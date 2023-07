Redação EdiCase Conheça as cidades do circuito das frutas em São Paulo

Formado pelas cidades de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo, o Circuito das Frutas é composto por diversas propriedades rurais e ganhou fama, ao longo dos anos, pelos inúmeros festivais que celebram as produções regionais.

Provavelmente você já deve ter ouvido falar da Festa da Uva, do Morango ou do Caqui. Mas, se não sabe nada sobre elas, vamos destacar mais abaixo os principais atrativos de cada um desses municípios do interior paulista.

Origem do Polo Turístico do Circuito das Frutas

Como era de se esperar em uma região com grande variedade de produção agrícola , a gastronomia é rica e de excelente qualidade, sendo que os imigrantes que se instalaram na região para trabalhar nas plantações trouxeram seus costumes e seus hábitos alimentares, com destaque para os de origem italiana.

A região passou a ser identificada como Roteiro das Frutas durante a década de 1990 e, no ano 2000, foi fundada oficialmente a Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas. A ideia surgiu porque, por ter uma localização privilegiada (entre São Paulo e Campinas), a região passou a receber um grande fluxo de pessoas interessadas em morar ali, e os proprietários rurais tiveram a ideia de abrir suas portas para visitantes em busca de novas fontes de renda. Após chamar a atenção do poder público, criou-se oficialmente, no dia 02 de outubro de 2002, o Polo Turístico do Circuito das Frutas.

Como chegar e melhor época para visitar

Estando próximo à capital paulista, o circuito possibilita as viagens curtas (ou bate-voltas) como uma opção para quem deseja conhecer mais sobre essa região. Possui fácil acesso de carro ou ônibus a partir

de São Paulo, pela Rodovia dos Bandeirantes e pela Via Anhanguera. Há ônibus que saem das estações Tietê ou Barra Funda, dependendo do destino final. Podendo ser visitado o ano inteiro, conta com um clima agradável, propício ao cultivo das frutas, e que agrada os visitantes.

Cidades que fazem parte do Circuito das Frutas

Atibaia

Atibaia está localizada a apenas 60km de São Paulo, e é um passeio que promete agradar aos mais variados públicos. A cidade é grande produtora de morango, e é palco da Festa do Morango e Festa das Flores. Para conhecer a plantação dessas frutas deliciosas, uma boa opção é visitar o Empório dos Morangos que faz o cultivo sem agrotóxicos, semihidropônico e de forma sustentável.

A região também conta com haras (como o Haddad e o Scarelli), que proporcionam passeios e contato com os animais, além de diversos pesqueiros e adegas. Na hora do almoço, vale uma parada na Fazenda Paraíso, para desfrutar de uma deliciosa refeição em um ambiente familiar.

Cercado pela Serra da Mantiqueira, o município possui belas paisagens que podem ser apreciadas em locais como o Parque Municipal Edmundo Zanoni e o Lago do Major. Para uma vista completa do entorno, vale a pena subir na Pedra Grande, que fica Parque Estadual Itapetinga, uma unidade de conservação ambiental.

Para os amantes de história, vale uma visita para admirar a arquitetura do centro histórico e conhecer a Estação Atibaia. Outro atrativo da região é o artesanato: conheça as peças regionais no Salão do Artesão ou na loja Arte com as Mãos, que fica às margens da Fernão Dias.

Indaiatuba é conhecida como a ‘cidade do sol’ (Imagem: CAIO MUNIZ | Shutterstock)

Indaiatuba

Conhecida como Cidade do Sol, Indaiatuba fica a cerca de 79 km da capital paulista e sua produção caracteriza-se principalmente por uvas e acerola orgânica. O município organiza celebrações como a Festa das Nações Unidas, que oferece pratos típicos, e a Festa da Tradição, realizado no charmoso bairro da comunidade suíça (Helvetia), que foi fundado em 1888 e preserva as tradições de seus antepassados.

