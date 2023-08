Manoella Bittencourt 5 filmes que discutem a importância da saúde mental

A realidade é que todos, independentemente da idade, são de alguma forma afetados por questões de saúde mental, quer você mesmo tenha uma condição ou conheça alguém — um amigo, membro da família — que enfrenta esse tipo de desafio. Nesse sentido, os filmes que trazem a saúde mental como tema principal têm o poder de educar, sensibilizar e desestigmatizar doenças mentais, ao mesmo tempo em que nos convidam a refletir sobre as várias vivências humanas.

Para entender mais a respeito, veja 5 dicas de filmes que trazem a saúde mental como tema principal!

1. Por Lugares Incríveis

O filme é uma adaptação cinematográfica de um livro. Elle Fanning estrela ao lado de Justice Smith, interpretando Theodore Finch, um personagem que lida com uma doença mental não nomeada, cujos sintomas se assemelham aos de algumas pessoas com transtorno bipolar. A personagem de Fanning também apresenta sintomas de doença mental que, por vezes, estão associados a traumas.

A produção realiza de forma brilhante a tarefa de mostrar o quão isolante e desafiadora pode ser a convivência com qualquer tipo de problema mental. O filme explora a importância de falar abertamente sobre a saúde da mente.

Onde assistir: Netflix

2. Cisne Negro

Nina nos leva a imergir no perfeccionismo (Imagem: Reprodução Digital | 20th Century Studios)

O drama psicológico retrata uma mente distorcida e atormentada. A personagem Nina Sayers (Natalie Portman) enfrenta inúmeros desafios decorrentes da intensa pressão que sofre como bailarina profissional. Apesar de tentar disfarçar que está “bem”, essa pressão a leva a causar danos físicos a si mesma: compulsivamente, arranha as próprias costas para se assemelhar ao cisne que representa e priva-se de comida para manter-se magra.

À medida que acompanhamos a queda de Nina, compreendemos como a busca desenfreada pela perfeição pode prejudicar profundamente a mente de alguém.

Onde assistir: Star+, Disney+ e Apple TV+

3. O Lado Bom da Vida

O Lado Bom da Vida traz trama emocionante (Imagem: Reprodução Digital | Paris Filmes)

O filme de 2012 é baseado no livro escrito por Matthew Quick. Conta a história de um homem chamado Pat (Bradley Cooper), que, após uma série de ações , acaba em um hospital psiquiátrico. No local, ele é diagnosticado com transtorno bipolar e tem dificuldade em aceitar isso. Assim, volta a morar com os pais e planeja reconquistar a ex; no entanto, ao conhecer Tiffany (Jennifer Lawrence) – que também possui oscilações de humor – e com o apoio de terapia, amigos e família, entra no caminho de uma boa recuperação.

Onde assistir: Netflix e Prime Video.

4. Respire Fundo

Drama psicológico aborda depressão pós-parto (Imagem: Reprodução Digital | Stage 6 Films)

Esse filme é dirigido e escrito por Amy Koppelman, baseado em seu próprio livro. A história segue Julie (Amanda Seyfried), uma autora de livros infantis com uma vida colorida e fantástica, mas que luta contra a depressão pós-parto após se tornar mãe pela primeira vez. Confrontando seus conflitos mais íntimos e suas raízes no passado e na relação com seu pai, ela enfrenta uma jornada emocional intensa enquanto tenta parecer forte para não causar mais sofrimento às pessoas ao seu redor.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV+

5. Garota interrompida

Longa se passa em uma clínica psiquiátrica para mulheres (Imagem: Reprodução Digital | Sony Pictures Releasing)

O filme é uma adaptação do livro de Susanna Kaysen, baseado em sua história pessoal , e traz Winona Ryder no papel principal. A trama se desenrola em uma clínica psiquiátrica para mulheres e é narrada sob a perspectiva de Susanna, que foi internada após uma tentativa de suicídio.

Enquanto os médicos investigam os motivos por trás de sua ação desesperada, ela recebe o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Durante sua estadia na instituição, Susanna compartilha a convivência com outras jovens que enfrentam diferentes condições, como personalidade antissocial, depressão, entre outras.

Onde assistir: Netflix e Prime Video