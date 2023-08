Redação EdiCase Coquimbo: conheça os encantos do destino turístico no Chile

Um destino turístico fascinante que combina belezas naturais, história e cultura: assim é a região de Coquimbo. Com paisagens deslumbrantes e uma variedade de atividades interessantes, esse pedacinho do país é um verdadeiro tesouro escondido.

A “quarta região” chilena é abençoada com atrativos únicos que vão desde praias pitorescas a montanhas imponentes e oferece uma variedade de opções para todos os perfis de viajantes. A 100 km ao norte de La Serena, a Reserva Nacional Pingüino de Humboldt é um dos pontos mais notáveis, lar de uma incrível diversidade de flora e fauna, incluindo a presença de pinguins e leões-marinhos.

No Valle del Elqui, famoso por seus vinhedos, os turistas encontram o melhor lugar do mundo para a prática do astroturismo e se encantam com a atmosfera espiritual que envolve a região. A herança cultural rica e vibrante permite visitar sítios arqueológicos, museus e festivais locais para aprender mais sobre a história e a cultura de comunidades indígenas antigas.

La Serena, a capital da região

Saindo de Santiago, em menos de uma hora de avião, você chega à cidade litorânea de La Serena, cujo aeroporto recebe diversos voos vindos da capital. A segunda cidade mais antiga do Chile tem vários edifícios coloniais bem-preservados e praias de areia branca com águas cristalinas, como a Praia do Farol. A capital da região é um destino turístico popular para quem gosta de sol e mar, mas surfistas e entusiastas de mergulho e pesca esportiva também são bem-vindos.

Além dos atrativos naturais, a cidade é conhecida por seus belos parques, jardins e monumentos históricos, como a Torre da Catedral, o Farol Monumental, o museu arqueológico e a igreja San Francisco. Não deixe de experimentar a gastronomia local, que inclui pratos de frutos do mar frescos harmonizados com os deliciosos vinhos produzidos na região.

Valle del Elqui e suas belezas inigualáveis

Considerado um tesouro escondido, o Valle del Elqui oferece aos visitantes uma variedade de belezas e experiências únicas. Rodeado por montanhas, é famoso por suas plantações de uvas viníferas, especialmente a uva moscatel, que é usada para a produção de pisco, a bebida alcoólica nacional chilena e um dos pilares econômicos. A região também é conhecida por seus céus limpos e claros, o que a torna especial para a prática do astroturismo. Há diversos tours noturnos que vão de visitas aos observatórios astronômicos a programas personalizados.

Para os visitantes que estão em busca de relaxamento, o Valle del Elqui também é conhecido por seus banhos termais, massagens, aulas de yoga, piscinas terapêuticas e atividades de meditação. Mas, se a sua pegada é mais de aventura, saiba que você estará em um lugar privilegiado para a prática de trekking , ciclismo e cavalgadas.

Vicuña: cidade natal da poetisa Gabriela Mistral

Principal centro urbano do Valle e também a cidade natal da poetisa Gabriela Mistral, primeira mulher latino-americana a ganhar o prêmio Nobel de Literatura. Inclusive, uma das paradas obrigatórias é o museu, dedicado à vida e obra dessa ilustre cidadã chilena. A visita guiada no Centro Turístico Capel permite conhecer todo o processo de produção do pisco, desde a colheita da uva até o envelhecimento da bebida em barris de carvalho.

Além disso, há um museu e, para finalizar, o passeio pode incluir uma degustação de diferentes tipos de piscos e um workshop para preparar coquetéis típicos chilenos , como a Piscola, uma verdadeira paixão nacional. Vale ressaltar que há uma loja no local que vende vários tipos de bebidas com ótimos preços.

Já imaginou um restaurante sem fogão? O Delicias del Sol tem uma história interessante, inaugurado em 1995, rapidamente se tornou conhecido pela forma inovadora de preparo dos alimentos. Todos os pratos, desde as empanadas, que lembram muito o nosso pastel, ao cabrito, são feitos com a ajuda de 18 fornos solares. É incrível ver as cozinheiras retirando as panelas de dentro dessas espécies de estufas que ficam do lado de fora do restaurante. Com certeza, é um lugar que vai marcar a sua viagem.

Para amantes do turismo rural, o local proporciona uma linda experiência (Imagem: Guaxinim | ShutterStock)

Paihuano: o paraíso de quem ama turismo rural

Localizado a cerca de 70 km de La Serena, Paihuano é uma verdadeira joia escondida que vale a pena ser descoberta por todos os que amam o turismo rural. Apesar de ser pouco conhecida, a cidade oferece diversos atrativos turísticos para os visitantes. Um dos destaques é o Observatório Cruz del Sur, que oferece uma vista privilegiada do céu noturno. Os apreciadores de vinhos podem desfrutar de passeios e degustações nas vinícolas locais.

A Cavas del Valle, por exemplo, se destaca por produzir excelentes vinhos orgânicos em um “cenário” digno de filme romântico. É linda! O monumento budista “Estupa De La Iluminación” simboliza a mente iluminada dos Budas. Há exemplares como esse em países da Ásia, Índia e Tibete, mas o Valle ,com a sua atmosfera mística, também foi contemplado.

A poderosa energia que esses templos possuem se deve ao fato de estarem repletos de representações do corpo, fala e mente dos Budas. Para aproveitar bem, o ideal é meditar com motivação altruísta, gerando amor e compaixão por todos os seres.

Outra atração que não pode ser deixada de lado é o Observatório Mamalluca, um dos locais mais importantes para a observação de estrelas na região. Em uma visita a esse observatório, os turistas podem desfrutar de uma experiência única de observação por meio de telescópios profissionais.

Pisco Elqui: lugar para observar as estrelas

Pequena cidade cercada por vinhedos e plantações de árvores frutíferas, é também o berço do pisco. A área oferece excelentes trilhas para caminhada com vistas deslumbrantes. Graças às excelentes condições climáticas, com 300 dias por ano de céu limpo e ausência de poluição luminosa, a região tem fama mundial de possuir uma das melhores visibilidades de estrelas e planetas do mundo — e o melhor, durante o ano todo.

Existem várias opções de tours para os fãs do astroturismo. No encantador jantar a céu aberto organizado pelo Observatório Migrantes, os participantes são levados para o alto de uma montanha e, após a refeição, começa a observação astronômica, com direito a um especialista explicando os mistérios e um telescópio.

Porém, acredite: mesmo a olho nu, esta experiência, rica em detalhes sutis, proporciona sensações e vistas noturnas únicas que chegam a emocionar. Perdemos a conta de quantas estrelas-cadentes vimos. E uma coisa foi unanimidade entre os participantes, aquele era o céu mais estrelado já visto por todos. Coquimbo e Valle del Elqui são verdadeiras joias que encantam por suas belas paisagens e energia incomparável. Com certeza, esse é um destino que tem tudo para entrar no roteiro de viagem dos turistas brasileiros.

Por Camila Karam – revista Qual Viagem