Vale a pena visitar o Mosteiro de Itaici, formado por uma igreja e oito capelas rodeadas de belos jardins, e o Casarão do Pau Preto, uma construção datada do início do século XIX que foi tombada no ano de 2008.

Um dos maiores atrativos é o Parque das Águas, que conta com lagos, cascatas, trilhas para caminhada e ciclismo, além de zoológico e aquário. Já o Parque Ecológico, cobre uma ampla área da cidade e oferece atrativos como jardins, pedalinho e o Parque da Criança. O espaço ainda sedia variados eventos esportivos e culturais.

A cidade conta também com museus, como o Museu da Água, que fica na Represa de Captação do Cupini e pretende ser referência na educação ambiental, e o Museu Ferroviário, sucesso garantido entre as crianças.

Itatiba

Conhecida como Princesa da Colina, devido ao seu relevo acidentado, Itatiba é uma simpática cidade localizada a cerca de 80 km da capital paulista. Com muita beleza natural e um rico patrimônio histórico, o município é grande produtor de caqui, e sedia a festa em homenagem à fruta. Outra celebração conhecida por ali é a já tradicional Festa de San Genaro.

Passeios rurais, como na Fazendinha Cheiro do Mato, promovem o contato com animais e experiências como o passeio de trator. Um dos destaques é a visita à Fazenda Pereiras, que possui grande riqueza histórica e geográfica, além de uma capela. Ali é possível fazer trilhas e explorar a biodiversidade local.

Outro destaque é a oficina para construção de instrumentos musicais. Para conhecer as plantações de diversas frutas, vale a pena visitar o Sítio São José, onde é possível fazer degustação dos alimentos e adquirir outras delícias como compotas e geleias.

Para uma vista privilegiada da cidade, suba até o mirante Luiz Carlos Boer. Quem estiver procurando mais integração com a natureza pode conhecer alguns dos parques da cidade: o Parque Ferraz Costa, o Parque Linear Antonio Fattori e o Parque Luiz Latorre.

Outro local muito procurado para visitação, principalmente por quem tem crianças, é o Zooparque Itatiba, maior zoológico particular do Brasil com 500 mil m² de área verde e mais de 1.200 animais.

Itupeva

A 73km de São Paulo encontra-se Itupeva, um antigo distrito de Jundiaí que se emancipou em busca de melhorias nas condições de vida dos moradores. Um dos grandes atrativos da região é o Sítio Sassafraz, que oferece a possibilidade de ter contato com diversos animais, como cavalos, galinhas, porcos, carneiros e marrecos. Para entrar no clima de campo e cultivar uma alimentação mais natural, os visitantes podem colher frutas, verduras e legumes orgânicos a um pequeno custo.

O rancho também oferece café da manhã colonial e caixas para piquenique (que podem ser realizados no próprio espaço). Outro atrativo é o Apiário Nona Emília, localizado aos pés da Serra do Japi, conta com mais de 30 anos de existência e oferece opções de turismo rural e turismo pedagógico para os interessados.

Itupeva também tem outros atrativos, como o parque aquático Wet’n Wild, o Shopping SerrAzul (construído suspenso na Rodovia dos Bandeirantes) e o Outlet Premium, um shopping a céu aberto que promete bons preços nas mais de 140 lojas do espaço.

Jarinu

A cerca de 80km da capital desponta Jarinu, uma aconchegante cidade interiorana com paisagens bucólicas, e que se destaca pela produção de morango, tendo uma festa em sua homenagem, além de outras frutas, como uva, pêssego, pitaya e atemoias.

Terra de diversas vinícolas e alambiques que podem ser visitados pelos turistas, ali também se encontram pesqueiros e grande quantidade de fazendas. Alguns locais que abrem suas portas para visitantes são o Sítio Boa Vista, com forte em produção leiteira, o Rancho do Vale, onde é possível pescar e passear de cavalo e o Sítio Pauletto, que conta com lanchonete, adega, orquidário e trilhas, além de hospedagem para quem deseja passar a noite.

