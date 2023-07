Redação EdiCase Veja tudo o que você precisa conhecer em Luxemburgo

Sabe aquele ditado que diz que nos pequenos frascos estão os melhores perfumes? Ou então, não julgue o livro pela capa? Pois bem, isso pode muito bem se aplicar a Luxemburgo. Uma das primeiras coisas que passa pela cabeça de quem visita o país europeu é: como pode um lugar tão pequenininho em extensão territorial, incrustado no meio da Bélgica, França e Alemanha, ter tanta, mas tanta coisa interessante para ver, aprender e se surpreender?

Por essas e outras razões, Luxemburgo precisa entrar no roteiro de quem viaja para os grandes centros europeus. Uma das características que fazem deste lugar especial é que, apesar de ser pouco populoso, Luxemburgo é muito povoado por pessoas de mais de 170 países, o que contribui para um incrível caldeirão multicultural. Por isso, nada de pressa. Tudo merece ser desvendado com todos os sentidos em alerta, para não perder nada.

Centro histórico de Luxemburgo

O centro histórico da capital, também chamado Luxemburgo, é belíssimo. Para onde a gente olha e aponta a câmera, a paisagem é de cenário de filme. O antigo se mistura com o moderno na mais perfeita harmonia.

Como em toda a Europa, a cidade possui praças e monumentos muito bonitos, como a Place Guillaume II, considerada o coração da cidade, onde fica a prefeitura, e é um bom ponto de partida para se explorar tudo o que Luxemburgo tem a oferecer. Outras duas praças próximas são a Place D’Armes e a Place Clairefontaine.

Magnífico Grand Ducal Palace

O Grand Ducal Palace é um prédio imponente que foi residência do Grão-Duque. Se você vier nos meses de alta temporada, pode conhecer o seu interior em uma visita guiada pelo local que conserva todo o mobiliário da época. Uma sugestão agradável é caminhar para descobrir bairros antigos com suas ruas de paralelepípedos, parando de vez em quando para curtir os bares e cafés, centros culturais, parques e galerias de arte.

Catedral de Notre Dame

A Catedral de Notre Dame é outro ponto turístico que não pode passar despercebido por quem conhece Luxemburgo. E não tem como. A construção em estilo gótico é, sem dúvida, uma das mais importantes atrações da cidade. Nela há muita história, como o túmulo do Conde de João I da Boêmia.

Uma homenagem histórica

A vantagem de estar em uma cidade pequena é que tudo está bem próximo. Por isso, alguns passos adiante está a Praça da Constituição (Place de la Constitution), que exibe o lindo monumento Gëlle Fra em luxemburguês, ou Dama Dourada, em português.

Trata-se de uma homenagem em memória aos milhares de voluntários que prestaram serviço nas forças armadas durante a Primeira Guerra Mundial. A intenção deste monumento, uma espécie de obelisco, é simbolizar a liberdade e a resistência do povo durante o período de conflito.

Relíquias Arquitetônicas

A Adolphe Bridge é outro charme da cidade . A ponte, construída durante o reinado do Grão-Duque Adolphe, possui um arco todo de pedra. Ela atravessa um vale onde passam carros, bonde e, claro, pedestres.

De pedra também foram construídas as antigas muralhas, preservadas e declaradas pela Unesco como patrimônio da humanidade. Uma viagem no tempo que faz a gente imaginar como era a vida de quem passava por ali, por volta do ano 1000.

Qualidade de vida e sustentabilidade

E quando a gente diz que o antigo e o moderno se misturam em total harmonia, fica claro ao observar o estilo de vida do país. Uma das marcas do local é a elevada qualidade de vida que atrai pessoas de diversos países da Europa, principalmente Portugal, Bélgica, França e Alemanha.

Um país rico em vários aspectos, que sabe receber quem chega, oferece um mercado de trabalho dinâmico com excelentes benefícios à população como o transporte público gratuito. Isso está muito ligado à questão da sustentabilidade, tema levado muito a sério no país.

