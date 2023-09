Mesmo idioma atrai brasileiros a Portugal (Imagem: ESB Professional | Shutterstock) 5 países acolhedores para imigrantes brasileiros

Muitos brasileiros possuem o desejo de morar em outros países para buscar novas oportunidades de trabalho e uma vida melhor. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entre 2010 e 2020, cerca de 625 mil brasileiros se mudaram para o exterior, chegando a um total de 4,2 milhões.

Todavia, ao escolher um país para morar, é importante considerar a qualidade de vida e se o lugar é acolhedor para estrangeiros. Por isso, abaixo, veja cinco países que são receptivos aos brasileiros!

1. Portugal

Não é de hoje que Brasil e Portugal mantêm laços estreitos. Por isso, o país europeu é o destino preferido dos brasileiros que pretendem fixar residência no exterior . Um dos fatores favoráveis é que compartilhamos a mesma língua, o que facilita a comunicação e torna a adaptação mais tranquila. Além do visto de trabalho e estudo ser obtido de forma simplificada, algumas pessoas têm parentes portugueses e podem entrar com processo para requerer cidadania local.

2. Irlanda

Para os que desejam emigrar para um país de língua inglesa, mas sem as burocracias dos Estados Unidos, a Irlanda é uma ótima opção. O charmoso país europeu com natureza exuberante é repleto de brasileiros e está sempre procurando mão-de-obra, o visto é facilitado para estudantes de intercâmbio e para trabalhos com carga horária de 20h semanais, por exemplo. Além disso, a nação não exige visto prévio para a viagem, o viajante pode retirar a licença no próprio país e conquistar posteriormente um visto de trabalho e residência.

3. Canadá

Receptividade, diversidade cultural e oportunidades educacionais do Canadá atraem brasileiros todos os anos. O país tem cidades grandes com excelente infraestrutura e conta com florestas belíssimas com rica fauna. O sistema de imigração não é tão complexo, o país sempre está recrutando profissionais qualificados para obtenção de residência permanente.

4. Uruguai

Um dos países com a melhor qualidade de vida da América Latina, o Uruguai é queridinho dos brasileiros. Com um ambiente atraente para os irmãos latinos, o país possui uma faixa litorânea pequena, mas muito movimentada que atrai turistas de todos os cantos do mundo. Vale destacar que o Uruguai oferece um processo de imigração facilitado para aposentados e investidores, mas trabalhadores e estudantes também são bem-vindos.

5. Chile

Dentro da América Latina, o Chile é um dos locais mais visitados por brasileiros que desejam se fixar por um longo período. Ele está próximo do Brasil e mantém excelentes relações diplomáticas com os vizinhos. Para os que buscam emprego, há uma permissão de residência temporária de um ano, depois que a pessoa consegue o trabalho é possível obter uma permissão válida por dois anos, mas que pode ser renovada.

Por Daniely de Oliveira

G erente de marketing do ViajaNet , agência de viagens digital brasileira .