No Alambique Zanoni é possível provar cachaças e licores com uma produção tradicional passada de pai para filho desde 1943. Já a Vinícola Santa Bruna, que produz vinhos com grande variedade de uvas, oferece boa gastronomia em uma área com lago, quiosque e gruta. Jarinu também é procurada por praticantes de esportes de duas rodas, como motocross e mountain bike.

O Parque Municipal Orestes Lorencini possui vegetação nativa e trilhas que podem ser feitas pedalando ou caminhando. Por último, não deixe de conhecer o Casarão da Rua José Inácio, que foi tombado pelo CONDEPHAAT e o Centro Histórico e Cultural Divanir Vitório Contesini.

Jundiaí

Jundiaí está a aproximadamente 40 minutos de viagem da capital paulista e conta com uma das maiores colônias italianas do Brasil. Palco da famosa, Festa da Uva, o evento ganhou tamanha repercussão que demandou a construção de um espaço adequado para sua realização: o Parque da Uva. Um dos atrativos da cidade é a Serra do Japi, local considerado reserva da biosfera que possui mata preservada e numerosas espécies de flora e fauna.

As visitas à área são coordenadas pelo Projeto Nossa Serra, ou podem ser feitas por uma das fazendas particulares que ocupam a região. Para quem gosta de vinhos , a cidade conta com 20 adegas produtoras de vários tipos da bebida: tintos, brancos, rosés, secos, suaves, frisantes. Algumas possuem tradição de mais de cem anos. Vale a pena conhecer também o Museu do Vinho, que fica dentro do complexo turístico Villa Brunholi.

Conhecida também como “Cidade das Crianças”, Jundiaí recebe os pequenos de braços abertos, com várias políticas públicas que valorizam essa faixa etária. Para esse público, foi construído em uma área de cerca de 670 mil m², o Mundo das Crianças, um parque que valoriza o brincar e a integração com a natureza.

Cidade de Louveira tem como principal atrativo o agroturismo (Imagem: Danilo de oliveira | Shutterstock)

Louveira

A cidade fica a apenas 74 km da capital paulista e tem como principal atrativo o agroturismo, com roteiros feitos em pequenas propriedades familiares que oferecem a oportunidade de conhecer diversas atividades do campo. O Empório Cestaroli e o Sítio Registro seguem esse modelo: nesses lugares o visitante pode degustar e adquirir produtos artesanais como vinhos, geleias e licores, além de uma variedade de frutas da época.

Na Vinícola Micheletto é possível conhecer todo o processo de elaboração dos vinhos desde a produção da uva, além de realizar degustação das bebidas. Para atender um público variado, o espaço oferece roteiros convencionais, pedagógicos, técnicos e para melhor idade. Os passeios devem ser agendados com antecedência.

Para quem deseja fugir um pouco das áreas rurais e conhecer mais da história do município, vale a pena uma visita à Estação Ferroviária. Fundada em 1915, possui arquitetura inglesa e foi importante no transporte de café e uvas da região. Além de ser um cenário perfeito para fotos, o espaço conta com loja de artesanato e realiza eventos e exposições culturais.

Morungaba

Morungaba, a 103km de São Paulo, fica aos pés da Serra das Cabras. Considerada estância climática, destaca-se pela produção de uvas, figo, laranja e pêssego, além das tradicionais compotas, doces e temperos. Ali é possível visitar o Hotel Fazenda Villa Gade, que oferece turismo rural, trilha ecológica, pescaria recreativa, comida de fazenda, redário, recreação infantil e day use , além de possuir um espaço para eventos.

No apiário e meliponário Morungamel é possível aprender mais sobre a vida das abelhas e a produção de mel. O Sítio Tapera possui produção artesanal de cachaça, e ali é possível degustar e adquirir as variedades da bebida. Outro local que vale a visitação é o Parque Ecológico Pedro Mineiro, que tem mananciais próprios, lagos, áreas de mata nativa, pista de cooper, área de lazer para crianças e queda de água.