Outra providência tomada foi a eliminação do uso do plástico, substituído por vidro, material reciclável. A riqueza do país também pode ser observada na concentração de bancos. São centenas de instituições financeiras, estabelecidas em prédios que ajudam a compor a beleza arquitetônica do lugar.

Paraíso dos Museus

Você gosta de museus? Então, prepare-se. Luxemburgo tem um mais interessante do que o outro. E ao contrário de muitas cidades no mundo, que oferecem apenas um dia de graça para visitação, Luxemburgo tem entrada franca em dias diferentes da semana, o que ajuda o viajante a se programar para conhecer mais de um museu sem pagar nada.

Fomos conhecer o Mudam – Museu de Arte Moderna de Luxemburgo. Inaugurado em 2006, o prédio do museu foi projetado pelo renomado arquiteto Ieoh Ming Pei. O acervo do Mudam inclui obras de artistas contemporâneos, como Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Jeff Koons.

Um espetáculo musical de excelência

A Philharmonie Luxembourg, também conhecida oficialmente como Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte Concert Hall, é considerada uma das melhores salas de concertos da Europa. Com arquitetura impressionante e tecnologia de ponta, este local tem sido palco de inúmeros eventos musicais de alto nível.

Luxemburgo Card

Outro quesito que prova que Luxemburgo é um país que estimula as pessoas a aproveitar o lado cultural do local, é que você pode, e deve, adquirir o Luxemburgo Card. Um cartão turístico que oferece diversas vantagens aos seus usuários.

Com ele, é possível ter acesso gratuito a mais de 60 atrações turísticas em todo o país, além de descontos em passeios e atividades. Você pode adquirir o seu por 1, 2 ou 3 dias a partir de 13 euros. É uma ótima opção para quem deseja explorar o país de forma mais conveniente e econômica.

Excelência em hotelaria

Outro ponto forte de Luxemburgo é a hotelaria. São inúmeras acomodações impecáveis, para quem viaja só ou acompanhado, de férias, lua-de-mel, à trabalho, não importa. Há hotéis três estrelas, com serviço cinco estrelas, por exemplo. E isso não é força de expressão. É de fato uma característica que torna Luxemburgo uma excelência em hotelaria.

Nossa estadia na cidade foi no Mama Shelter Luxembourg, bem no centro de Kirchberg. A localização é maravilhosa, ideal para explorar esta cidade , perto do tramway, que leva direto ao centro de Luxemburgo em menos de 10 minutos, bons restaurantes e um mercado nas proximidades.

Com 145 quartos, o hotel é um luxo de conforto e design lúdico que agrada aos jovens e adultos. O lobby é um charme e chama muita atenção dos turistas pelos grafites no teto, criação do artista francês Beniloy.

Por ser um país pequeno, é possível conhecer os arredores de Luxemburgo de trem, ônibus ou carro (Imagem: Tefik rustemov | Shutterstock)

Arredores de Luxemburgo

Uma vantagem de visitar um país pequeno é ter tempo de conhecer os seus arredores, seja de trem, ônibus ou carro. É o caso da linda Vianden, cidadezinha que fica perto da fronteira com a Alemanha. Foi nesse pitoresco povoado de Luxemburgo que o escritor Victor Hugo passou três meses de exílio quando foi expulso em 1871 da Comuna de Paris.

Castelo de Vianden

Um dos grandes atrativos é o Castelo de Vianden, que faz a gente se sentir dentro de um conto de fadas. Considerado um dos castelos mais bonitos do mundo, foi construído entre os séculos 11 e 14. Conhecemos os belos salões, quartos, cozinha, capelas e o pátio. Do alto de suas torres pudemos contemplar a vista da cidade. Para chegar ao castelo, o turista tem a opção de subir pelo teleférico, ou seguir por uma trilha leve de aproximadamente 1 km pela floresta.

Apreciando a culinária local

Depois da visita enriquecedora pelo castelo, bateu a fome e escolhemos o restaurante Beim Hunn, que também funciona como um pequeno hotel. O cardápio é variado, mas uma das especialidades são as carnes tenras e suculentas. Nós escolhemos uma costela com batatas fritas que estava maravilhosa.

