Valônia encanta os turistas por sua diversidade de passeios culturais e históricos (Imagem: Traveller70 | Shutterstock) Valônia: conheça as belezas culturais e históricas do sul da Bélgica

Uma das três regiões da Bélgica, a Valônia encanta os turistas por sua diversidade que a torna ideal para aqueles que buscam uma experiência diferenciada. Uma viagem pelas vilas e cidades dessa região multicultural e hospitaleira proporciona experiências inesquecíveis aos viajantes apaixonados por história, cultura e arquitetura.

Os amantes da natureza também podem se empolgar, pois a região é considerada um pulmão verde no coração da Europa. São florestas, lagos, rios, parques e trilhas ideais para contemplação e atividades ao ar livre. Conheça algumas cidades que podem ser facilmente acessadas partindo de Bruxelas e até serem aproveitadas durante um bate-volta.

Namur: o charme histórico da capital de Valônia

A maior cidade turística da Valônia cativa os visitantes com o seu charme histórico. Sua localização é privilegiada e contempla o encontro dos rios Sambre e Mosa. Namur oferece uma combinação única de paisagens deslumbrantes, ótima gastronomia e uma rica herança cultural advinda de muitos séculos de existência.

Um dos destaques de Namur é a imponente “Citadelle” ou Cidadela, em português, que domina a cidade a partir de uma colina. Com suas muralhas e fortificações bem preservadas, a Cidadela oferece vistas panorâmicas deslumbrantes. Os visitantes podem optar por uma visita guiada para explorar os bunkers subterrâneos que contam a história militar ou apenas desfrutar de um momento tranquilo nos extensos jardins.

Atrações turisticas nas ruas de Namur

Caminhar sem pressa pelas ruas do centro histórico de cidades europeias é um dos passeios mais gostosos a se fazer, e em Namur não é diferente! Maravilhe-se com a belíssima arquitetura e os caminhos pitorescos que levam até a magnífica Catedral de Saint-Aubain com seu estilo clássico e nuances de influência barroca ou a Igreja de São Loup, santo francês do século VII e a Praça do Mercado, com sua estátua de bronze do famoso barbeiro Till Eulenspiegel.

Experimente as comidas típicas

Quando a fome bater, vá até a Place d’Armes, repleta de cafés e restaurantes de onde pode-se apreciar a atmosfera vibrante da cidade se deliciando com pratos típicos. Inclusive, há quem afirme que a batata frita foi criada na cidade. Com as forças recuperadas, visite o belo prédio do Palácio do Congresso e encontre as estátuas dos carismáticos Djoseph e Françwès, personagens atrapalhados do cartunista belga Jean Legrand, com os seus caracóis que simbolizam a vida lenta e tranquila de Namur.

Se tiver tempo, uma boa pedida é fazer um passeio de barco pelo rio Mosa. Durante o passeio, você poderá apreciar a beleza das paisagens naturais, incluindo colinas verdejantes, vinhedos e castelos. É uma oportunidade única para relaxar e conhecer a cidade por um outro ângulo. Namur é uma cidade que convida os visitantes a curtir com calma e tranquilidade.

Visite as preciosidades da cidade de Dinant

Conhecida por sua arquitetura impressionante e paisagens deslumbrantes, a cidade que mais parece um cartão postal fica localizada a menos de 30km de Namur e a pouco mais de uma hora de Bruxelas. Um dos principais marcos da cidade é a Cidadela de Dinant.

Situada em um penhasco com vista para o centro histórico, essa fortaleza histórica foi um castelo no século XI. Além disso, você pode explorar seu interior e aprender mais sobre a história militar do local. Para a experiência ficar ainda mais completa suba pelo teleférico e se tiver com o fôlego em dia desça a pé pela escada com pouco mais de 400 degraus.

Igreja Notre-Dame de Dinant

As margens do rio, encontra-se a igreja Notre-Dame de Dinant, uma obra-prima arquitetônica, que deixa qualquer um boquiaberto. A catedral gótica impressiona por sua fachada notável com uma torre imponente. E o interior é ainda mais majestoso, graças a tesouros artísticos como o suntuoso vitral, considerado um dos maiores e mais bonitos da Europa. A atmosfera tranquila da igreja incentiva a contemplação de todos os detalhes.

Pont Charles de Gaulle

Para garantir uma das fotos mais bonitas da sua viagem , atravesse a ponte Charles de Gaulle por entre os saxofones coloridos, chegando no icônico letreiro da cidade e garanta belas recordações. Agora, você deve estar se perguntando: por que uma ponte decorada com saxofones? Dinant é a cidade natal do músico e inventor do instrumento, Adolphe Sax. Os apaixonados por música costumam bater cartão na casa do músico para aprender sobre a vida e as contribuições desse famoso inventor.