Os aventureiros vão gostar de conhecer a Pedra Cortada que integra um grande bloco de granito de uma pedreira desativada e que serve de mirante devido à sua localização privilegiada. Já para os amantes de mountain bike, vale um passeio na Girolanda em meio a plantações de eucaliptos.

Valinhos

A cidade é conhecida nacionalmente pela produção de figo e goiaba e fica a 90 km da capital paulista. Realiza anualmente a Festa do Figo e Expo Goiaba, reunindo exposição de frutas, produtos artesanais, manifestações culturais e grande variedade gastronômica.

Para a realização de turismo rural, uma das opções é o sítio Kusakariba, onde os proprietários explicam o dia-a-dia do trabalhador na plantação de goiaba. Já no sítio Cocais Trilhas é possível realizar turismo ecológico , pois localiza-se em uma região importante de preservação do meio ambiente.

Outros locais interessantes para visitar são o Recanto Lago dos Sonhos, um espaço de lazer, eventos e estudo do meio junto à natureza com localização privilegiada com extensa área verde, lago, horta orgânica, campo de futebol, piscinas, playground, quiosque e mini fazenda; o Lar São Joaquim, um casarão do século XVIII que hospedou o primeiro presidente civil do Brasil, Manuel de Campos Salles e onde é possível saborear um almoço com uma deliciosa comida caipira aos domingos; e o Restaurante Bambuzal, que fica localizado em um sítio de 6.800 m² e conta com mesas ao ar livre, muito disputadas pelos visitantes.

Vinhedo

Vinhedo está localizada a aproximadamente 75,9 km da capital. Refúgio de imigrantes italianos na década de 40, o município se destaca pela produção de uva e vinho. Anualmente a cidade celebra a Festa das Frutas e a Festa do Vinho, que acontecem nos meses iniciais do ano. Esses eventos atraem grande número de visitantes com diversas atrações como exposição e leilão de frutas, passeio de motos, desfile de cavaleiros e a pisa das uvas.

Além de oferecer passeios em fazendas e adegas, como a Adega Família Ferragut e a Adega Della Bruna, que produz também cachaça, a cidade é conhecida por abrigar um dos maiores parques de diversões do país, o Hopi Hari, que oferece mais de 40 atrações divididas em cinco áreas temáticas espalhadas por 760 mil metros quadrados.

No centro, é possível fazer passeios focados no turismo histórico e religioso. Vale a pena conhecer a Estação Ferroviária da Cachoeira, a Igreja Matriz, dedicada à Sant’Anna e o Mosteiro de São Bento, que fica um pouco mais afastado, e chama a atenção por realizar missa em canto gregoriano aos domingos.

Hospedagem privilegiada

Um dos destaques em hospedagem na região é o Cyan Resort By Atlantica, que se localiza na cidade de Itupeva. A apenas 45 minutos da cidade de São Paulo, às margens da Rodovia dos Bandeirantes e em frente aos parques Hopi Hari e Wet’n Wild, e aos Shopping SerrAzul e Outlet Premium, o complexo com mais de 5.300 m² de lazer oferece estrutura completa com três piscinas climatizadas, adulto e infantil, parque aquático, bar molhado, praia artificial, sauna, kids club & espaço baby, salão de jogos, fitness club e quadras de beach tennis.

O resort trabalha com o sistema de pensão completa, que inclui o café da manhã, almoço e jantar, assim como as bebidas não alcoólicas durante as refeições. Bebidas alcoólicas e outras eventuais despesas extras são pagas à parte.

Para os adultos as atividades foram pensadas para criar conexão, como samba na piscina, jantar com música ao vivo, festa de espuma, karaokê, oficina artesanal, pinturas de quadros, festinhas temáticas, caminhadas nas trilhas ecológicas e hidroshow. As atividades dedicadas ao público infantil, por exemplo, envolvem o Tixa – o mascote do empreendimento, que anima a garotada durante o check-in e abre a temporada diária de atrações, sempre após o café da manhã.

Por Cláudia Costa – revista Qual Viagem.