil é um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Cantor, compositor, multi-instrumentista e escritor, ele conquistou a primeira estatueta em sua estreia no Grammy, em 1998, com o álbum “Quanta Live”, na categoria de Melhor Álbum Musical Mundial.

Em 2005, ele novamente triunfou! Desta vez, na categoria de Melhor Álbum Contemporâneo Mundial, com o disco “Eletracústico”. Em 2019, ele foi homenageado com o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira pelo álbum “Ok Ok Ok”.

4. Marisa Monte

Marisa Monte é uma cantora, compositora, instrumentista e arranjadora brasileira. Ela é conhecida por seu estilo eclético, que combina elementos de MPB, rock, jazz e música eletrônica. A artista ganhou quatro prêmios Grammy Latino, incluindo Melhor Álbum de Música Popular Brasileira em 2002, pelo álbum “Verdade, Sinceridade e Simplicidade”.

5. Ludmilla

Em 2022, Ludmilla lançou o álbum “Numanice #2”, um sucesso comercial e de crítica, além de um marco na carreira de cantora, pois marcou sua transição do funk carioca para o pagode. O disco foi indicado a dois Grammy Latinos, incluindo Melhor Álbum de Samba/Pagode, o qual ela ganhou.

6. Anavitória

Anavitória é uma dupla de pop folk formada por Ana Caetano e Vitória Falcão. Ao todo, as meninas têm quatro prêmios Grammy Latino em sua coleção. Em 2017, conquistaram o prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa com a colaboração de Tiago Iorc na canção “Trevo (Tu)”. Em 2019, “O Tempo É Agora” lhes rendeu o prêmio de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português.

No ano de 2021, a dupla adicionou mais dois troféus à sua lista de conquistas, vencendo novamente a categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português com o álbum “Cor” e levando o prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa com a colaboração de Lenine na canção “Lisboa”.

7. João Gilberto

João Gilberto é considerado o pai da bossa nova, um gênero musical que se tornou uma parte fundamental da música brasileira e teve um impacto significativo na música internacional. Seu álbum de estreia, “Chega de Saudade”, lançado em 1959, é visto como o marco inicial desse estilo. Ele é um cantor, compositor e violonista. João Gilberto ganhou, em 2005, o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

8. Chitãozinho e Xororó

E nessa loucura de dizer que não te quero…! Pelo menos uma letra de música da dupla Chitãozinho e Xororó é conhecida por todos os brasileiros, e não à toa, eles são os artistas nacionais que mais prêmios já ganharam na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja . Possuem sete prêmios nesta categoria e dois Grammys em Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras, espalhados nos anos de 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2021 e 2022.

9. Roberto Carlos

Roberto Carlos é conhecido como o Rei da Música Brasileira, e suas canções são marcadas por uma mistura de elementos do rock, do pop e romance. Ele é um dos artistas mais populares do Brasil, com uma carreira que ultrapassa gerações e dura mais de 60 anos.

Nos anos de 2004 e 2006, ele recebeu o prêmio de Excelência Musical da Academia Latina de Gravação. Em 2005, o álbum “Pra Sempre Ao Vivo No Pacaembu” lhe rendeu o título de Melhor Álbum de Música Romântica. Em 2007, Roberto Carlos foi homenageado com o prêmio Hall da Fama do Grammy Latino, reafirmando sua influência duradoura na música latina.

Em 2009, conquistou o prêmio de Melhor Vídeo Musical em Formato Longo pelo trabalho “Roberto Carlos e Caetano Veloso e a Música de Tom Jobim”. Em 2013, a canção “Esse Cara Sou Eu” foi reconhecida como a Melhor Canção Brasileira, e ele novamente entrou no Hall da Fama do Grammy Latino, desta vez, em homenagem ao movimento Jovem Guarda. Finalmente, em 2015, Roberto Carlos foi agraciado com o título de Personalidade do Ano, consolidando seu impacto notável na cena musical.

10. Adriana Calcanhotto

Adriana Calcanhotto também foi prestigiada na categoria de Melhor Álbum Infantil Latino em 2006, com o trabalho intitulado “Adriana Partimpim”. Posteriormente, em 2010, ela novamente brilhou no Grammy Latino, desta vez, na categoria de Melhor Canção Brasileira (Língua Portuguesa), com a canção “Tua”.