O ambiente é acolhedor . Apesar de ser super frequentado, é bem calmo, com um diferencial: alguns funcionários falam português, o que facilita o pedido.

Castelo de Clervaux

Luxemburgo é um país com muitos castelos que datam da Idade Média, e vem atraindo cada vez mais um número significativo de turistas. É assim também na encantadora Clervaux e seu castelo de mesmo nome.

Dentro do Castelo de Clervaux acontecem muitos eventos, aqui também está uma exposição fotográfica muito importante, organizada por Edward Steichen diretor do Departamento de fotografia do MoMA em Nova York, “The Family of man”, é considerada um manifesto do pós-guerra pela paz e igualdade humana fundamental. Essa exposição faz parte do Patrimônio da UNESCO desde 2003, já percorreu vários países. Mas, desde 1960, este acervo foi doado ao governo luxemburguês e pode ser visto no Castelo.

Conhecendo a gastronomia de Remich

Outra cidade linda nos arredores de Luxemburgo é Remich, com suas paisagens encantadoras, e muito perto de Luxemburgo, aproximadamente 40 km. Pouco conhecida ainda, mas com grande potencial no turismo gastronômico.

Uma dica para desfrutar da atmosfera do lugar, é almoçar dentro de um barco no rio Mosela. Nossa experiência foi no Lá Peniche Vintage, o primeiro barco “Tasting” da Europa, culinária tradicional, elaborada com produtos de fornecedores locais.

Superdescolada a casa é uma mistura de restaurante, adega, antiquário e bar, com um cardápio rico, influenciado pelas cozinhas francesa e alemã. Tudo isso com uma paisagem de tirar o fôlego.

Explorando o vale de Mosela

Na região de Mosele, na fronteira de Luxemburgo com a Alemanha , o belo vale de Mosela (também conhecido como Moselle, em francês), com suas vinhas íngremes, não sai da cabeça da gente. Da cabeça e do paladar, depois de provar os vinhos finos, marca registrada da região.

Uma dica: visite uma vinícola e conheça histórias pitorescas sobre a elaboração dos vinhos, e não deixe de experimentar o crémant, uma espécie de espumante bastante consumido por moradores e turistas. E um dos melhores exemplares é elaborado na Vinícola Jeff Konsbrück, vinhos e crémant orgânicos de altíssima qualidade. Saía de lá querendo levar todos os vinhos para casa.

Schengen

Você já ouviu falar no Tratado de Schengen? Então, é um acordo intergovernamental criado em 1985, que permite livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços na Europa. Podem viajar dentro dos países participantes sem passar por controles de fronteira. Isso torna as viagens mais fáceis e convenientes para turistas.

Schengen, vila a 50 minutos de Luxemburgo, embora seja pequena, há alguns monumentos importantes em frente ao Centro Europeu, situado em uma região onde as fronteiras da Alemanha, França e Luxemburgo se encontram. Por lá é possível saber mais sobre a história do acordo.

Monumento da União Europeia

Um dos pontos turísticos mais visitados da região. O monumento é uma estrutura moderna composta por três colunas curvas que representam as fronteiras abertas e a cooperação entre os países signatários do Acordo de Schengen.

Museu Europeu de Schengen

Conta a história e o impacto do acordo de Schengen. O museu oferece exposições interativas e informativas sobre a integração europeia, a livre circulação de pessoas e os benefícios do acordo.

Jardins Europeus

Localizados em frente ao Centro Europeu. A área verde é bem cuidada, com canteiros de flores, e uma vista panorâmica do rio Mosela. Os jardins são frequentemente usados para eventos e celebrações relacionadas à União Europeia.

É por esses e outros motivos que Luxemburgo é um destino importante para quem visita a Europa. Um país que cada vez mais está mostrando ao mundo a sua identidade e tem tudo para entrar na lista de destinos favoritos dos brasileiros . Uma experiência inesquecível, que vai fazer você se apaixonar por esse pequeno lugar, mas gigantesco nas belezas e riquezas culturais.

Por Camila Karam – revista Qual Viagem

A repórter viajou com apoio do Visit Luxembourg, proteção Affinity Seguro e conectividade O Meu Chip.