Janaine Fernandes 5 filmes do cinema brasileiro aos quais você precisa assistir

O cinema brasileiro é uma rica expressão artística que reflete a diversidade cultural, social e histórica do país. Reconhecido internacionalmente, abrange uma ampla gama de gêneros e abordagens, cativando o público com narrativas envolventes e reflexões profundas. Muitos dos filmes ganharam reconhecimento em festivais de prestígio e premiações, ilustrando a habilidade dos cineastas brasileiros em contar histórias cativantes e autênticas. Diante disso, separamos algumas obras nacionais às quais você precisa assistir. Confira!

Cidade de Deus (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

1. Cidade de Deus

Dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, o filme “Cidade de Deus” mergulha nas várias camadas da vida nas favelas do Rio de Janeiro . Pelos olhos do jovem Buscapé, acompanhamos o crescimento do crime organizado e das gangues na Cidade de Deus, uma favela violenta. O filme explora a ascensão do impiedoso Zé Pequeno e o dilema de Buscapé entre se envolver no mundo do crime ou buscar uma vida melhor por meio da fotografia. Com uma narrativa intensa e uma estilização visual marcante, o filme retrata a realidade crua das favelas e as escolhas difíceis que seus moradores enfrentam.

Onde assistir: Globoplay, Prime Video, Paramount+, Netflix e Telecine

Central do Brasil (Imagem: Reprodução digital | Europa Filmes)

2. Central do Brasil

Protagonizado por Fernanda Montenegro, o filme “Central do Brasil” segue a jornada emocional de Dora, uma ex-professora que ganha a vida escrevendo cartas para analfabetos na estação de trem Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Quando seu caminho cruza o do Josué, um garoto órfão em busca do pai, a vida de ambos muda drasticamente. Relutantemente, Dora concorda em ajudá-lo em uma viagem pelo interior do Nordeste, em busca de suas raízes. O filme é uma exploração sensível das conexões humanas , solidão e redenção, enquanto os personagens enfrentam desafios emocionais e geográficos.

Onde assistir: Globoplay e Telecine

Tropa de Elite (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures do Brasil)

3. Tropa de Elite

“Tropa de Elite” mergulha no turbulento mundo do combate ao tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Enfrentando dilemas morais e éticos, o Capitão Nascimento, líder do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) luta para lidar com a corrupção policial e a violência brutal que permeiam o cenário urbano. O filme oferece um olhar intenso sobre a realidade das operações policiais nas favelas, além de explorar as tensões entre as diferentes abordagens na luta contra o crime.

Onde assistir: Globoplay, Telecine, Prime Video, Star+ e Netflix

Bacurau (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)

4. Bacurau

Situado em um futuro próximo, “Bacurau” mostra os habitantes de uma remota cidade no sertão nordestino do Brasil. Após a morte de uma moradora idosa , a comunidade começa a experimentar eventos inexplicáveis e perturbadores. Confrontados por estrangeiros que buscam explorar a cidade para fins misteriosos, os moradores se unem para defender seu lar. O filme mescla elementos de sátira social e ficção científica, explorando temas de identidade cultural, resistência coletiva e as complexidades da luta contra o poder externo.

Onde assistir: Globoplay e Telecine

Marte Um (Imagem: Reprodução digital | Embaúba Filmes)

5. Marte Um

No filme “Marte Um”, acompanhamos os “Martins”, que buscam por tranquilidade nas periferias de uma grande cidade após a eleição de um presidente extremista. A família negra de classe média baixa, enfrenta a pressão dessa nova realidade.

Tércia, a mãe, repensa sua vida após um encontro inesperado e começa a fazer questionamentos profundos. Wellington, o pai, aposta todas as fichas na carreira do filho, Deivinho, que, apesar de ceder às ambições paternas, secretamente sonha em estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de alma livre, levando-a a considerar deixar o lar. Envolvendo elementos de autodescoberta, desejos ocultos e relacionamentos em evolução, o filme explora as lutas individuais em meio a uma sociedade em transformação.

Onde assistir: Telecine