Degustando a cerveja Leffe

Já os apreciadores de cerveja poderão conhecer mais da bebida no museu de uma das marcas mais tradicionais do país, a Leffe. A Maison que leva o nome da marca mostra de forma interativa a história e processo de fabricação desse produto tão consumido mundo afora. Outra curiosidade etílica é que entre as 9 cervejarias trapistas existentes no mundo, três estão baseadas na Valônia (Chimay, Orval e Rochefort) e vai aqui um spoiler: todas são deliciosas!

Atrativos culturais da cidade de Charleroi

Por vezes esquecida como destino turístico, a maior cidade da Valônia tem muito a oferecer. Dotada de um patrimônio arquitetônico de grande importância e rodeado de reservas naturais, Charleroi também é conhecida como “nova Berlim” por conta de suas instituições culturais, teatros, museus, parques e vida noturna.

O Museu de Belas Artes, no centro da cidade, abriga uma impressionante coleção de obras que inclui trabalhos dos séculos 19 e 20, peças de estilo neoclássico, impressionista e arte abstrata. Charleroi abriga também o maior museu de fotografia de toda a Europa. A arte urbana vem ganhando espaço, partindo da estação Charleroi-Sud (Charleroi Sul), há uma rota de grafites que oferece a oportunidade de descobrir a cena da arte urbana belga através dos murais e esculturas.

Quem não perde a oportunidade de fazer umas comprinhas precisa parar no impressionante centro comercial ‘Rive Gauche’ com suas lojas para todos os estilos e boutiques de luxo nas proximidades. Esta cidade atípica e excêntrica tornou-se um destino moderno que oferece aos turistas uma ampla gama de atividades.

Atividades para fazer na cidade de Liège

Com uma intensa atividade cultural, a cidade é indispensável para uma estadia cheia de descobertas e emoções. Em Liège, a arte tem lugar de destaque: os inúmeros museus vão satisfazer a curiosidade cultural e artística de cada visitante. Os principais como o Grand Curtius, o Museu da Vida Valona, a Cité Miroir, o Tesouro de Liège e La Boverie possuem acervos notáveis e organizam regularmente grandes exposições, por isso, vale checar a programação antes da viagem.

Centro histórico não pode ficar de fora

O centro histórico inclui uma impressionante quantidade de locais inestimáveis para a história da cidade. Dez dos atrativos mais visitados estão localizados nesta parte da cidade. A Place du Marché, por exemplo, possui muitos edifícios importantes, incluindo dois grandes monumentos: o Perron e a Prefeitura. A Igreja de São Bartolomeu, construída em arenito carbonoso nos séculos 11 e 12 e restaurada no início dos anos 2000, se destaca em meio à paisagem. Os amantes da natureza não ficarão de fora, com os passeios pelas famosas ladeiras da Cidadela (avaliado com 3 estrelas no renomado Guia Verde Michelin) que oferecerá paz, sossego e uma vista imbatível.

Um passeio pelo município onde Napoleão perdeu a guerra

A apenas 20 km de Bruxelas, é um destino imperdível para os aficionados por história. Palco da Batalha de Waterloo, ocorrida em 18 de junho de 1815, foi lá que Napoleão Bonaparte enfrentou uma coalizão de forças internacionais na tentativa de retomar o controle da Europa.

Atualmente Waterloo abriga um Memorial na área onde eram os campos de batalha. O complexo, dedicado a esse fato mundialmente conhecido, é super interativo e inclui o Museu do Memorial que graças às obras expostas e uma cenografia multissensorial, incluindo efeitos especiais permitem uma imersão na história.

O Panorama, edifício circular que abriga a tela em 180° graus produzida em 1912 por Louis Dumoulin, o belíssimo Butte du Lion, um monumento de 40m de altura erguido em 1826 simbolizando a vitória das monarquias e até encenações com canhões.

Próximo ao campo de batalha está a Fazenda de Hougoumont, local que desempenhou um papel fundamental na Batalha de Waterloo. A fortaleza foi palco de combates ferozes e mortais e teve um impacto significativo no resultado final. Hoje em dia, os visitantes podem conferir uma instalação multimídia pioneira que conta a história da “batalha dentro da batalha”.

Riquezas culturais e naturais de Waterloo

Mas não é só de história que a cidade vive, há diversos parques com trilhas encantadoras, jardins bem cuidados e lagos pitorescos perfeitos para relaxar e aproveitar a natureza, fazer um piquenique ou praticar atividades ao ar livre. Waterloo é uma cidade rica em cultura e belezas naturais que atrai visitantes do mundo todo.

Com construções imponentes, centros históricos charmosos, uma natureza des lumbrante, excelente gastronomia e muita hospitalidade, a Valônia é uma região imperdível para os amantes de viagens. Por lá cada passo é uma descoberta e cada olhar é um momento de felicidade.

Por Camila Karam – Revista Qual Viagem