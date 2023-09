Orlando atrai os turistas por sua gastronomia requintada (Imagem: Jerome LABOUYRIE | Shutterstock) Conheça o melhor da gastronomia de Orlando em restaurantes incríveis

Aos viajantes que procuram por um lugar repleto de entretenimento, mas sem renunciar de uma experiência gastronômica única nas suas viagens, Orlando é o destino certo. A cidade, que se destaca pelos parques temáticos e atrações divertidas, atrai cada vez mais atenção com o seu cenário gastronômico requintado, versátil e premiado.

Com culinária aclamada, Orlando tem restaurantes reconhecidos pelo Guia Michelin, incluindo quatro restaurantes estrelados, 11 Bib Gourmands e 31 recomendados. Além de qualidade, os distritos da cidade também se diferenciam pela oferta de experiências de entretenimento únicas que tornam a viagem ainda mais especial.

Abaixo, o Visit Orlando , site oficial de Orlando, preparou algumas dicas gastronômicas para um roteiro de viagem à cidade norte-americana!

Restaurantes para o café da manhã

Opções animadas não faltam em Orlando para aproveitar a refeição matinal. Entre os destaques, estão:

Minnie’s Beach Bash Breakfast at Cape May Cafe

Para uma refeição matinal inesquecível com os clássicos personagens, o Minnie’s Beach Bash Breakfast at Cape May Cafe, localizado no Disney’s Beach Club Resort , no Walt Disney World Resort, pode ser o restaurante ideal.

Com uma vibe inspirada no estilo colonial, o local serve um delicioso buffet repleto de receitas tradicionais americanas, como waffles do Mickey Mouse, ovos mexidos, cheddar biscuits, “pãezinhos de praia” de caramelo salgado, entre outras delícias.

The Pickup

Para uma experiência digna de filmes americanos, o The Pickup oferece uma variedade de pratos leves, além de um café-bar completo com doces, croissants, muffins e rosquinhas, bem como uma sorveteria completa, com casquinhas e banana splits. Um diferencial do restaurante é a sua seleção de pacotes de piquenique, com opções para todos os perfis de viajantes.

The Glass Knife e Café Osceola

Em Winter Park, o The Glass Knife é considerado um refúgio elegante e acessível para quem procura doces e salgados para o café da manhã. Há donuts variados, torradas com abacate e ovos, sanduíches de cheddar biscuits, entre outras delícias.

Já os que procuram algo mais luxuoso, o Café Osceola retrata a autêntica herança da Flórida de Rosen Shingle Creek, onde cada criação culinária é artisticamente temática em homenagem à rica história do estado. Aberto também para almoço e jantar, o restaurante em estilo renascentista espanhol é banhado pela luz do sol, com janelas que vão do chão ao teto.

Restaurantes para o almoço e jantar

Com quatro restaurantes estrelados pelo Guia Michelin, experimentar refeições inesquecíveis é algo que não falta em uma viagem a Orlando. Os visitantes podem escolher o Capa Steakhouse & Bar – Four Seasons Resort Orlando, no Walt Disney World®Resort, que apresenta o melhor da culinária de influência espanhola.

Outra opção é o Knife & Spoon, the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lake, exclusivo do hotel The Ritz-Carlton Orlando, no Grande Lakes, o qual possui um cardápio de carnes e frutos do mar criado e liderado pelo premiado chef Jhon Tesar.

Os amantes da culinária japonesa podem escolher entre o Kadence ou o Soseki Modern Omakase, ambos localizados no Winter Park, e que possuem uma visão moderna do omakase, menu em que os pratos mudam de acordo com os ingredientes mais frescos que o chef encontra naquele dia.

Restaurantes para o café da tarde

Em Orlando, também é possível tomar um chazinho da tarde divertido.

High T

No High T, os visitantes podem se juntar aos personagens do filme Alice no País das Maravilhas para um chá extravagante. O cardápio inclui uma seleção de petiscos salgados, sanduíches, doces e scones servidos com marmelada da casa, creme de leite e manteiga de pistache. Eles também oferecem opções veganas, coquetéis de brunch e um pacote de mimosa com toque floral para uma tarde fantástica.

Orlando Cat Cafe

Os viajantes apaixonados por gatos podem ir ao Orlando Cat Cafe em Clermont, localizado próximo ao Walt Disney World. Oferecido em feriados selecionados ao longo do ano, esse tradicional serviço de chá britânico inclui petiscos doces e salgados, chá e scones, além de muito tempo de contato felino. Vale ressaltar que todos os animais do Orlando Cat Cafe são adotáveis ​​em parceria com a Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) da Flórida.

Titanic Tea Time Experience at Titanic: The Artifact Exhibition

Os fãs do filme de James Cameron precisam visitar o Titanic Tea Time Experience at Titanic: The Artifact Exhibition para um chá da tarde. Disponível todos os domingos às 15h, esse novo restaurante temático transporta qualquer um de volta a 1912 para desfrutar de pequenos sanduíches, scones, pastéis, chá, entre outras iguarias.

O melhor da vida noturna

Com muita agitação e comida boa, a cidade também oferece uma variedade quando o assunto é vida noturna.

Tori Tori

O Tori Tori é um bar de coquetéis moderno que serve comida tradicional de pub japonês, localizado no distrito Mills 50. Dos coquetéis artesanais aos espetinhos grelhados no carvão, o conceito do local gira em torno do termo japonês “ichigo ichie”: viver o momento. Eleito um dos melhores coquetéis e a melhor comida de bar pelo Orlando Weekly, o restaurante também é reconhecido no estimado Guia Michelin.

Mango’s Tropical Cafe

Para quem não dispensa uma balada, o Mango’s Tropical Cafe, localizado no coração da famosa International Drive, oferece experiências únicas de gastronomia, música e dança. O local promove uma atmosfera imersiva que faz referência à temática tropical latina e traz diversas atrações aos seus visitantes, como apresentações de dançarinos mundialmente famosos, espaço balada, além de pratos do restaurante e ótimos drinques do bar.

Por Jessica Ferreira