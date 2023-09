Os livros podem abordar temas como depressão, ansiedade e autoconhecimento (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Setembro Amarelo: 8 livros que ajudam no cuidado com a saúde mental

Os livros desempenham um papel fundamental no enfrentamento de problemas de saúde mental, oferecendo uma fonte valiosa de consolo, compreensão e perspectiva. Ao mergulhar em histórias fictícias ou obras de não-ficção que abordam temas relacionados à saúde mental, os leitores podem encontrar personagens com os quais se identificam, experiências que refletem as suas próprias e soluções criativas para desafios semelhantes.

Neste ‘Setembro Amarelo’, conheça algumas obras literárias que vão te ajudar a compreender sentimentos complexos. Nesta seleção, separamos algumas indicações que abordam temas como depressão, prevenção ao suicídio, ansiedade, autoconhecimento e amor-próprio. Apesar das diferentes abordagens, estes livros possuem uma linguagem acessível e dinâmica. Confira!

1. Além da Ansiedade

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a ansiedade supera a depressão como um desafio global para a saúde mental . E o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo: estima-se que 9,3% da população brasileira lida com o transtorno.

Após a pandemia de COVID-19 iniciada em 2020, os casos de ansiedade aumentaram em 25% em todo o mundo. A partir desse cenário, surge “Além da Ansiedade”, livro que funciona como um recurso para enfrentar o problema.

Autor : Davi Lago.

2. Amiga Conselheira

Maria Vitória e Giulia se conhecem desde a infância e sempre foram o apoio uma da outra em momentos difíceis. Mas Mavi recebe a notícia de que Giu está no hospital após tentar tirar a própria vida. Ao saber disso, a personagem procura entender os sentimentos da amiga, que sempre pareceu alegre, prestativa e empática. Assim, a protagonista começa a recordar o passado, que atravessa questões como sexualidade, bullying, assédio, desigualdades socioeconômicas e famílias abusivas.

Autora : Juliana Dutra.

3. Transformando a Ansiedade em Aliada

Escritora, instrutora de yoga e terapeuta holística, Myriam Filippi apresenta ferramentas práticas e simples para as pessoas exercerem o autocontrole emocional. Com o livro Transformando a Ansiedade em Aliada, ela ensina os leitores a identificarem se estão ansiosos, mostra exercícios fáceis de serem aplicados no cotidiano e ressalta a importância da terapia para a cura.

Autora : Myriam Filippi.

4. Juntos na Escuridão

Diana Gruver explora a relação entre a depressão, a fé e a história de sete cristãos ao longo da tradição judaico-cristã. A autora aborda como os transtornos psicológicos foram erroneamente associados ao pecado e à influência demoníaca no passado, mas destaca exemplos inspiradores de indivíduos que enfrentaram a depressão e tiveram um impacto significativo na história da igreja.

Autora : Diana Gruver.

5. Seja quem você quiser

Neste livro, Christian Jarett explora a possibilidade de mudar os cinco principais traços de personalidade — extroversão, neuroticismo, conscienciosidade, simpatia e abertura a ideias e experiências. Baseando-se em evidências científicas e pesquisas na área da neurociência , o autor examina a influência de fatores como genes, família, amigos e experiências de vida na formação desses traços pessoais. O livro oferece insights sobre como as pessoas podem efetivamente modificar sua personalidade ao desafiar a ideia de que estamos presos em nossa natureza.

Autor : Christian Jarrett.

6. Sobre a Psicologia

Em análises profundas, Schopenhauer aborda a autoconsciência, a vontade, o suicídio, a loucura e suas relações com o comportamento. O filósofo não busca uma observação da psicologia como uma explicação de ocorrências puramente fisiológicas ou mecânicas. Para ele, a ciência estuda os fenômenos humanos por si só: uma relação de causa e efeito psicológica, que se dá por meio das motivações e representações mentais.

Autor : Arthur Schopenhauer.

7. Rascunhos

Resultado de anos de escrita terapêutica, Marcelly Tatiani publica “Rascunhos” com objetivo de fazer as pazes com o passado e refletir sobre as emoções. Ao abordar temas como amor-próprio, relações românticas, valor das amizades e frustrações do crescimento, ela convida os leitores a fazerem o mesmo. Em cada poema, há um espaço em branco para o público preencher com os próprios pensamentos e sentimentos.

Autora : Marcelly Tatiani.

8. Ser para ter

Este livro é o resultado de uma jornada que levou Aline Dalcin a uma vida mais autêntica. Na obra, a terapeuta ensina o leitor a trilhar os 12 passos que vão desde iniciar o autocuidado até o controle emocional para poder alcançar um modo mais natural e se conectar ao verdadeiro propósito. É possível, assim, conhecer a chave para alcançar a plenitude.

Autora : Aline Dalcin.

Por Maria Clara Menezes