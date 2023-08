Redação EdiCase 3 orações para o Dia de São Roque

O ‘Dia de São Roque’ é celebrado anualmente entre os fiéis no dia 16 de agosto. A data é uma tradição e representa uma homenagem ao santo padroeiro dos inválidos e cirurgiões, que, segundo a história, dedicou a vida a curar doentes levando a palavra de Deus para os enfermos.

Nascido em uma família rica e nobre, São Roque, também chamada de Roque de Montpellier, viveu durante o século XIV, na cidade francesa de Montpellier, e tornou-se conhecido por, após ficar órfão, abandonar as suas riquezas e seguir os passos da religião de sua mãe. Nesse mesmo período, a peste-negra afetava metade da população e o santo ficou famoso por seu poder de curar as pessoas apenas fazendo o sinal da cruz.

Celebração a São Roque na Umbanda e no Candomblé

Apesar de São Roque ser frequentemente associado à Igreja Católica, ele também é celebrado em religiões como a Umbanda e o Candomblé , e ficou sincretizado pelos praticantes dessas religiões na figura do orixá Obaluaiê ou Omolú, responsável pela cura de doenças. Dessa forma, segundo a crença, ele detém o poder de curar todas as doenças que existem no mundo e, apesar de ser conhecido por sua bravura, é um pai bondoso com aqueles que são leais a ele.

São Roque também é homenageado no Candomblé e na Umbanda (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

Orações para São Roque

A seguir, confira algumas orações para homenagear e clamar pela intervenção de São Roque!

1. Oração de São Roque

São Roque, que vos dedicastes com todo o amor aos doentes contagiados pela peste, embora também a tenhais contraído, dai-nos paciência no sofrimento e na dor. São Roque, protegei não só a mim, mas também aos meus irmãos e irmãs, livrando-nos das doenças infecciosas. Por isso, hoje, rezo especialmente por uma pessoa muito querida (dizer o nome da pessoa), para que fique livre do seu mal. Enquanto eu estiver em condições de me dedicar aos meus irmãos, proponho-me ajudá-los em suas reais necessidades, aliviando um pouco o seu sofrimento.

São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros e atendentes dos hospitais e defendei a todos das doenças e dos perigos.

Amém.

2. Oração a Obaluaiê / Omolú por saúde e paz

A Omulú e Obaluaiê peço o perdão e a bênção, Atotô Meu Pai!

Em sua misericórdia infinita, dai-me a saúde plena!

Ajuda a curar as doenças e dá alívio às dores carnais e espirituais, Pai Amado, Atotô!

Afasta de mim aqueles que desejam a destruição de minha saúde e minha devastação espiritual e dá-me forças para vencê-los em espírito, Meu Pai.

Mantenha-me forte e firme nos caminhos difíceis da vida!

Atotô Omulú!

3. Oração a São Roque para cura de animais

Oh, São Roque!

Deus te curou pela intervenção divina através de um cão, que te ajudou a sobreviver a uma terrível doença. Ele lhe ensinou o amor que você pode ter pelos animais e deu o dom de protegê-los e curá-los.

Falo-te hoje, São Roque, porque o meu cão está gravemente doente e requer a sua intervenção divina para a sua completa cura.

Protetor dos cães, você tem dedicado seu trabalho para defendê-los de todo o mal e eu te imploro hoje, salve meu cão (dizer o nome do cachorro).

Ele foi meu fiel companheiro de aventuras, ensinou-me o que significa o verdadeiro amor e não posso deixar de suplicar que elimine de seu corpo a doença que o faz sofrer.

Ele não demonstra, mas sei que está cansado de lutar, por isso peço-lhe que lhe dê força para continuar lutando.