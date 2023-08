Redação EdiCase 5 destinos para fazer uma viagem no Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e um dos presentes que costuma agradar os patriarcas nessa data é uma viagem inesquecível, principalmente se ela for acompanha da família toda. E o destino não precisa ser tão longe, pois o Brasil conta com diversas localidades que oferecem experiências incríveis e acessiveis, tudo isso para o seu pai relaxar e curtir o momento sem preocupações.

Nesse sentido, a Booking.com selecionou 5 destinos perfeitos para você visitar na companhia do seu pai e se aventurar no melhor estilo. Veja!

1. São Bento do Sapucaí (SP)

São Bento do Sapucaí está localizada no interior do estado de São Paulo, a 200 km da capital paulista e a aproximadamente 350 km da cidade do Rio de Janeiro. Destino tranquilo, é ideal para pais e filhos que gostam de natureza, esportes ao ar livre e de fugir do agito das grandes cidades.

Entre os atrativos locais para os mais aventureiros, a Pedra do Baú se destaca: uma rocha cuja trilha até seu topo pode ser acessada junto com um guia e com equipamentos, e que propicia uma vista linda da região. Há ainda várias oportunidades para quem gosta de adrenalina e atividades ao ar livre, como passeios de bicicleta, rapel e voo de paraglider.

Além disso, o destino é ótimo para os pais que curtem uma boa gastronomia, com fazendas produtoras de azeites, queijos, vinhos e outros produtos, que podem ser visitadas durante a viagem. Uma boa opção de hospedagem é o Rancho do Paioleiro, que possui o selo do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com pelos projetos ligados à sustentabilidade que a propriedade desenvolve, com chalés de até três quartos para acomodar a família.

2. Cambará do Sul (RS)

A pouco menos de 200 km de Porto Alegre, Cambará do Sul é outro destino para pais que gostam de ecoturismo. Próximo dali os viajantes encontram o Parque Nacional da Serra Geral, onde fica um dos maiores cânions do Brasil, chamado Fortaleza, com oportunidades de trilhas e mirantes com vistas para os paredões.

Há ainda outros cânions na região, sendo o mais famoso o Itaimbezinho (no Parque Nacional dos Aparados da Serra), além de várias cachoeiras para visitar, tomar um banho ou apenas contemplar, como a Cachoeira dos Venâncios, a do Passo do S e a do Tio França. Quem visita o destino pode se hospedar na Pousada Serra Verde, que oferece apartamentos com dois quartos e tomou medidas para deixar a estadia mais sustentável.

Itamonte é o local ideal para os pais que gostam de apreciar belezas naturais (Imagem: paulovictor88 | Shutterstock)

3. Itamonte (MG)

A mineira Itamonte é um destino próximo à divisa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, na Serra da Mantiqueira. Ou seja, é uma boa opção de viagem tanto para quem mora em Belo Horizonte (a 430 km de distância da cidade), quanto nas capitais de São Paulo (a 270 km) e Rio de Janeiro (a 240 km), ou em cidades do interior.

O destino é indicado para quem gosta de apreciar paisagens e belezas naturais. Uma boa pedida é visitar o Parque Nacional do Itatiaia, onde há cachoeiras, mirantes, trilhas de diferentes níveis de dificuldade e travessias que duram até dois dias. Uma atividade diferente bastante recomendada no local é a observação de aves e de borboletas, além de áreas designadas para piqueniques, para passar uma tarde agradável em família.

E, estando em Minas Gerais, nada melhor do que aproveitar a deliciosa gastronomia do estado e iguarias típicas do local, como queijos e pinhão. Para a estadia, o Rancho Pedra do Picu oferece casas inteiras com um ou dois quartos, varandas e cozinhas equipadas.

4. Itacaré (BA)

Na Costa do Cacau, litoral sul da Bahia, fica a charmosa cidade de Itacaré, ideal para pais que gostam de destinos de praia. Está localizada a cerca de 250 km de Salvador (em um trajeto que inclui balsa), e próxima a outros destinos baianos paradisíacos, como Ilhéus. Em Itacaré, há vários tipos de praias, dependendo do que o seu pai preferir, desde as urbanas e mais populares, com infraestrutura e restaurantes, a outras mais tranquilas e preservadas, que podem ser acessadas por trilha, por exemplo, e com lindas paisagens.

Na hora do pôr do sol, um lugar conhecido para apreciar o momento é o mirante da Ponta do Xareú, próximo à Praia da Concha. A noite de Itacaré também é uma boa pedida, com barzinhos animados, restaurantes e música ao vivo. Para quem visita, uma dica de acomodação é o Terra Boa Hotel Boutique, que faz parte do Programa Viagens Sustentáveis da Booking.com, uma vez que a propriedade desenvolve ações de sustentabilidade, e oferece piscina ao ar livre, sauna e banheira de hidromassagem.

5. Paracuru (CE)

Mais uma cidade nordestina, a 90 km de Fortaleza fica localizada em Paracuru, no litoral cearense. O destino é menos turístico do que alguns vizinhos famosos, mas reúne belas praias rodeadas por coqueiros e dunas. Nas montanhas de areia – que dependendo da época do ano apresentam lagoas de água-doce, formando os Lençóis Paracuruenses -, pais e filhos podem se aventurar em passeios de buggy em diferentes rotas e sandboard. Além disso, muitas pessoas vão ao destino para a prática de esportes aquáticos, como surfe e kitesurfe. Uma boa opção de hospedagem é o Hotel Vento Brasil, que oferece quartos com varanda com vista para o mar.

Por Cleo Calil